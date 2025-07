Μετά το F-47, το οποίο πρόκειται να αναπτύξει και κατασκευάσει η Boeing, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε την Πέμπτη τη νέα του επιθυμία για την ενίσχυση της αμερικανικής αεροπορικής ισχύος: Την ανάπτυξη ενός δικινητήριου μαχητικού ονόματι F-55, το οποίο θα αποτελεί αναβάθμιση του F-35 και μιας νέας, αναβαθμισμένης έκδοσης του F-22 Raptor, το αποκαλούμενο F-22 Super.

Μιλώντας σε συνάντηση στη Ντόχα, στην οποία συμμετείχαν στελέχη της Boeing και της GE Aerospace, μία ημέρα μετά το «μπαράζ» υπογραφιών συμφωνιών με το Κατάρ, που περιελάμβανε ένα «deal» για αγορά 160 επιβατηγών της Boeing, ο Τραμπ είπε ότι «θα φτιάξουμε ένα F-55 και- νομίζω, αν πετύχουμε τη σωστή τιμή, πρέπει να πετύχουμε τη σωστή τιμή- αυτό θα είναι δικινητήριο και σούπερ αναβάθμιση του F-35, και τότε θα κάνουμε το F-22» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος πρόσθεσε πως «νομίζω ότι το πιο όμορφο μαχητικό στον κόσμο είναι το F-22, μα θα φτιάξουμε ένα F-22 Super και θα είναι μια πολύ σύγχρονη έκδοση του F-22…θα προχωρήσουμε με αυτό πολύ γρήγορα».

Σημειώνεται πως το F-35 είναι της Lockheed Martin, η οποία ήταν και ο «prime contractor» του F-22– του κορυφαίου μαχητικού εναέριας υπεροχής στον κόσμο. Οπότε εξελίξεις προς αυτή την κατεύθυνση προφανώς ενδιαφέρουν πολύ την εταιρεία, ειδικά αφού η Boeing κέρδισε το πρόγραμμα του F-47. Σημειώνεται πως η Lockheed Martin έχει αναφερθεί σε σχέδια για ένα μαχητικό «πέμπτης γενεάς plus» (οπότε θα μπορούσε να γίνει η πρόβλεψη πως κάποια στιγμή, όπως μιλάμε τώρα για 4,5 γενιά μαχητικών πριν την 5η, θα μπορούσε να υπάρξει 5,5 γενιά πριν την 6η).

Όσον αφορά στο F-55, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε συγκεκριμένα «κάνουμε μια αναβάθμιση, μια απλή αναβάθμιση, μα κάνουμε επίσης και το F-55. Θα το λέω F-55 και θα είναι σημαντική αναβάθμιση, μα θα έχει επίσης δύο κινητήρες, επειδή το F-35 έχει έναν. Δεν μου αρέσουν τα μονοκινητήρια…περιστασιακά, αν ο ένας σταματήσει να λειτουργεί, είναι καλό να έχεις δύο ή τρεις ή τέσσερις».

Trump: F-35, we're doing an upgrade, a simple upgrade, but we're also doing an F-55. I'm going to call it an F-55, and that's going to be a substantial upgrade, but it's going to be also with two engines because the F 35 has a single engine. I don't like single engines. pic.twitter.com/CUG8VK5JX9