Οι χρήστες δεν πρέπει να «εμπιστεύονται τυφλά» όλα όσα τους λένε τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, δήλωσε στο BBC ο επικεφαλής της μητρικής εταιρείας της Google, Alphabet.

Σε μια αποκλειστική συνέντευξη, ο διευθύνων σύμβουλος Σουντάρ Πιτσάι δήλωσε ότι τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης είναι «επιρρεπή σε σφάλματα» και προέτρεψε τους χρήστες να τα χρησιμοποιούν παράλληλα με άλλα εργαλεία.

Ο Πιτσάι δήλωσε ότι αυτό υπογραμμίζε τη σημασία του να έχουμε ένα πλούσιο «οικοσύστημα» πληροφοριών, αντί να βασιζόμαστε αποκλειστικά στην τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης.

«Γι’ αυτό οι άνθρωποι χρησιμοποιούν επίσης την αναζήτηση Google και έχουμε και άλλα προϊόντα που βασίζονται περισσότερο στην παροχή ακριβών πληροφοριών».

Ενώ τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης ήταν χρήσιμα «αν θέλετε να γράψετε κάτι δημιουργικά», ο κ. Πιτσάι είπε ότι οι άνθρωποι «πρέπει να μάθουν να χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία για τον σκοπό που φιτάχτηκαν και είναι ωφέλιμα και να μην εμπιστεύονται τυφλά όλα όσα λένε».

«Είμαστε περήφανοι για την ποσότητα της δουλειάς που καταβάλλουμε για να μας δώσουμε όσο το δυνατόν πιο ακριβείς πληροφορίες, αλλά η τρέχουσα τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης είναι επιρρεπής σε ορισμένα σφάλματα», είπε.

«Μια νέα φάση»

Ο κόσμος της τεχνολογίας περίμενε με ανυπομονησία την τελευταία κυκλοφορία του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης για καταναλωτές της Google, Gemini 3.0, το οποίο αρχίζει να ανακτά μερίδιο αγοράς από το ChatGPT.

Από τον Μάιο του τρέχοντος έτους, η Google άρχισε να εισάγει μια νέα «Λειτουργία Τεχνητής Νοημοσύνης» (“AI Mode”) στην αναζήτησή της, ενσωματώνοντας το chatbot Gemini, το οποίο στοχεύει να δώσει στους χρήστες την εμπειρία της συνομιλίας με έναν ειδικό.

Εκείνη την εποχή, ο Πιτσάι δήλωσε ότι η ενσωμάτωση του Gemini με την αναζήτηση σηματοδότησε μια «νέα φάση της μετατόπισης της πλατφόρμας Τεχνητής Νοημοσύνης».

Η κίνηση αυτή αποτελεί επίσης μέρος της προσπάθειας του τεχνολογικού γίγαντα να παραμείνει ανταγωνιστικός έναντι υπηρεσιών Τεχνητής Νοημοσύνης όπως το ChatGPT, οι οποίες έχουν απειλήσει την κυριαρχία της Google στην online αναζήτηση.

Τα σχόλιά του υποστηρίζουν έρευνα του BBC από νωρίτερα φέτος, η οποία διαπίστωσε ότι τα chatbot τεχνητής νοημοσύνης συνόψιζαν ανακριβώς ειδησεογραφικά άρθρα.

Στο ChatGPT της OpenAI, στο Copilot της Microsoft, στο Gemini της Google και στο Perplexity AI δόθηκε περιεχόμενο από τον ιστότοπο του BBC και έγιναν ερωτήσεις σχετικά με αυτό, και η έρευνα διαπίστωσε ότι οι απαντήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης περιείχαν «σημαντικές ανακρίβειες».

Στη συνέντευξή του στο BBC, ο Πιτσάι δήλωσε ότι υπάρχει κάποια ένταση μεταξύ του πόσο γρήγορα αναπτύσσεται η τεχνολογία και του τρόπου με τον οποίο ενσωματώνονται τα μέτρα μετριασμού για την πρόληψη πιθανών επιβλαβών επιπτώσεων.

Για την Alphabet, ο Πιτσάι δήλωσε ότι η διαχείριση αυτής της έντασης σημαίνει ότι είμαστε «τολμηροί και υπεύθυνοι ταυτόχρονα».

Ο τεχνολογικός γίγαντας έχει επίσης αυξήσει τις επενδύσεις του στην ασφάλεια της Τεχνητής Νοημοσύνης ανάλογα με τις επενδύσεις του στην Τεχνητή Νοημοσύνη, πρόσθεσε ο Πιτσάι. «Για παράδειγμα, είμαστε τεχνολογία ανοιχτού κώδικα που θα σας επιτρέψει να ανιχνεύσετε εάν μια εικόνα παράγεται από την Τεχνητή Νοημοσύνη», είπε.

Ερωτηθείς για τα πρόσφατα αποκαλυφθέντα προ ετών σχόλια από τον δισεκατομμυριούχο της τεχνολογίας Ίλον Μασκ προς τους ιδρυτές της OpenAI σχετικά με τους φόβους ότι η DeepMind, που τώρα ανήκει στην Google, θα μπορούσε να δημιουργήσει μια «δικτατορία» της Τεχνητής Νοημοσύνης, ο Πιτσάι είπε ότι «καμία εταιρεία δεν πρέπει να κατέχει μια τεχνολογία τόσο ισχυρή όσο η Τεχνητή Νοημοσύνη».

Αλλά πρόσθεσε ότι υπάρχουν πολλές εταιρείες στο οικοσύστημα της Τεχνητής Νοημοσύνης σήμερα. «Αν υπήρχε μόνο μία εταιρεία που κατασκεύαζε τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης και όλοι οι άλλοι έπρεπε να τη χρησιμοποιούν, θα ανησυχούσα κι εγώ για αυτό, αλλά είμαστε πολύ μακριά από αυτό το σενάριο αυτή τη στιγμή», είπε.

