«Θωρηκτά» κλάσης «Τραμπ», οπλισμένα με ηλεκτρομαγνητικά κανόνια (railguns), όπλα λέιζερ, Τεχνητή Νοημοσύνη και άλλα προηγμένα τεχνολογικά μέσα προορίζονται να αποτελέσουν το σύμβολο του «Χρυσού Στόλου» (Golden Fleet) που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το μέλλον του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού.

«Θωρηκτά»

Οι ανακοινώσεις Τραμπ προκάλεσαν ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς, πέραν όσων υποδεικνύουν για τη σημασία που δίνουν οι ΗΠΑ στην ανάπτυξη της ναυτικής τους ισχύος απέναντι στην ανερχόμενη στρατιωτική ισχύ της Κίνας, ο Αμερικανός πρόεδρος χρησιμοποίησε συγκεκριμένα τον όρο «θωρηκτά» (battleships). Το θωρηκτό αποτελούσε τον «βασιλιά των θαλασσών» μέχρι τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, που «εκθρονίστηκε» από το αεροπλανοφόρο: Επρόκειτο για θηριώδη πολεμικά πλοία με βαριά θωράκιση και βαρύ πυροβολικό, που προορίζονταν να αντιμετωπίζουν εχθρικά πολεμικά αντίστοιχης ισχύος. Λόγω του χάσματος (από άποψης ισχύος πυρός και θωράκισης) μεταξύ των θωρηκτών και κάθε άλλης κλάσης πλοίου, για πολλά χρόνια ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστεί ένα θωρηκτό ήταν με ένα άλλο θωρηκτό, κάτι που τα κατέστησε κυρίαρχους των θαλασσών.

Advertisement

Advertisement

Αυτό άλλαξε με την εξέλιξη του αεροπλάνου και την είσοδό του στον ναυτικό πόλεμο, καθώς και την αντίστοιχη των υποβρυχίων: Στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο φάνηκε πέρα από κάθε αμφιβολία πως τα θωρηκτά μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με πολύ πιο φθηνά και αποδοτικά (σε σχέση με άλλα, αντίστοιχων δυνατοτήτων, θωρηκτά) μέσα, οπότε δεν δικαιολογούσαν το τεράστιο κόστος τους– και έτσι ήρθε το τέλος της εποχής τους. Κάποια ναυτικά συνέχισαν να τα χρησιμοποιούν (και αυτό των ΗΠΑ, ως το ισχυρότερο του κόσμου, ήταν το κύριο εξ αυτών), αλλά ο ρόλος τους ήταν πλέον διαφορετικός- αυτός πλωτών πλατφορμών πυροβολικού ή/και πυραύλων και όχι μονάδων που θα έκριναν μια ναυτική σύγκρουση.

USS Defiant

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως τα νέα θωρηκτά των ΗΠΑ θα είναι μεγαλύτερα, ταχύτερα και «100 φορές πιο ισχυρά» από ό,τι είχε ναυπηγηθεί στο παρελθόν, και θα αποτελέσουν την «καρδιά» αυτού που χαρακτήρισε «Χρυσό Στόλο». Το πρόγραμμα θα αρχίσει με δύο σκάφη και αναμένεται να φτάσει τα 20 με 25, είπε ο Τραμπ- και το πρώτο πλοίο της κλάσης θα ονομαστεί USS Defiant.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, τα πλοία θα είναι άνω των 30.000 τόνων (ενδεικτικά, τα τελευταία αμερικανικά θωρηκτά, της κλάσης «Iowa», υπηρετούσαν ως το 1992 και είχαν εκτόπισμα γύρω στους 58.000 τόνους), δηλαδή μεγαλύτερα από τα αντιτορπιλικά που αποτελούν το «workhorse» του σημερινού αμερικανικού ναυτικού και θα είναι εξοπλισμένα με την αιχμή της τεχνολογίας, περιλαμβανομένης Τεχνητής Νοημοσύνης και λέιζερ. «Δεν έχουμε φτιάξει θωρηκτό από το 1994. Αυτά τα πλοία αιχμής θα είναι κάποια από τα πιο φονικά πλοία πολέμου επιφανείας… πέρα από τα υποβρύχιά μας» είπε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός υπουργός Ναυτικού Τζον Φέλαν είπε πως πέρα από συμβατικά ναυτικά πυροβόλα τα νέα πολεμικά θα διαθέτουν πυραύλους cruise με πυρηνικές κεφαλές- σημειώνοντας πως «το μελλοντικό θωρηκτό κλάσης “Τραμπ”, USS Defiant, θα είναι το μεγαλύτερο, φονικότερο, πιο πολύπλευρο και πιο όμορφο πολεμικό πλοίο οπουδήποτε στους ωκεανούς του κόσμου».

Ρεαλιστικά μιλώντας και με όσα έχουν γίνει γνωστά ως τώρα (περιλαμβανομένων των εικόνων που παρουσιάστηκαν) μάλλον δεν μιλάμε για «αυθεντικά» θωρηκτά, σαν τα «Iowa» ή τα «Μπίσμαρκ» και «Γιαμάτο» του Β’ Παγκοσμίου, αλλά, σε κάθε περίπτωση, για μεγάλες και βαριά οπλισμένες μονάδες κρούσης επιφανείας. Παρόλα αυτά, με βάση σχετική ανακοίνωση του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ, το USS Defiant θα φέρει τον προσδιορισμό «BBG» που παραπέμπει σε θωρηκτό κατευθυνόμενων πυραύλων (το BB ήταν για battleship, το G αντιστοιχεί σε κατευθυνόμενους πυραύλους, Guided Missile, όπως πχ για τα αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων – guided missile destroyers- είναι DDG) και θα έχει τριπλάσιο μέγεθος από τα αντιτορπιλικά κλάσης «Arleigh Burke», φέροντας μεγάλο φόρτο πυραύλων, περιλαμβανομένων πολυηχητικών βλημάτων και πυραύλων cruise με πυρηνική κεφαλή. Θα μπορούν να επιχειρούν είτε ως τμήμα ομάδας κρούσης αεροπλανοφόρου (σε παραδοσιακό ρόλο αεράμυνας/ αντιπυραυλικής άμυνας) είτε ως επικεφαλής δικών τους ομάδων κρούσης επιφανείας. Σε σχετικές εικόνες φαίνονται να διαθέτουν τρεις συστοιχίες/ ομάδες κελιών κάθετης εκτόξευσης πυραύλων- δύο μπροστά από την υπερκατασκευή και μία πίσω.

Παράλληλα, το αμερικανικό ναυτικό θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί τα «Arleigh Burke», ενώ παράλληλα αναπτύσσονται και οι φρεγάτες FF(X), που προορίζονται να καλύψουν το κενό που αφήνει πίσω του το «ναυάγιο» του προγράμματος «Constellation».

Με επιπλέον πληροφορίες από Reuters, The War Zone