Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι αστρονόμοι κατέγραψαν στις 9 Οκτωβρίου 2022 την εξαιρετικά ισχυρή έκρηξη ακτίνων γάμμα GRB 221009A, η οποία ονομάστηκε η λαμπρότερη όλων των εποχών.

Το φαινόμενο προκλήθηκε από την κατάρρευση ενός άστρου μεγάλης μάζας και τον σχηματισμό μαύρης τρύπας, εκτοξεύοντας πίδακες ακτινοβολίας προς τη Γη.

Παρατηρήσεις από το τηλεσκόπιο James Webb επιβεβαίωσαν τη σύνδεση της έκρηξης με σουπερνόβα, αν και δεν εντοπίστηκαν ενδείξεις παραγωγής βαρέων στοιχείων όπως ο χρυσός.

Πρόσφατες αναλύσεις δεδομένων εξετάζουν την παρουσία φωτονίων υψηλής ενέργειας, χωρίς ωστόσο να αμφισβητείται η θεωρία της σχετικότητας.

Η συγκεκριμένη έκρηξη συνέβη σε τεράστια απόσταση και δεν αποτελεί απειλή για την ατμόσφαιρα του πλανήτη μας.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στις 9 Οκτωβρίου 2022, οι αστρονόμοι κατέγραψαν μια ασύλληπτα ισχυρή έκρηξη ακτίνων γάμμα, που προερχόταν από απόσταση περίπου 2,4 δισεκατομμυρίων ετών φωτός. Η έκρηξη ονομάστηκε GRB 221009A και απέκτησε το προσωνύμιο BOAT — Brightest Of All Time, δηλαδή «η λαμπρότερη όλων των εποχών». Η παρατήρηση έγινε αρχικά με διαστημικούς ανιχνευτές, μεταξύ των οποίων τα Fermi και Swift της NASA, και ακολούθησαν επίγειες παρατηρήσεις, όπως από το Gemini South στη Χιλή.

Μια έκρηξη που μπορεί να εμφανίζεται μία φορά σε χιλιάδες χρόνια

Advertisement

Advertisement

Η φωτεινότητα της έκρηξης ήταν τόσο ακραία ώστε ορισμένοι ανιχνευτές κορέστηκαν προσωρινά. Μεταγενέστερες επιστημονικές εκτιμήσεις έδειξαν ότι μια τόσο φωτεινή έκρηξη όπως εμφανίζεται από τη Γη μπορεί να είναι εξαιρετικά σπάνια, ίσως της τάξης μίας ανά 10.000 χρόνια. Πρόκειται για στατιστική εκτίμηση, όχι για βεβαιότητα σχετικά με το πότε θα επαναληφθεί.

Ο θάνατος ενός τεράστιου άστρου

Η επικρατέστερη εξήγηση συνδέει το γεγονός με την κατάρρευση του πυρήνα ενός άστρου μεγάλης μάζας και τη δημιουργία μαύρης τρύπας. Κατά τη διαδικασία εκτοξεύονται στενοί πίδακες ύλης και ακτινοβολίας, με ταχύτητες κοντά στην ταχύτητα του φωτός. Ένας τέτοιος πίδακας είχε κατεύθυνση σχεδόν προς τη Γη, γεγονός που συνέβαλε στην εξαιρετική παρατηρούμενη ένταση. Η έκρηξη συνέβη πριν από δισεκατομμύρια χρόνια· το 2022 έφτασε εδώ η ακτινοβολία της.

Τι αποκάλυψε το James Webb το 2024

Παρατηρήσεις με το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb επιβεβαίωσαν την παρουσία σουπερνόβα που συνδεόταν με την έκρηξη. Η σουπερνόβα, ωστόσο, δεν ήταν εξίσου ασυνήθιστα λαμπρή με την έκρηξη ακτίνων γάμμα. Οι ερευνητές δεν βρήκαν σαφείς ενδείξεις έντονης παραγωγής ορισμένων πολύ βαρέων στοιχείων, όπως ο χρυσός και η πλατίνα. Αυτό δεν αποκλείει την παραγωγή τους σε άλλα κοσμικά γεγονότα.

Τα ακραία φωτόνια και οι νέες ερμηνείες

Advertisement

Το 2025 παρουσιάστηκε ανάλυση δεδομένων του ανιχνευτή Carpet-3 για ένα εξαιρετικά ενεργητικό γεγονός που ενδεχομένως σχετιζόταν με την GRB 221009A. Το 2026 επιστημονικές εργασίες συνέχισαν να εξετάζουν την πιθανότητα φωτονίων ενέργειας εκατοντάδων τεραηλεκτρονιοβόλτ και τις δυσκολίες που δημιουργεί η διάδοσή τους σε τόσο μεγάλες αποστάσεις. Μεταξύ των υποθέσεων που εξετάζονται είναι αποκλίσεις από καθιερωμένες φυσικές συμμετρίες σε ακραίες ενέργειες. Καμία τέτοια υπόθεση δεν αποτελεί απόδειξη ότι η θεωρία της σχετικότητας έχει καταρριφθεί. Απαιτούνται ανεξάρτητη επιβεβαίωση και περαιτέρω παρατηρήσεις.

Μπορεί να κινδυνεύσει η Γη;

Μια πολύ κοντινή έκρηξη ακτίνων γάμμα, με πίδακα στραμμένο προς τον πλανήτη μας, θα μπορούσε θεωρητικά να επηρεάσει την ατμόσφαιρα και το στρώμα του όζοντος. Η συγκεκριμένη έκρηξη, όμως, συνέβη σε τεράστια απόσταση και δεν αποτελεί σημερινή απειλή για τη Γη.

Advertisement

Το μυστήριο παραμένει

Μέχρι τον Οκτώβριο του 2026, η GRB 221009A παραμένει το εμβληματικό παράδειγμα εξαιρετικά φωτεινής έκρηξης ακτίνων γάμμα. Η έρευνα συνεχίζεται, όχι μόνο για να εξηγηθεί η πρωτοφανής έντασή της, αλλά και για να κατανοήσουμε καλύτερα τον θάνατο των μεγάλων άστρων, τη γέννηση μαύρων τρυπών και τη συμπεριφορά της ακτινοβολίας στις πιο ακραίες συνθήκες του Σύμπαντος.

Πηγές για περαιτέρω τεκμηρίωση: NASA (Fermi, Swift), NOIRLab/Gemini South, δημοσιεύσεις για την GRB 221009A και παρατηρήσεις James Webb, Physical Review D και Physical Review Letters.

Advertisement