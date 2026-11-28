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Τα πάλσαρ αποτελούν ταχύτατα περιστρεφόμενους αστέρες νετρονίων με ισχυρά μαγνητικά πεδία, οι οποίοι εκπέμπουν ακτινοβολία σε τακτά χρονικά διαστήματα, λειτουργώντας ως κοσμικοί φάροι.

Παρά τον καθοριστικό ρόλο της στην ανακάλυψη, η Μπελ αποκλείστηκε από το βραβείο Νόμπελ Φυσικής του 1974, το οποίο απονεμήθηκε στον επιβλέποντα καθηγητή της, Άντονι Χιούις.

Η επιστήμονας έλαβε αργότερα το βραβείο Breakthrough Prize το 2018, διαθέτοντας το χρηματικό έπαθλο για την υποστήριξη νέων ερευνητών από υποεκπροσωπούμενες ομάδες στη φυσική.

Σήμερα, η μελέτη των πάλσαρ παραμένει κρίσιμη για την κατανόηση της Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας και την ανίχνευση βαρυτικών κυμάτων.

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Μια νεαρή ερευνήτρια, ένα τεράστιο ραδιοτηλεσκόπιο κατασκευασμένο με καλώδια και μεταλλικούς στύλους, χιλιόμετρα χάρτινων καταγραφών και ένα ανεπαίσθητο σήμα που κανείς δεν μπορούσε να εξηγήσει.

Αυτά ήταν τα συστατικά μιας από τις σημαντικότερες αστρονομικές ανακαλύψεις του 20ού αιώνα.

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Στις 28 Νοεμβρίου 1967, η 24χρονη Τζόσελιν Μπελ, τότε διδακτορική φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, κατέγραψε με σαφήνεια ραδιοπαλμούς που επαναλαμβάνονταν κάθε 1,33 δευτερόλεπτα.

Ήταν η πρώτη αναγνώριση ενός πάλσαρ, ενός ουράνιου αντικειμένου άγνωστου μέχρι τότε στην παρατηρησιακή αστρονομία. Η ανακάλυψη άλλαξε όσα γνωρίζαμε για τα άστρα νετρονίων και την ύλη στις πιο ακραίες συνθήκες του Σύμπαντος.

Ωστόσο, επτά χρόνια αργότερα, όταν απονεμήθηκε το Νόμπελ Φυσικής για την ανακάλυψη των πάλσαρ, το όνομα της Μπελ απουσίαζε.

Το παράξενο σήμα μέσα σε χιλιόμετρα χαρτιού

Η Τζόσελιν Μπελ γεννήθηκε το 1943 στη Βόρεια Ιρλανδία. Το 1965 ξεκίνησε τη διδακτορική της έρευνα στο Κέιμπριτζ, υπό την επίβλεψη του ραδιοαστρονόμου Άντονι Χιούις.

Η ομάδα κατασκεύασε ένα μεγάλο ραδιοτηλεσκόπιο για τη μελέτη των κβάζαρ. Η ίδια συμμετείχε ενεργά στην κατασκευή του οργάνου, που κάλυπτε έκταση σχεδόν δύο εκταρίων.

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Οι μετρήσεις καταγράφονταν σε μακριές λωρίδες χαρτιού, τις οποίες η Μπελ εξέταζε καθημερινά με το μάτι.

Στις 6 Αυγούστου 1967 εμφανίστηκε μια ασυνήθιστη ένδειξη, τόσο μικρή ώστε μπορούσε να θεωρηθεί θόρυβος. Η νεαρή αστρονόμος όμως δεν την αγνόησε. Εντόπισε ότι το σήμα επανεμφανιζόταν από την ίδια περιοχή του ουρανού.

28 Νοεμβρίου: Η στιγμή της μεγάλης ανακάλυψης

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Στις 28 Νοεμβρίου 1967, μια ταχύτερη καταγραφή αποκάλυψε καθαρά την περιοδικότητα του σήματος: παλμοί κάθε περίπου 1,33 δευτερόλεπτα.

Η Μπελ και ο Χιούις έκαναν πρόσθετους ελέγχους για να αποκλείσουν τεχνική βλάβη ή γήινη παρεμβολή. Επιβεβαίωσαν ότι το σήμα προερχόταν από το Διάστημα.

Το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ διατηρεί τις ιστορικές καταγραφές και τη μαρτυρία της Μπελ για την ανακάλυψη.

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«Μικρά πράσινα ανθρωπάκια»: Μήπως ήταν εξωγήινοι;

Η κανονικότητα του σήματος ήταν τόσο ασυνήθιστη ώστε εξετάστηκε προσωρινά και η πιθανότητα εξωγήινης προέλευσης. Η πρώτη πηγή ονομάστηκε χιουμοριστικά LGM-1, από το Little Green Men.

Δεν επρόκειτο για ανακοίνωση ανακάλυψης εξωγήινης ζωής. Η Μπελ εντόπισε και άλλες παρόμοιες πηγές, ενισχύοντας την εξήγηση ότι επρόκειτο για φυσικό φαινόμενο. Η πρώτη πηγή έγινε γνωστή ως CP 1919 και σήμερα ως PSR B1919+21.

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Τι είναι τα πάλσαρ και γιατί μοιάζουν με κοσμικούς φάρους

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Τα πάλσαρ είναι αστέρες νετρονίων που περιστρέφονται ταχύτατα και διαθέτουν ισχυρά μαγνητικά πεδία. Δημιουργούνται όταν ο πυρήνας μεγάλου άστρου καταρρέει, συνήθως έπειτα από έκρηξη υπερκαινοφανούς αστέρα.

Η ύλη τους είναι τόσο πυκνή ώστε ένα αντικείμενο διαμέτρου περίπου 20 χιλιομέτρων μπορεί να έχει μάζα μεγαλύτερη από εκείνη του Ήλιου.

Καθώς περιστρέφονται, εκπέμπουν δέσμες ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Όταν μια δέσμη περνά από την κατεύθυνση της Γης, τα τηλεσκόπια καταγράφουν παλμό, όπως το φως ενός περιστρεφόμενου φάρου.

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Το 1968 η ανακάλυψη δημοσιεύεται στο Nature

Τον Φεβρουάριο του 1968 δημοσιεύθηκε στο Nature η εργασία «Observation of a Rapidly Pulsating Radio Source». Πρώτος συγγραφέας ήταν ο Άντονι Χιούις και δεύτερη η Τζόσελιν Μπελ, μαζί με άλλα μέλη της ομάδας.

Η δημοσίευση προκάλεσε τεράστιο ενδιαφέρον. Οι αστρονόμοι απέκτησαν παρατηρησιακές ενδείξεις για εξαιρετικά συμπαγείς αστέρες, των οποίων η ύπαρξη είχε προβλεφθεί θεωρητικά.

Το Νόμπελ του 1974 και η μεγάλη αδικία

Το 1974 η Σουηδική Βασιλική Ακαδημία Επιστημών απένειμε το Νόμπελ Φυσικής στους Μάρτιν Ράιλ και Άντονι Χιούις. Ο Χιούις τιμήθηκε ειδικά για τον καθοριστικό ρόλο του στην ανακάλυψη των πάλσαρ.

Η Τζόσελιν Μπελ δεν συμπεριλήφθηκε στους βραβευθέντες. Η απόφαση προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς εκείνη είχε εντοπίσει το σήμα και είχε επιμείνει στη διερεύνησή του.

Η ίδια δεν υιοθέτησε στάση προσωπικής αντιπαράθεσης με τον καθηγητή της και αναγνώριζε τη συλλογική φύση της έρευνας.

Το βραβείο των 2,3 εκατομμυρίων λιρών που δεν κράτησε

Το 2018 η Μπελ Μπέρνελ τιμήθηκε με το ειδικό Breakthrough Prize in Fundamental Physics, χρηματικού ύψους περίπου 2,3 εκατομμυρίων λιρών.

Αντί να κρατήσει τα χρήματα, τα διέθεσε για την ενίσχυση ανθρώπων από ομάδες που υποεκπροσωπούνται στη φυσική, ώστε να αποκτήσουν περισσότερες ευκαιρίες στην έρευνα.

Από την ανακάλυψη του 1967 στα βαρυτικά κύματα

Σήμερα τα πάλσαρ χρησιμοποιούνται ως εξαιρετικά ακριβή φυσικά χρονόμετρα, βοηθώντας στον έλεγχο της Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας.

Η παρακολούθησή τους συμβάλλει επίσης στην αναζήτηση βαρυτικών κυμάτων πολύ χαμηλής συχνότητας μέσω διεθνών δικτύων χρονομέτρησης πάλσαρ.

Η γυναίκα που άκουσε κάτι που οι άλλοι προσπέρασαν

Η ιστορία της Μπελ Μπέρνελ είναι η ιστορία μιας νέας επιστήμονα που παρατήρησε κάτι ελάχιστο, αρνήθηκε να το αγνοήσει και επέμεινε ώσπου να αποδειχθεί ότι είχε ανακαλύψει ένα νέο είδος ουράνιου αντικειμένου.

Στις 28 Νοεμβρίου 1967 η ανθρωπότητα απέκτησε έναν νέο τρόπο να ακούει το Σύμπαν. Και η Τζόσελιν Μπελ, ακόμη κι αν δεν πήρε ποτέ το Νόμπελ για εκείνη την ανακάλυψη, κατέκτησε μια θέση στην ιστορία της επιστήμης που κανένα βραβείο δεν μπορεί να της αφαιρέσει.

Πηγές

Πανεπιστήμιο Κέιμπριτζ: https://www.cam.ac.uk/stories/journeysofdiscovery-pulsars

Ίδρυμα Νόμπελ: https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1974/summary/

CSIRO: https://www.csiro.au/en/news/All/Articles/2017/November/pulsar