Με μια καινοτομική πρωτοβουλία για την Εκκλησία, η Μητρόπολη Νέας Ιωνίας κάνει «ένα βήμα μπροστά», θέτοντας νέα πρότυπα στην κατανόηση και τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης,

εγκαινιάζοντας ένα καινοτόμο ψηφιακό εργαλείο πνευματικής αναφοράς, που αξιοποιεί τις δυνατότητες της ΑΙ, προκειμένου να προσφέρει έγκυρη γνώση και ενημέρωση πάνω σε θεολογικά, εκκλησιαστικά και πνευματικά ζητήματα.

Υπό την καθοδήγηση του Μητροπολίτη Γαβριήλ, η Μητρόπολη δημιούργησε το «LOGOS», ένα νέο ψηφιακό εργαλείο που με την χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης επεξεργάζεται και μεταδίδει με σαφήνεια την πεμπτουσία της ορθόδοξης εκκλησιαστικής σκέψης.

Το «ΛΟΓΟΣ – LOGOS» δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το Εργαστήριο ΤΠΕ ΗΡΩΝ, στο πλαίσιο μιας πρωτοποριακής σύμπραξης Εκκλησίας και Ερευνητικής Κοινότητας, με στόχο την ανάπτυξη ενός εξειδικευμένου αλγορίθμου, που συνδυάζει την τεχνολογική καινοτομία με την ορθόδοξη θεολογική παράδοση. Την ακαδημαϊκή επίβλεψη και ευθύνη του έργου έχει ο κ. Αθανάσιος Δαβαλάς, Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος Προγραμμάτων ΑΙ (ΤΝ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Υπεύθυνος του Εργαστηρίου ΤΠΕ ΗΡΩΝ.

Οπως αναφέρει η ιστοσελίδα της Ιεράς Μητρόπολης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος, «το «ΛΟΓΟΣ – LOGOS» δεν υποκαθιστά τις αποφάσεις της επίσημης Εκκλησίας, ούτε την ενοριακή και λατρευτική της ζωή. Στοχεύει δε να αποτελέσει έναν σύγχρονο βοηθό για κάθε πιστό, που επιθυμεί να ενημερώνεται και να εμβαθύνει σε θέματα πίστεως, έχοντας πάντοτε ως θεμέλιο το φως της Ορθόδοξης Παράδοσης και την αγιοπνευματική εμπειρία της Εκκλησίας».

«Το ΛΟΓΟΣ – LOGOS δεν υποκαθιστά τον πνευματικό ιερέα, αλλά λειτουργεί ως βοηθός στον στοχασμό, στη μάθηση και στην αναζήτηση του θελήματος του Θεού, με σκοπό να εμπνεύσει τη μελέτη, να ενισχύσει τη γνώση και να συνδέσει τον άνθρωπο με τη ζώσα Εκκλησία».

Με την πρωτοβουλία αυτή, επιχειρείται μία δημιουργική αξιοποίηση της τεχνολογίας προς όφελος της πνευματικής καλλιέργειας και της εκκλησιαστικής μαρτυρίας, αναδεικνύοντας ότι η σύζευξη επιστήμης και πίστεως μπορεί να οδηγήσει σε νέες μορφές διακονίας, γνώσης και επικοινωνίας.

Το «ΛΟΓΟΣ – LOGOS» είναι διαθέσιμο μέσω της πλατφόρμας https://tinyurl.com/logos-ai