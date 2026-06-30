Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η IBM παρουσίασε την πρώτη τεχνολογία κατασκευής τσιπ κάτω του ενός νανομέτρου, ενσωματώνοντας σχεδόν 100 δισεκατομμύρια τρανζίστορ σε μια εξαιρετικά μικρή επιφάνεια.

Η εταιρεία υιοθέτησε μια καινοτόμο τρισδιάστατη αρχιτεκτονική στοίβαξης τρανζίστορ, η οποία αυξάνει σημαντικά την πυκνότητα των κυκλωμάτων χωρίς να απαιτείται επιπλέον χώρος.

Η νέα τεχνολογία υπόσχεται έως και 50% υψηλότερες επιδόσεις ή 70% καλύτερη ενεργειακή απόδοση, προσφέροντας κρίσιμα οφέλη για την τεχνητή νοημοσύνη και τα κέντρα δεδομένων.

Παράλληλα, η αρχιτεκτονική βελτιώνει κατά 40% την πυκνότητα της μνήμης SRAM, διευκολύνοντας την ταχύτερη πρόσβαση σε δεδομένα για προηγμένες υπολογιστικές εφαρμογές.

Η IBM εκτιμά ότι η εμπορική παραγωγή των νέων τσιπ μπορεί να ξεκινήσει μέσα στα επόμενα πέντε έως δέκα χρόνια.

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Η IBM ανακοίνωσε μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις των τελευταίων ετών στον χώρο των ημιαγωγών, παρουσιάζοντας την πρώτη τεχνολογία κατασκευής τσιπ κάτω από το όριο του 1 νανομέτρου. Το νέο πρωτότυπο τσιπ, που βασίζεται στην αρχιτεκτονική Nanostack, ενσωματώνει σχεδόν 100 δισεκατομμύρια τρανζίστορ σε επιφάνεια μικρότερη από ένα ανθρώπινο νύχι, σχεδόν διπλασιάζοντας την πυκνότητα του προηγούμενου τσιπ των 2 νανομέτρων που είχε παρουσιάσει η εταιρεία το 2021.

Το πραγματικό άλμα, όμως, δεν βρίσκεται μόνο στον αριθμό των τρανζίστορ. Αντί να συνεχίσει τη διαρκή σμίκρυνση των εξαρτημάτων στο ίδιο επίπεδο, η IBM υιοθέτησε μια τρισδιάστατη αρχιτεκτονική, στοιβάζοντας τα τρανζίστορ κάθετα. Με αυτόν τον τρόπο αξιοποιείται και ο τρίτος άξονας (Ζ), κάτι που επιτρέπει πολύ μεγαλύτερη πυκνότητα κυκλωμάτων χωρίς να αυξάνεται το μέγεθος του τσιπ.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία της IBM, η νέα τεχνολογία μπορεί να προσφέρει έως και 50% υψηλότερες επιδόσεις ή 70% καλύτερη ενεργειακή απόδοση, ανάλογα με τον τρόπο που θα αξιοποιηθεί. Αυτό σημαίνει ταχύτερους επεξεργαστές, μικρότερη κατανάλωση ενέργειας και σημαντικά χαμηλότερες απαιτήσεις ψύξης, στοιχεία ιδιαίτερα κρίσιμα για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, cloud computing και μεγάλα κέντρα δεδομένων.

Η νέα αρχιτεκτονική βελτιώνει επίσης κατά περίπου 40% την πυκνότητα της μνήμης SRAM, ενός από τα σημαντικότερα υποσυστήματα των σύγχρονων επεξεργαστών. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τα μοντέλα generative AI, καθώς επιτρέπει ταχύτερη πρόσβαση στα δεδομένα και μεγαλύτερη υπολογιστική αποδοτικότητα.

Παρά την ονομασία «0,7 νανόμετρα», οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο αριθμός αυτός δεν αντιστοιχεί πλέον στο πραγματικό φυσικό μέγεθος των τρανζίστορ. Εδώ και αρκετά χρόνια οι ονομασίες των τεχνολογικών κόμβων χρησιμοποιούνται περισσότερο ως δείκτες τεχνολογικής γενιάς και όχι ως ακριβείς μετρήσεις διαστάσεων. Το σημαντικότερο στοιχείο της ανακοίνωσης είναι η νέα μέθοδος κατασκευής και όχι η ίδια η αριθμητική ονομασία.

Η IBM εκτιμά ότι η τεχνολογία μπορεί να περάσει στην εμπορική παραγωγή μέσα στα επόμενα πέντε έως δέκα χρόνια, όπως συνέβη και με την τεχνολογία των 2 νανομέτρων, η οποία αδειοδοτήθηκε σε μεγάλους κατασκευαστές όπως η Samsung και η Rapidus. Ωστόσο, η μαζική παραγωγή παραμένει μια ιδιαίτερα δύσκολη διαδικασία, καθώς απαιτεί την ενσωμάτωση της νέας τρισδιάστατης αρχιτεκτονικής στις ήδη εξαιρετικά πολύπλοκες γραμμές παραγωγής ημιαγωγών.

Οι ειδικοί θεωρούν ότι πρόκειται για μία από τις πιο σημαντικές εξελίξεις της τελευταίας δεκαετίας στη βιομηχανία των μικροτσίπ. Καθώς η παραδοσιακή σμίκρυνση των τρανζίστορ πλησιάζει πλέον τα φυσικά όρια του πυριτίου, η μετάβαση στις τρισδιάστατες αρχιτεκτονικές φαίνεται πως αποτελεί τον μοναδικό ρεαλιστικό δρόμο για να συνεχιστεί η αύξηση των επιδόσεων στους επεξεργαστές της επόμενης γενιάς.

Με πληροφορίες από Newscientist / Reuters / Datacenterdynamics