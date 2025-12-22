Μια νέα φρεγάτα, η αποκαλούμενη FF(X), που βασίζεται σε σχέδιο σκάφους της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ, προορίζεται να καλύψει το κενό στο αμερικανικό ναυτικό που άφησε το «ναυάγιο» των φρεγατών «Constellation», που ενδιέφεραν και την Ελλάδα για το μέλλον του Πολεμικού Ναυτικού.

Στις 19 Δεκεμβρίου το αμερικανικό ναυτικό ανακοίνωσε το σχέδιό του για μια νέα κλάση μικρότερων σκαφών (για τα δεδομένα των ΗΠΑ, που χρησιμοποιούν μεγάλου μεγέθους σκάφη). Όπως δήλωσε ο Τζον Φέλαν, υπουργός Ναυτικού των ΗΠΑ, «έδωσα οδηγία για την απόκτηση μιας νέας κλάσης φρεγάτας που βασίζεται στο σχέδιο της κλάσης Legend- National Security Cutter (NSC)- της HII (Huntington Ingalls Industries)- ένα δοκιμασμένο, αμερικανικής κατασκευής πλοίο που προστατεύει τα συμφέροντα των ΗΠΑ στο εσωτερικό και το εξωτερικό».

I have directed a new Frigate class as part of @POTUS Golden Fleet. Built on a proven American design, in American shipyards, with an American supply chain, this effort is focused on one outcome: delivering combat power to the Fleet fast. pic.twitter.com/ovnASiHYaF — Secretary of the Navy John C. Phelan (@SECNAV) December 19, 2025

Ο Φέλαν ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο υπουργός Πολέμου (Άμυνας) έδωσαν την έγκρισή τους για αυτό στο πλαίσιο των επιδιώξεων για τον «Χρυσό Στόλο», με σκοπό το πρώτο σκάφος να πέσει στο νερό το 2028. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του αμερικανικού ναυτικού. Πρόκειται για ένα σκάφος με μεγάλη προσαρμοστικότητα, καθώς, αν και ο κύριος ρόλος του θα είναι ο πόλεμος επιφανείας, θα έχει αρθρωτό σχεδιασμό ώστε να παίρνει και άλλα είδη σχεδιασμού και θα μπορεί να ελέγχει/ χειρίζεται μη επανδρωμένα οχήματα, ώστε να αναλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος αποστολών. «Τα μικρά πολεμικά πλοία επιφανείας ήταν πάντα απαραίτητα για τον στόλο, διαχειριζόμενα ένα μεγάλο εύρος αποστολών στις οποίες δεν απαιτείται μεγάλο πολεμικό σκάφος. Το FF(X) θα συνεχίσει αυτό τον ζωτικό ρόλο, και θα αναλαμβάνει περισσότερο αποστολές ρουτίνας, ενισχύοντας επιχειρησιακή ευελιξία του στόλου, την προσαρμοστικότητα και την ετοιμότητα αποστολής» σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Σημαντικό πλεονέκτημα για το ναυτικό των ΗΠΑ είναι το ότι βασίζεται σε ένα ήδη οικείο και «ώριμο» σχέδιο: «Ξέρουμε ότι αυτό το σχέδιο φρεγάτας λειτουργεί, ξέρουμε ότι επιχειρεί με τον στόλο, και, το πιο σημαντικό, ξέρουμε πώς να το φτιάξουμε τώρα» ανέφερε ο ναύαρχος Ντάριλ Κοντλ, Chief of Naval Operations του αμερικανικού ναυτικού.

Σχετική ανακοίνωση εξέδωσε και η HII. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλός της, Κρις Κάστνερ, δήλωσε πως «η ταχύτητα έχει σημασία, και το σχέδιο σκάφους NSC είναι σταθερό, είναι δυνατή η παραγωγή του και θα οδηγήσει σε προβλέψιμα χρονοδιαγράμματα». Σημειώνεται πως η εταιρεία ναυπηγεί ήδη τρεις κλάσεις σκαφών, εκσυγχρονίζει τα αντιτορπιλικά κλάσης Zumwalt και υποστηρίζει την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ εδώ και περίπου δύο δεκαετίες, ναυπηγώντας και παραδίδοντας 10 πλοία της κλάσης Legend (το τελευταίο παραδόθηκε τον Οκτώβριο του 2023).

Δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές λεπτομέρειες, αν και παρουσιάστηκαν κάποιες εικόνες. Θεωρείται μάλλον βέβαιο ότι μια μελλοντική φρεγάτα για το αμερικανικό ναυτικό θα διαθέτει «κελιά» κάθετης εκτόξευσης πυραύλων, οπότε το σχέδιο θα πρέπει να υποβληθεί σε σημαντικές τροποποιήσεις προκειμένου να χωρέσουν αυτά. Επίσης, θα μπορούσε να ενσωματώσει και επερχόμενα και πιο σύγχρονα συστήματα, όπως όπλα κατευθυνόμενης ενέργειας- ενώ σημαντική είναι και η αναφορά σε έλεγχο/ χρήση μη επανδρωμένων (σημειώνεται πως πρόσφατα έλαβε χώρα δοκιμαστική εκτόξευση drone αυτοκτονίας LUCAS από αμερικανικό σκάφος κλάσης LCS στη Μέση Ανατολή). Επίσης, με βάση τις εικόνες, θα διαθέτει σύστημα εγγύς αεράμυνας RAM, σαν αυτά που διαθέτουν οι ελληνικές πυραυλάκατοι «Ρουσσέν» και οι ελληνικές φρεγάτες FDI.

Σημειώνεται πως σχετικές παραλλαγές της συγκεκριμένης κλάσης έχουν παρουσιαστεί σε επίπεδο concepts στο παρελθόν, ωστόσο είναι άγνωστο κατά πόσον το μελλοντικό σκάφος θα είναι κοντά σε αυτές ή θα αποτελεί κάτι πολύ διαφορετικό.