Ένας μακρινός γαλαξίας φαίνεται να περιέχει τουλάχιστον 15 τεράστιες περιοχές σχηματισμού άστρων, διατεταγμένες σαν τσαμπί σταφυλιών, ανατρέποντας όσα πίστευαν έως τώρα οι αστρονόμοι με βάση τα μοντέλα τους.

Χρησιμοποιώντας το Διαστημικό Τηλεσκόπιο James Webb (JWST) της NASA και το Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), οι επιστήμονες ανακάλυψαν τον γαλαξία μέσω της τεχνικής του “βαρυτικού φακού”, όπου ένας γαλαξίας στο προσκήνιο – στην προκειμένη περίπτωση ο RXCJ0600-2007 – λειτουργεί ως μεγεθυντικός φακός για πιο απομακρυσμένα αντικείμενα.

«Αυτός ο γαλαξίας είναι γνωστός ως ένας από τους πιο ισχυρά βαρυτικά εστιασμένους μακρινούς γαλαξίες που έχουν ανακαλυφθεί ποτέ», δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Σεϊτζί Φουτζιμότο, σε ανακοίνωση του Παρατηρητηρίου McDonald του Πανεπιστημίου του Τέξας στο Ώστιν (UT Austin).

«Χάρη σε αυτή τη φυσική μεγέθυνση, σε συνδυασμό με παρατηρήσεις από μερικά από τα πιο προηγμένα τηλεσκόπια του κόσμου, είχαμε την μοναδική ευκαιρία να μελετήσουμε την εσωτερική δομή ενός μακρινού γαλαξία με πρωτοφανή λεπτομέρεια και ευαισθησία», πρόσθεσε ο Φουτζιμότο, ο οποίος ξεκίνησε την έρευνα στο UT Austin και πλέον εργάζεται στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο.

Οι ερευνητές αφιέρωσαν πάνω από 100 ώρες παρατηρώντας και μελετώντας τον αρχέγονο γαλαξία, γνωστό ως Cosmic Grapes.

Οι παρατηρήσεις του James Webb και του ALMA αποκάλυψαν έναν «σβωλοειδή» εσωτερικό σχηματισμό, δηλαδή περιοχές πυκνού αερίου όπου σχηματίζονται άστρα, αμφισβητώντας προηγούμενα μοντέλα που υποθέτανε ομαλή κατανομή άστρων στους πρώιμους γαλαξίες. Τα ευρήματα δείχνουν ότι ο σχηματισμός των γαλαξιών ήταν πιο χαοτικός και δυναμικός απ’ ό,τι θεωρούσαν οι επιστήμονες μέχρι σήμερα.

Επιπλέον, η ανακάλυψη αναδιαμορφώνει την κατανόησή μας για την πρώιμη ανάπτυξη των γαλαξιών, αποκαλύπτοντας την πρώτη σαφή σύνδεση μεταξύ των μικρών εσωτερικών δομών ενός γαλαξία – σε αυτή την περίπτωση, των τεράστιων συστάδων σχηματισμού άστρων – και της συνολικής περιστροφής του. Αυτό υποδηλώνει ότι πολλοί γαλαξίες που φαινομενικά φαίνονται ομαλοί μπορεί στην πραγματικότητα να κρύβουν παρόμοιες συστάδες εσωτερικά.

Τα αποτελέσματα της μελέτης δημοσιεύτηκαν στις 7 Αυγούστου στο περιοδικό Nature Astronomy.