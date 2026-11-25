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Η πιθανή ανακάλυψη προέκυψε από την ανάλυση διακοπής της ακτινοβολίας Χ στο σύστημα M51-ULS-1, η οποία διήρκεσε περίπου τρεις ώρες.

Η ερευνητική ομάδα της Rosanne Di Stefano δημοσίευσε τα ευρήματα το 2021, υπογραμμίζοντας ότι η επιβεβαίωση του πλανήτη απαιτεί περαιτέρω παρατηρήσεις.

Λόγω της μεγάλης τροχιάς του υποψήφιου σώματος, η εκ νέου παρατήρηση του φαινομένου ενδέχεται να καθυστερήσει έως και εβδομήντα χρόνια.

Οι αστρονόμοι εξετάζουν παράλληλα εναλλακτικές ερμηνείες για το φαινόμενο, όπως η παρουσία νεφών αερίων ή σκόνης γύρω από το σύστημα.

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Η ανθρωπότητα έχει καταφέρει να στείλει διαστημόπλοια πέρα από τα όρια των πλανητών του Ηλιακού Συστήματος, να φωτογραφίσει μαύρες τρύπες και να παρατηρήσει γαλαξίες που σχηματίστηκαν στα πρώτα στάδια της ιστορίας του Σύμπαντος. Υπάρχει, όμως, ένα ερώτημα που εξακολουθεί να προκαλεί δέος: Μπορούμε να ανακαλύψουμε πλανήτες που δεν ανήκουν στον δικό μας Γαλαξία; Σε απόσταση περίπου 28 εκατομμυρίων ετών φωτός, στον γαλαξία M51, οι επιστήμονες εντόπισαν κάτι που θα μπορούσε να είναι πλανήτης περίπου στο μέγεθος του Κρόνου. Εάν επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για ιστορική ανακάλυψη.

Ο γαλαξίας με το εντυπωσιακό όνομα «Δίνη»

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Ο Messier 51, γνωστός ως Whirlpool Galaxy, βρίσκεται στον αστερισμό των Θηρευτικών Κυνών. Οι σπειροειδείς βραχίονές του φιλοξενούν άστρα, νέφη αερίων και περιοχές γέννησης νέων άστρων. Οι επιστήμονες θεωρούν εξαιρετικά πιθανό ότι υπάρχουν και εκεί αμέτρητοι πλανήτες. Το πρόβλημα είναι ο εντοπισμός τους: ακόμη και μεμονωμένα άστρα διακρίνονται δύσκολα σε τέτοιες αποστάσεις.

Τρεις ώρες σκοταδιού και ένα αστρονομικό μυστήριο

Η ιστορία ξεκίνησε από την ανάλυση παρατηρήσεων του συστήματος M51-ULS-1. Ένα συμπαγές αντικείμενο, πιθανότατα αστέρας νετρονίων ή μαύρη τρύπα, δέχεται ύλη από συνοδό άστρο και παράγει ακτινοβολία Χ. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η ακτινοβολία σχεδόν εξαφανίστηκε για περίπου τρεις ώρες και επανήλθε. Πιθανή εξήγηση είναι η διέλευση πλανήτη μπροστά από την πηγή. Η ομάδα της Rosanne Di Stefano δημοσίευσε τα αποτελέσματα στις 25 Οκτωβρίου 2021 στο Nature Astronomy. Δεν επρόκειτο για οριστική ανακάλυψη.

Ένας Κρόνος σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο

Τα μοντέλα υποδεικνύουν ένα αντικείμενο συγκρίσιμο σε μέγεθος με τον Κρόνο, σε μεγάλη τροχιά γύρω από το δυαδικό σύστημα. Το περιβάλλον του, εφόσον υπάρχει, θα διαφέρει ριζικά από εκείνο της Γης. Θα μπορούσε μάλιστα να έχει επιβιώσει από έκρηξη υπερκαινοφανούς αστέρα, αλλά αυτό παραμένει υπόθεση.

Γιατί ίσως χρειαστούν 70 χρόνια για την επιβεβαίωση

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Για να επιβεβαιωθεί η υπόθεση, θα ήταν χρήσιμο να παρατηρηθεί ξανά παρόμοια απόκρυψη της ακτινοβολίας. Με βάση την εκτιμώμενη τροχιά, αυτό μπορεί να μη συμβεί για περίπου 70 χρόνια. Εξετάζονται επίσης εναλλακτικές ερμηνείες, όπως αέρια ή σκόνη.

James Webb και Chandra: Δύο διαφορετικά μάτια στο Σύμπαν

Το James Webb παρατηρεί κυρίως υπέρυθρο φως, ενώ το Chandra ακτίνες Χ. Το δεύτερο επέτρεψε την παρατήρηση του φαινομένου στον M51. Το James Webb δεν έχει επιβεβαιώσει τον υποψήφιο πλανήτη και δεν μπορεί απλώς να τον φωτογραφίσει σε τέτοια απόσταση.

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Πόσοι πλανήτες μπορεί να υπάρχουν σε άλλους γαλαξίες;

Οι αστρονόμοι έχουν επιβεβαιώσει χιλιάδες εξωπλανήτες στον δικό μας Γαλαξία. Ο σχηματισμός πλανητών θεωρείται συνηθισμένη διαδικασία και σε άλλους γαλαξίες. Δεν γνωρίζουμε όμως τον ακριβή αριθμό τους, ούτε αν κάποιοι φιλοξενούν ζωή. Η ύπαρξη πλανήτη, η κατοικησιμότητα και η παρουσία ζωής είναι διαφορετικά ερωτήματα.

Το επόμενο μεγάλο στοίχημα της αστρονομίας

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Οι ερευνητές εξέτασαν συνολικά 238 συστήματα ακτίνων Χ στους γαλαξίες M51, M101 και M104. Η μέθοδος θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε περισσότερα αρχειακά δεδομένα, με στόχο τον εντοπισμό και την επιβεβαίωση νέων υποψηφίων.

Το Σύμπαν μπορεί να κρύβει αμέτρητες άλλες Γαίες

Η περίπτωση του M51 παραμένει μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ενδείξεις ότι οι τεχνικές της αστρονομίας μπορούν να φτάσουν πέρα από τον Γαλαξία μας. Κάπου στα 28 εκατομμύρια έτη φωτός ίσως υπάρχει ένας κόσμος που κανένας άνθρωπος δεν θα επισκεφθεί ποτέ. Το ερώτημα παραμένει: είναι το δικό μας πλανητικό σύστημα σπάνια εξαίρεση ή ένα από αμέτρητα συστήματα του Σύμπαντος;

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Πρωτογενείς πηγές: NASA – First Evidence of a Planet Identified Beyond Our Galaxy · Nature Astronomy (2021), A possible planet candidate in an external galaxy · Chandra X-ray Observatory – M51.

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