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Η NASA μπαίνει στο κλίμα του Halloween και επιστρατεύει μερικές από τις πιο παράξενες εικόνες του σύμπαντος, στις οποίες νεφελώματα, γαλαξίες και ακόμη και ο ίδιος ο Ήλιος μοιάζουν να έχουν βγει από ταινία τρόμου.

Λίγο πριν από τις 31 Οκτωβρίου, η διαστημική υπηρεσία παρουσίασε μια συλλογή από εντυπωσιακά ουράνια αντικείμενα, οι σχηματισμοί των οποίων θυμίζουν απόκοσμα μάτια, κρανία και φαντάσματα. Πρόκειται για πραγματικές αστρονομικές εικόνες, στις οποίες τα φυσικά φαινόμενα δημιουργούν εντυπωσιακούς σχηματισμούς που ταιριάζουν απόλυτα με την ατμόσφαιρα της ημέρας.

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Ανάμεσά τους ξεχωρίζει ο Ήλιος, ο οποίος μοιάζει με μια τεράστια σκαλισμένη κολοκύθα, γνωστή ως jack-o’-lantern. Η εντύπωση αυτή δημιουργείται από τις ενεργές περιοχές στην επιφάνειά του, οι οποίες σχηματίζουν κάτι που θυμίζει μάτια και στόμα.

Do you ever get the feeling you’re being watched? 👁️👄👁️

Even though all of these cosmic objects are millions of light-years away, they can still send shivers down our spines when we find them staring back at us. pic.twitter.com/8oQpj8LaSy October 28, 2026

Το «κακό μάτι» και τα απόκοσμα κοσμικά πρόσωπα

Εξίσου εντυπωσιακή είναι η εικόνα ενός νεαρού πλανητικού νεφελώματος, γνωστού ως MyCn18, το οποίο έχει σχήμα ματιού και χαρακτηριστική τιρκουάζ-πράσινη απόχρωση. Το αντικείμενο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 8.000 ετών φωτός από τη Γη και θυμίζει ένα τεράστιο «κακό μάτι» που μοιάζει να παρατηρεί όποιον το κοιτάζει.

Η NASA παρουσίασε επίσης τέσσερις κοσμικούς σχηματισμούς που παραπέμπουν σε μάτια, συνοδεύοντάς τους με ένα χαρακτηριστικό σχόλιο: «Έχετε νιώσει ποτέ την αίσθηση ότι κάποιος σας παρακολουθεί; Αν και όλα αυτά τα κοσμικά αντικείμενα βρίσκονται εκατομμύρια έτη φωτός μακριά, μπορούν παρ’ όλα αυτά να μας προκαλέσουν ρίγη, όταν διαπιστώνουμε ότι… μας κοιτάζουν κι αυτά».

Από τις εικόνες που θυμίζουν πρόσωπα και κρανία μέχρι τα νεφελώματα που μοιάζουν με φαντάσματα, το διάστημα προσφέρει ένα εντυπωσιακό σκηνικό για το Halloween, αποδεικνύοντας ότι ορισμένοι από τους πιο παράξενους σχηματισμούς δεν χρειάζονται καθόλου ειδικά εφέ.

Φωτογραφίες: NASA