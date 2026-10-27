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Η χρήση προηγμένων μεθόδων μηχανικής μάθησης για την ανάλυση γενετικών προφίλ επέτρεψε τον εντοπισμό πρόδρομων κυττάρων που συμμετέχουν στη νευρογένεση σε άτομα διαφορετικών ηλικιών.

Τα ευρήματα αυτά αναζωπυρώνουν το ενδιαφέρον για τον ρόλο της νευρογένεσης στη μάθηση και τη μνήμη, καθώς και στη διατήρηση της γνωστικής λειτουργίας σε άτομα τρίτης ηλικίας.

Η περαιτέρω κατανόηση αυτών των μηχανισμών δημιουργεί προοπτικές για την ανάπτυξη καινοτόμων θεραπευτικών προσεγγίσεων για νευρολογικές παθήσεις, όπως η νόσος Αλτσχάιμερ, η κατάθλιψη και οι εγκεφαλικές κακώσεις.

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Για επτά χρόνια, ο μοριακός βιολόγος Ιονούτ Ντουμίτρου και οι συνεργάτες του στο Ινστιτούτο Καρολίνσκα της Σουηδίας αναζητούσαν στοιχεία για ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα της νευροεπιστήμης: αν ο ανθρώπινος εγκέφαλος μπορεί να δημιουργεί νέους νευρώνες ακόμη και στην ενήλικη ζωή.

Η έρευνά τους θύμιζε ένα εξαντλητικό παιχνίδι κρυφτού. Αντί να ψάχνουν πίσω από πόρτες και κάτω από κρεβάτια, εξέταζαν εγκεφαλικό ιστό στο εργαστήριο, προσπαθώντας να εντοπίσουν κύτταρα που θα μπορούσαν να επιβεβαιώσουν την ύπαρξη της νευρογένεσης, της διαδικασίας μέσω της οποίας δημιουργούνται νέοι νευρώνες.

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Οι επιστήμονες συζητούν εδώ και δεκαετίες αν η διαδικασία αυτή συνεχίζεται μετά την παιδική ηλικία. Μελέτες που έφερναν ενδείξεις υπέρ της νευρογένεσης συχνά ακολουθούνταν από άλλες που δεν κατέληγαν στα ίδια συμπεράσματα. Ωστόσο, μια σειρά νεότερων ερευνών, μεταξύ των οποίων και εκείνη του Ντουμίτρου και της ομάδας του, ενισχύει την υπόθεση ότι ο ενήλικος ανθρώπινος εγκέφαλος μπορεί να εξακολουθεί να παράγει νέους νευρώνες, κυρίως στον ιππόκαμπο, μια περιοχή που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη μάθηση και τη μνήμη.

Τα ευρήματα επαναφέρουν στο προσκήνιο ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου και τις αλλαγές που υφίσταται με την ηλικία. Παράλληλα, δημιουργούν προοπτικές για τη διερεύνηση νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων σε παθήσεις όπως η νόσος Αλτσχάιμερ, το εγκεφαλικό επεισόδιο και η αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS), οι οποίες συνδέονται με την απώλεια νευρώνων.

Εάν οι επιστήμονες καταφέρουν να κατανοήσουν καλύτερα τους μηχανισμούς με τους οποίους ο εγκέφαλος παράγει νέους νευρώνες και να διαπιστώσουν αν μπορούν να ενισχυθούν με ασφάλεια, ενδέχεται να προκύψουν νέες δυνατότητες για την αντιμετώπιση νευρολογικών παθήσεων που σήμερα παραμένουν δύσκολες στη θεραπεία.

«Για πολλούς από εμάς, το ερώτημα δεν είναι πλέον μόνο αν υπάρχει νευρογένεση, αλλά και πώς θα μπορούσαμε να την αξιοποιήσουμε», λέει ο νευροεπιστήμονας Χονγκτζούν Σονγκ από το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια.

Τι είναι η νευρογένεση και γιατί αμφισβητήθηκε

Οι νευρώνες είναι τα κύτταρα που μεταδίδουν τα σήματα του εγκεφάλου και υποστηρίζουν λειτουργίες όπως η κίνηση, η ομιλία, η σκέψη και η μνήμη. Η δημιουργία τους ξεκινά από τα βλαστοκύτταρα, τα οποία μπορούν να εξελιχθούν σε διαφορετικούς τύπους κυττάρων. Αυτά διαφοροποιούνται σε πρόδρομα κύτταρα, τα οποία παράγουν ανώριμους νευρώνες που σταδιακά ωριμάζουν.

Για πολλά χρόνια, οι επιστήμονες θεωρούσαν ότι η διαδικασία πραγματοποιείται κυρίως κατά την ανάπτυξη του εμβρύου και, σε μικρότερο βαθμό, κατά την παιδική και εφηβική ηλικία. Σύμφωνα με την επικρατούσα αντίληψη, οι άνθρωποι γεννιούνταν με σχεδόν όλους τους νευρώνες που θα διέθεταν σε όλη τους τη ζωή.

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Αυτό δεν σήμαινε ότι ο εγκέφαλος παρέμενε αμετάβλητος. Αντίθετα, δημιουργούσε νέες συνδέσεις μεταξύ των νευρώνων και περιόριζε εκείνες που δεν ήταν πλέον απαραίτητες. Η παραγωγή νέων νευρώνων, ωστόσο, θεωρούνταν περιορισμένη ή ανύπαρκτη μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης.

Η αντίληψη αυτή άρχισε να αμφισβητείται στις αρχές της δεκαετίας του 1960, όταν ο βιολόγος Τζόζεφ Άλτμαν από το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (MIT) αναζήτησε ενδείξεις νευρογένεσης σε ενήλικους αρουραίους.

Ο Άλτμαν χορήγησε στα ζώα έναν ραδιενεργό ιχνηθέτη που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της κυτταρικής διαίρεσης και στη συνέχεια εντόπισε κύτταρα που έφεραν το συγκεκριμένο ίχνος στον εγκέφαλό τους. Τα αποτελέσματα υποδείκνυαν ότι ενδέχεται να είχαν δημιουργηθεί νέοι νευρώνες.

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Η ανακάλυψη αντιμετωπίστηκε με έντονο σκεπτικισμό από μεγάλο μέρος της επιστημονικής κοινότητας. Όπως εξηγεί ο νευροεπιστήμονας Φρεντ «Ράστι» Γκέιτζ από το Ινστιτούτο Βιολογικών Μελετών Salk στην Καλιφόρνια, η πεποίθηση ότι η νευρογένεση ήταν αδύνατη στον ενήλικο εγκέφαλο είχε εδραιωθεί βαθιά στην επιστημονική βιβλιογραφία.

Ο Άλτμαν συνέχισε την έρευνα και επανέλαβε τα ευρήματά του σε περισσότερους αρουραίους και στη συνέχεια σε γάτες. Αργότερα, άλλοι επιστήμονες εντόπισαν ενδείξεις νευρογένεσης σε διαφορετικά είδη, μεταξύ των οποίων καναρίνια και πίθηκοι. Παράλληλα, παρατήρησαν ότι η διαδικασία ενδέχεται να συνδέεται με τη μάθηση και τη μνήμη, βοηθώντας, για παράδειγμα, τα πουλιά να μαθαίνουν νέα τραγούδια.

Το κρίσιμο ερώτημα παρέμενε, ωστόσο, αν αντίστοιχοι μηχανισμοί λειτουργούν και στον ανθρώπινο εγκέφαλο.

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Τα πρώτα στοιχεία από τον ανθρώπινο εγκέφαλο

Η διερεύνηση της νευρογένεσης σε ζωντανούς ανθρώπους παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες, καθώς δεν είναι δυνατόν να εξεταστεί επεμβατικά ο εγκέφαλος αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς. Ο Γκέιτζ και οι συνεργάτες του αξιοποίησαν μια ασυνήθιστη ευκαιρία για να προσεγγίσουν το ζήτημα.

Τη δεκαετία του 1990, ορισμένοι ασθενείς που υποβάλλονταν σε θεραπεία για καρκίνο είχαν λάβει ενέσεις μιας ουσίας που ονομάζεται BrdU. Η ουσία αυτή επισημαίνει κύτταρα που διαιρούνται και χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της εξάπλωσης της νόσου.

Μετά τον θάνατο πέντε ασθενών, οι ερευνητές εξέτασαν τους εγκεφάλους τους και εντόπισαν BrdU σε κύτταρα του ιππόκαμπου. Το εύρημα θεωρήθηκε ένδειξη που θα μπορούσε να υποστηρίζει την ύπαρξη νευρογένεσης.

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Η μέθοδος, ωστόσο, είχε περιορισμούς. Η BrdU μπορεί να επισημάνει και κύτταρα που επιδιορθώνουν το γενετικό τους υλικό, χωρίς απαραίτητα να διαιρούνται. Επιπλέον, μεταγενέστερες μελέτες που χρησιμοποίησαν διαφορετικούς βιολογικούς δείκτες κατέληξαν σε αντικρουόμενα αποτελέσματα.

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Ορισμένες έρευνες υποστήριξαν ότι η νευρογένεση στον ενήλικο εγκέφαλο είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Άλλες εκτίμησαν ότι ο ενήλικος ιππόκαμπος μπορεί να παράγει έως και 700 νέους νευρώνες καθημερινά, με ρυθμό συγκρίσιμο με εκείνον ενός πολύ νεότερου εγκεφάλου.

Ο Σονγκ και οι συνεργάτες του ακολούθησαν διαφορετική προσέγγιση. Αντί να βασίζονται σε έναν ή δύο δείκτες για τον εντοπισμό ανώριμων νευρώνων, ανέλυσαν το πλήρες γενετικό προφίλ μεμονωμένων εγκεφαλικών κυττάρων, αναζητώντας χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να υποδηλώνουν ότι είχαν δημιουργηθεί πρόσφατα.

Οι ερευνητές εντόπισαν ανώριμους νευρώνες σε ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών, ακόμη και σε άτομα που είχαν φτάσει τα 92 έτη.

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Η παρουσία ανώριμων νευρώνων, ωστόσο, δεν αποδεικνύει από μόνη της ότι δημιουργούνται νέοι νευρώνες στην ενήλικη ζωή. Ορισμένα κύτταρα μπορεί να παραμένουν σε ανώριμη κατάσταση για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδεχομένως ακόμη και σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους.

Αυτοί οι νευρώνες, που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν «Πίτερ Παν» του εγκεφάλου, δεν είναι απαραίτητο να δημιουργήθηκαν στην ενήλικη ζωή. Είναι πιθανό απλώς να μην ολοκλήρωσαν ποτέ τη διαδικασία ωρίμανσής τους.

Η τεχνητή νοημοσύνη βοηθά στον εντοπισμό των κυττάρων

Για να ενισχύσουν τα στοιχεία υπέρ της νευρογένεσης, οι επιστήμονες έπρεπε να εντοπίσουν όλα τα στάδια της διαδικασίας. Ένα σημαντικό κενό αφορούσε τα πρόδρομα κύτταρα που πολλαπλασιάζονται και παράγουν νέους νευρώνες.

«Κανείς δεν είχε εντοπίσει τα πολλαπλασιαζόμενα πρόδρομα κύτταρα», λέει ο Ντουμίτρου. Οι ερευνητές μπορούσαν να αναγνωρίσουν ανώριμους νευρώνες και ενδεχομένως βλαστοκύτταρα, αλλά δεν είχαν καταφέρει να εντοπίσουν με σαφήνεια τα κύτταρα που βρίσκονται στο ενδιάμεσο στάδιο και παράγουν τους νέους νευρώνες.

Ο Ντουμίτρου και οι συνεργάτες του ανέλυσαν γενετικά περίπου 400.000 εγκεφαλικά κύτταρα από τους ιππόκαμπους ανθρώπων που είχαν πεθάνει σε ηλικίες από τη βρεφική έως την ενήλικη ζωή.

Για την ανάλυση χρησιμοποίησαν ένα μοντέλο μηχανικής μάθησης, δηλαδή μια μορφή τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο αναζητούσε γενετικά μοτίβα παρόμοια με εκείνα των πρόδρομων κυττάρων που παρατηρούνται σε ζώα και αναπτυσσόμενα βρέφη.

Όταν εμφανίστηκαν οι πρώτες ενδείξεις πρόδρομων κυττάρων, ακόμη και οι ίδιοι οι ερευνητές δυσκολεύτηκαν να πιστέψουν τα αποτελέσματα.

«Ήταν τόσο δύσκολο να πείσουμε τους ίδιους μας τους εαυτούς», λέει η μοριακή βιολόγος Μάρτα Πατερλίνι, μέλος της ομάδας στο Ινστιτούτο Καρολίνσκα.

Ύστερα από χρόνια ελέγχων και επαναλήψεων των αναλύσεων, η ομάδα έκρινε ότι τα ευρήματα ήταν αξιόπιστα. Οι επιστήμονες εντόπισαν περίπου 350 πρόδρομα κύτταρα, τα οποία, ωστόσο, δεν εμφανίζονταν σε όλα τα δείγματα εγκεφάλου που εξετάστηκαν.

Η παρουσία τους προσφέρει, σύμφωνα με τον Ντουμίτρου, σημαντικές ενδείξεις ότι η νευρογένεση μπορεί να παραμένει ενεργή στον ενήλικο ιππόκαμπο.

Δεν συμμερίζονται όλοι οι επιστήμονες την ίδια βεβαιότητα. Ο Άρτουρο Άλβαρεζ-Μπουίγια, αναπτυξιακός νευροβιολόγος στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Σαν Φρανσίσκο, διατηρεί επιφυλάξεις σχετικά με την αξιοπιστία των μοντέλων μηχανικής μάθησης στην ταξινόμηση διαφορετικών τύπων κυττάρων.

Κατά την άποψή του, μια οριστική απόδειξη θα απαιτούσε την άμεση παρακολούθηση ενός βλαστοκυττάρου καθώς μετατρέπεται σε νευρώνα, κάτι που είναι εξαιρετικά δύσκολο να πραγματοποιηθεί σε ζωντανό άνθρωπο.

Παρά τις διαφωνίες, η επιστημονική συζήτηση φαίνεται να μετατοπίζεται σταδιακά από το ερώτημα της ύπαρξης της νευρογένεσης προς τη διερεύνηση του ρόλου της. Τουλάχιστον 38 κλινικές δοκιμές που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη διαδικασία βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Η νευρογένεση υπάρχει», λέει η νευροεπιστήμονας Σαντρίν Τιρέ από το King’s College London. «Η νέα συζήτηση αφορά το ποιος είναι ο ρόλος της».

Η σχέση με τη μνήμη και τη νόσο Αλτσχάιμερ

Μία από τις σημαντικότερες ενδείξεις για τον πιθανό ρόλο της νευρογένεσης προέρχεται από τον ιππόκαμπο, μια περιοχή που συνδέεται με τη μάθηση και τη μνήμη και χαρακτηρίζεται από υψηλή νευροπλαστικότητα. Η ιδιότητα αυτή επιτρέπει στον εγκέφαλο να αναδιοργανώνεται και να δημιουργεί νέες συνδέσεις, διευκολύνοντας την αποθήκευση και την ανάκληση πληροφοριών.

Σε μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2026, η νευροεπιστήμονας Όρλι Λάζαροφ από το Πανεπιστήμιο του Ιλινόι στο Σικάγο και οι συνεργάτες της εξέτασαν δείγματα ιππόκαμπου από ανθρώπους με νόσο Αλτσχάιμερ, από ενήλικες χωρίς γνωστικές διαταραχές και από τους λεγόμενους «superagers».

Πρόκειται για άτομα ηλικίας 80 ετών και άνω που επιτυγχάνουν καλύτερες επιδόσεις σε τεστ μνήμης ακόμη και από νεότερους ανθρώπους.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι «superagers» διέθεταν, κατά μέσο όρο, περίπου διπλάσιο αριθμό ανώριμων νευρώνων στον ιππόκαμπο σε σύγκριση με ενήλικες χωρίς γνωστικές διαταραχές. Αντίθετα, στους ανθρώπους με Αλτσχάιμερ εντοπίστηκαν σχεδόν καθόλου τέτοια κύτταρα.

Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η νευρογένεση ενδέχεται να συνδέεται με τις γνωστικές επιδόσεις και πιθανώς να συμβάλλει στην προστασία από τη γνωστική έκπτωση. Δεν αποδεικνύουν, ωστόσο, ότι η αυξημένη παραγωγή νέων νευρώνων είναι από μόνη της η αιτία της καλύτερης μνήμης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ορισμένοι από τους «superagers» με μεγάλο αριθμό ανώριμων νευρώνων εμφάνιζαν στον εγκέφαλό τους και χαρακτηριστικά της νόσου Αλτσχάιμερ, όπως τις χαρακτηριστικές πλάκες και τις νευροϊνιδιακές αλλοιώσεις.

Η Λάζαροφ εκτιμά ότι η αυξημένη νευρογένεση ενδέχεται να βοηθά τον εγκέφαλο να αντισταθμίζει ορισμένες από τις βλάβες που σχετίζονται με τη γνωστική έκπτωση. Εάν η υπόθεση αυτή επιβεβαιωθεί από περαιτέρω έρευνα, θα μπορούσε να συμβάλει στην ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων για τη διατήρηση της μνήμης σε μεγαλύτερη ηλικία.

Τι συμβαίνει στην κατάθλιψη και τη νόσο του Πάρκινσον

Μελέτες που δημοσιεύθηκαν τον τελευταίο χρόνο έχουν επίσης συσχετίσει μεταβολές στη νευρογένεση με παθήσεις όπως η νόσος του Πάρκινσον και η κατάθλιψη.

Ο νευροεπιστήμονας Ρενέ Χεν από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια στη Νέα Υόρκη μελετά εδώ και περίπου 20 χρόνια τη σχέση ανάμεσα στη νευρογένεση και την κατάθλιψη.

Το ενδιαφέρον του ξεκίνησε όταν διάβασε μια μελέτη που έδειχνε ότι οι αρουραίοι στους οποίους χορηγούνταν αντικαταθλιπτικά παρουσίαζαν αυξημένη παραγωγή νέων νευρώνων.

Ο Χεν θέλησε να διαπιστώσει αν η διαδικασία αυτή θα μπορούσε να εξηγήσει τον τρόπο δράσης των αντικαταθλιπτικών. Σε επόμενο πείραμα διαπίστωσε ότι, όταν παρενέβαινε στον εγκέφαλο των τρωκτικών ώστε να περιορίσει την παραγωγή νέων νευρώνων, τα ζώα έπαυαν επίσης να ανταποκρίνονται στα συγκεκριμένα φάρμακα.

Έκτοτε, η ερευνητική του ομάδα εξετάζει συστηματικά αυτή τη σύνδεση.

Τα πειράματα έχουν δείξει ότι, τουλάχιστον στα ζώα, η νευρογένεση στον ιππόκαμπο φαίνεται να συμβάλλει στον «διαχωρισμό προτύπων», δηλαδή στην ικανότητα του εγκεφάλου να διακρίνει διαφορετικά αντικείμενα, καταστάσεις και συναισθήματα και να αποθηκεύει τις αντίστοιχες αναμνήσεις με τον κατάλληλο τρόπο.

Η λειτουργία αυτή φαίνεται να επηρεάζεται στην κατάθλιψη, αλλά και σε άλλες ψυχιατρικές διαταραχές, όπως η σχιζοφρένεια και η διπολική διαταραχή, στις οποίες ενδέχεται να μεταβάλλεται και η νευρογένεση.

Αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει στην κατανόηση του γιατί ορισμένοι άνθρωποι με κατάθλιψη τείνουν να γενικεύουν τις αρνητικές εμπειρίες τους. Μια κακή ημέρα, για παράδειγμα, μπορεί να εκληφθεί ως ένδειξη ότι τα πράγματα θα συνεχίσουν να πηγαίνουν άσχημα.

Όπως και στη νόσο Αλτσχάιμερ, οι συγκεκριμένες ψυχικές διαταραχές έχουν επίσης συνδεθεί με μικρότερο όγκο του ιππόκαμπου. Αν και η μεταβολή αυτή πιθανότατα οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, η μειωμένη νευρογένεση ενδέχεται να αποτελεί έναν από αυτούς.

Φάρμακα και νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις

Η καλύτερη κατανόηση της νευρογένεσης θα μπορούσε να συμβάλει στην ανάπτυξη νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων. Ορισμένες μελέτες έχουν δείξει ότι ήδη διαθέσιμα φάρμακα, όπως τα αντικαταθλιπτικά και η μετφορμίνη, η οποία χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση του διαβήτη, ενδέχεται να επηρεάζουν τη διαδικασία.

Μια διαφορετική προσέγγιση θα ήταν να εντοπιστούν οι μηχανισμοί που επιτρέπουν στους «superagers» να διατηρούν περισσότερους ανώριμους νευρώνες και να αναπτυχθούν θεραπείες που μιμούνται πιθανές προστατευτικές επιδράσεις τους.

«Ίσως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα είδος ασπίδας απέναντι στη γνωστική έκπτωση», εκτιμά η Λάζαροφ.

Η αξιοποίηση της νευρογένεσης θα μπορούσε επίσης να διερευνηθεί για παθήσεις στις οποίες ο ρόλος της δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί, όπως οι τραυματικές εγκεφαλικές κακώσεις και τα εγκεφαλικά επεισόδια.

Σε μελέτη του 2025, η μεταμόσχευση νευρικών πρόδρομων κυττάρων στον εγκέφαλο ποντικών μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο συνδέθηκε με την παραγωγή νέων νευρώνων και με βελτίωση της κινητικότητας των ζώων. Τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, αλλά δεν αρκούν για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα μιας αντίστοιχης θεραπείας στους ανθρώπους.

Θα χρειαστούν περισσότερες μελέτες για να διαπιστωθεί αν τέτοιες παρεμβάσεις είναι αποτελεσματικές και ασφαλείς και, εφόσον τα αποτελέσματα είναι θετικά, θα απαιτηθεί επιπλέον χρόνος μέχρι να μπορέσουν να αξιοποιηθούν στην κλινική πράξη.

Ο Σονγκ και η ομάδα του προσπαθούν να επιταχύνουν την έρευνα αναπτύσσοντας οργανοειδή, μικροσκοπικά εργαστηριακά μοντέλα του ανθρώπινου ιππόκαμπου. Τα μοντέλα αυτά αναπαράγουν ορισμένες λειτουργίες του ανθρώπινου εγκεφάλου και θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους επιστήμονες να εξετάσουν πιθανές θεραπείες που επηρεάζουν τη νευρογένεση.

Παράλληλα, άλλες ερευνητικές ομάδες προσπαθούν να αναπτύξουν μη επεμβατικές τεχνικές απεικόνισης, ώστε να καταστεί δυνατή η μέτρηση της νευρογένεσης σε ζωντανούς ανθρώπους.

Η άσκηση και οι κοινωνικές δραστηριότητες

Εκτός από τις φαρμακευτικές παρεμβάσεις, οι επιστήμονες εξετάζουν αν ο τρόπος ζωής μπορεί να επηρεάζει τη δημιουργία νέων νευρώνων.

«Ο τρόπος ζωής είναι ένας εύκολος τρόπος να επηρεάσουμε, ενδεχομένως, τη νευρογένεση», λέει η Τιρέ.

Παλαιότερες έρευνες έχουν δείξει ότι η παραγωγή νέων νευρώνων αυξάνεται στους αρουραίους όταν το περιβάλλον τους προσφέρει περισσότερα ερεθίσματα, όπως η συμβίωση με άλλα ζώα ή η πρόσβαση σε παιχνίδια. Οι άνθρωποι ενδέχεται να ωφελούνται από δραστηριότητες που ενεργοποιούν τον εγκέφαλο, όπως οι κοινωνικές επαφές και η εκμάθηση νέων δεξιοτήτων.

Η σωματική άσκηση παρουσιάζει επίσης ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε πειράματα με ζώα. Ο Γκέιτζ και οι συνεργάτες του διαπίστωσαν ότι οι ενήλικοι αρουραίοι που έτρεχαν σε τροχούς άσκησης παρήγαν περισσότερους ανώριμους νευρώνες από εκείνους που παρέμεναν αδρανείς. Παράλληλα, είχαν καλύτερες επιδόσεις σε δοκιμασίες πλοήγησης σε λαβύρινθους, γεγονός που υποδήλωνε βελτιωμένη γνωστική λειτουργία.

Η Τιρέ θέλησε να εξετάσει αν αντίστοιχοι μηχανισμοί θα μπορούσαν να παρατηρηθούν και στους ανθρώπους. Νωρίτερα μέσα στο 2026, η ομάδα της εξέθεσε ανθρώπινα βλαστοκύτταρα του ιππόκαμπου σε δείγματα αίματος από ενήλικες που είχαν ολοκληρώσει πρόγραμμα άσκησης διάρκειας τριών μηνών, καθώς και από άτομα που δεν είχαν συμμετάσχει σε αντίστοιχο πρόγραμμα.

Τα αποτελέσματα ήταν απρόσμενα. Αντί να ενισχύσει τη νευρογένεση, το αίμα των ατόμων που είχαν ασκηθεί συνδέθηκε με μείωση του αριθμού των βλαστοκυττάρων που ήταν έτοιμα να μετατραπούν σε νέους νευρώνες.

Η Τιρέ προσπαθεί ακόμη να εξηγήσει τι σημαίνει αυτό το εύρημα. Δεδομένου, ωστόσο, ότι τα οφέλη της άσκησης για την υγεία του εγκεφάλου είναι ευρέως τεκμηριωμένα, η συγκεκριμένη μείωση δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η σωματική δραστηριότητα έχει αρνητική επίδραση.

Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι η άσκηση συμβάλλει στη ρύθμιση του ρυθμού με τον οποίο τα βλαστοκύτταρα μετατρέπονται σε νευρώνες, διατηρώντας ένα μέρος τους διαθέσιμο για μελλοντική ανάπτυξη.

Γιατί η μεγαλύτερη παραγωγή νευρώνων δεν είναι πάντα καλύτερη

Η διαπίστωση ότι η μειωμένη νευρογένεση ενδέχεται να συνδέεται με προβλήματα υγείας δεν σημαίνει ότι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αύξησή της θα ήταν πάντοτε ωφέλιμη.

Η υπερβολική νευρογένεση θα μπορούσε να έχει αρνητικές συνέπειες, επισημαίνει η Τιρέ. Ο καρκίνος, μια ασθένεια που χαρακτηρίζεται από ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό κυττάρων, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του γιατί η ενίσχυση μιας βιολογικής διαδικασίας δεν είναι απαραίτητα ευεργετική.

Για τον λόγο αυτό, η ανεξέλεγκτη αύξηση της νευρογένεσης δεν θεωρείται πιθανή θεραπευτική λύση. Οι μελλοντικές παρεμβάσεις θα μπορούσαν να είναι περισσότερο στοχευμένες, προσαρμόζοντας τον τρόπο και τον βαθμό με τον οποίο επηρεάζεται η διαδικασία ανάλογα με την πάθηση.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, η νευρογένεση φαίνεται να περιορίζεται κυρίως στον ιππόκαμπο. Πολλά γνωστικά και ψυχιατρικά συμπτώματα σχετίζονται με αυτή την περιοχή, αλλά όχι όλα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ανηδονία, δηλαδή η μειωμένη ή απούσα ικανότητα ενός ανθρώπου να αισθάνεται ευχαρίστηση, ένα από τα συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν στην κατάθλιψη. Η λειτουργία αυτή συνδέεται και με άλλες περιοχές του εγκεφάλου.

«Δεν πιστεύω ότι ένα φάρμακο που διεγείρει τη νευρογένεση θα θεραπεύσει την ανηδονία», σημειώνει ο Χεν, εκτιμώντας ότι η ιατρική του μέλλοντος ενδέχεται να βασίζεται σε συνδυασμό φαρμάκων, καθένα από τα οποία θα στοχεύει σε συγκεκριμένα συμπτώματα.

Η αναζήτηση συνεχίζεται σε μια δεύτερη περιοχή του εγκεφάλου

Οι έρευνες δεν περιορίζονται στον ιππόκαμπο. Μετά τον εντοπισμό των πρόδρομων κυττάρων, ο Ντουμίτρου, η Πατερλίνι και οι συνεργάτες τους στράφηκαν σε μια διαφορετική περιοχή του εγκεφάλου, την υποκοιλιακή ζώνη.

Ορισμένες μελέτες έχουν υποδείξει ότι η συγκεκριμένη περιοχή ενδέχεται να διατηρεί την ικανότητα παραγωγής νέων νευρώνων και στην ενήλικη ζωή.

Η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, σύμφωνα με τον Ντουμίτρου. Ωστόσο, οι επιστήμονες έχουν ήδη εντοπίσει ενδείξεις πρόδρομων κυττάρων σε δείγματα της υποκοιλιακής ζώνης από ενήλικες.

Η αναζήτηση συνεχίζεται, με τους ερευνητές να προσπαθούν να διαπιστώσουν αν ο ανθρώπινος εγκέφαλος διαθέτει μεγαλύτερες δυνατότητες αναγέννησης από όσες θεωρούνταν μέχρι σήμερα.

Εάν τα ευρήματα επιβεβαιωθούν από περαιτέρω έρευνες, η καλύτερη κατανόηση της νευρογένεσης θα μπορούσε να συμβάλει στην ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση νευρολογικών παθήσεων και της γνωστικής έκπτωσης. Προς το παρόν, ωστόσο, οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι απαιτούνται περισσότερα δεδομένα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν και με ποιον τρόπο τα εργαστηριακά ευρήματα μπορούν να μεταφραστούν σε ασφαλείς και αποτελεσματικές θεραπείες για τους ανθρώπους.

Με πληροφορίες από το Newscientist /