Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Επί αιώνες ο άνθρωπος αναζητούσε ζωή στο Διάστημα κοιτάζοντας προς τον Άρη. Σήμερα, όμως, οι επιστήμονες στρέφουν ολοένα περισσότερο την προσοχή τους σε κόσμους πολύ πιο μακρινούς, όπου επικρατεί αδιανόητο ψύχος και το φως του Ήλιου είναι ελάχιστο.

Κάτω από παχιά στρώματα πάγου, σε δορυφόρους του Δία και του Κρόνου, ενδέχεται να υπάρχουν τεράστιοι ωκεανοί υγρού νερού. Και μέσα σε αυτούς, σε βάθη που κανένα ανθρώπινο μάτι δεν έχει αντικρίσει, ίσως βρίσκονται οι κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη ζωής.

Advertisement

Advertisement

Δεν μιλάμε απαραίτητα για εξωγήινους με τη μορφή που τους παρουσιάζει ο κινηματογράφος. Μιλάμε για κάτι που θα ήταν εξίσου συγκλονιστικό: μικροοργανισμούς ή άλλες απλές μορφές ζωής που θα αποδείκνυαν ότι η Γη δεν είναι ο μοναδικός κατοικημένος κόσμος.

Η Ευρώπη του Δία: Ένας ωκεανός κρυμμένος κάτω από τον πάγο

Η Ευρώπη (Europa), ένας από τους τέσσερις μεγάλους δορυφόρους του Δία που ανακάλυψε ο Γαλιλαίος το 1610, έχει διάμετρο περίπου 3.122 χιλιομέτρων, λίγο μικρότερη από τη Σελήνη. Η επιφάνειά της είναι καλυμμένη από πάγο, με χαρακτηριστικές σκοτεινές ρωγμές.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι κάτω από αυτό το παγωμένο περίβλημα βρίσκεται ένας αλμυρός ωκεανός, ο οποίος μπορεί να περιέχει περισσότερο από το διπλάσιο νερό όλων των ωκεανών της Γης μαζί.

Οι παλιρροϊκές δυνάμεις του Δία παραμορφώνουν το εσωτερικό της Ευρώπης και παράγουν θερμότητα. Εάν στον πυθμένα του ωκεανού υπάρχουν υδροθερμικές πηγές, θα μπορούσαν να προσφέρουν χημική ενέργεια σε μικροοργανισμούς. Το μεγάλο ερώτημα είναι εάν υπάρχουν πράγματι τέτοια οικοσυστήματα.

Εγκέλαδος: Ο μικρός δορυφόρος που εκτοξεύει νερό στο Διάστημα

Advertisement

Ο Εγκέλαδος (Enceladus), δορυφόρος του Κρόνου με διάμετρο περίπου 500 χιλιομέτρων, αποτελεί μία από τις πιο εντυπωσιακές ανακαλύψεις της σύγχρονης πλανητικής επιστήμης.

Το διαστημόπλοιο Cassini της NASA παρατήρησε πίδακες υδρατμών και παγωμένων σωματιδίων να εκτοξεύονται από ρωγμές κοντά στον νότιο πόλο του. Περνώντας μέσα από τους πίδακες, ανίχνευσε υλικά από τον υπόγειο ωκεανό.

Οι επιστήμονες εντόπισαν οργανικές ενώσεις, άλατα, μοριακό υδρογόνο και, σε μεταγενέστερη ανάλυση, φωσφορικά άλατα. Το υδρογόνο μπορεί να αποτελεί πηγή χημικής ενέργειας, ενώ ο φώσφορος είναι βασικό συστατικό της ζωής όπως τη γνωρίζουμε.

Advertisement

Ωστόσο, η ανίχνευση των συστατικών που χρειάζεται η ζωή δεν αποτελεί απόδειξη ότι υπάρχει ζωή. Το πλεονέκτημα του Εγκέλαδου είναι ότι εκτοξεύει δείγματα του ωκεανού του στο Διάστημα, χωρίς να χρειάζεται κατ’ ανάγκη διάτρηση του πάγου.

Γανυμήδης: Ο μεγαλύτερος δορυφόρος του Ηλιακού Συστήματος

Ο Γανυμήδης (Ganymede), επίσης δορυφόρος του Δία, είναι μεγαλύτερος ακόμη και από τον Ερμή, με διάμετρο περίπου 5.268 χιλιομέτρων. Είναι ο μοναδικός γνωστός δορυφόρος του Ηλιακού Συστήματος με δικό του εσωτερικά παραγόμενο μαγνητικό πεδίο.

Advertisement

Στοιχεία υποδεικνύουν ότι κάτω από την παγωμένη επιφάνειά του υπάρχει ωκεανός αλμυρού νερού. Ορισμένα μοντέλα προβλέπουν διαδοχικά στρώματα υγρού νερού και πάγου. Παραμένει άγνωστο αν ο ωκεανός του διαθέτει κατάλληλες χημικές και ενεργειακές συνθήκες για ζωή.

JUICE: Η μεγάλη ευρωπαϊκή αποστολή που θα φτάσει στον Δία το 2031

Το JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer) εκτοξεύθηκε στις 14 Απριλίου 2023 από τη Γαλλική Γουιάνα με πύραυλο Ariane 5. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες επιστημονικές αποστολές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA).

Advertisement

Η άφιξή του στον Δία προγραμματίζεται για τον Ιούλιο του 2031. Μεταφέρει δέκα επιστημονικά όργανα, μεταξύ των οποίων ραντάρ, κάμερες, φασματόμετρα και αισθητήρες μαγνητικών πεδίων.

Advertisement

Θα μελετήσει την Ευρώπη, την Καλλιστώ και τον Γανυμήδη. Τον Δεκέμβριο του 2034 προβλέπεται να τεθεί σε τροχιά γύρω από τον Γανυμήδη, σε ένα ιστορικό βήμα για την εξερεύνηση δορυφόρων άλλων πλανητών.

Η NASA ετοιμάζεται να φτάσει ακόμη νωρίτερα

Η NASA εκτόξευσε το Europa Clipper στις 14 Οκτωβρίου 2024. Αναμένεται να φτάσει στον Δία τον Απρίλιο του 2030, έναν χρόνο πριν από το JUICE.

Advertisement

Η αποστολή προβλέπει 49 κοντινές διελεύσεις από την Ευρώπη, ορισμένες σε ύψος περίπου 25 χιλιομέτρων από την επιφάνειά της. Δεν θα προσεδαφιστεί ούτε θα αναζητήσει απευθείας οργανισμούς. Θα εξετάσει αν υπάρχουν κατάλληλες συνθήκες για ζωή, μελετώντας τη χημεία, τη γεωλογία και τη δομή του ωκεανού.

Τι μας διδάσκουν οι ωκεανοί της Γης

Σε βάθη χιλιάδων μέτρων, όπου δεν φτάνει ποτέ το ηλιακό φως, έχουν ανακαλυφθεί οικοσυστήματα γύρω από υδροθερμικές πηγές. Εκεί μικροοργανισμοί αξιοποιούν την ενέργεια χημικών αντιδράσεων, σε διαδικασία γνωστή ως χημειοσύνθεση.

Αυτό σημαίνει ότι το ηλιακό φως δεν είναι απαραίτητο για κάθε μορφή ζωής. Αν ανάλογες διεργασίες πραγματοποιούνται στους υπόγειους ωκεανούς της Ευρώπης ή του Εγκέλαδου, η πιθανότητα μικροβιακής ζωής δεν μπορεί να αποκλειστεί.

Θα μπορούσαν να υπάρχουν ψάρια ή άλλα ζώα;

Η πιθανότητα ύπαρξης μικροβιακής ζωής εξετάζεται σοβαρά. Δεν υπάρχουν όμως ενδείξεις για ψάρια, θαλάσσια ζώα ή σύνθετους οργανισμούς σε εξωγήινους ωκεανούς. Για την ανάπτυξή τους απαιτούνται πρόσθετες προϋποθέσεις, όπως επαρκής ενέργεια και μακροχρόνια περιβαλλοντική σταθερότητα.

Ακόμη και η ανακάλυψη ενός μόνο εξωγήινου μικροοργανισμού θα αποτελούσε επιστημονικό ορόσημο, ιδίως εάν αποδεικνυόταν ότι προήλθε ανεξάρτητα από τη γήινη ζωή.

Πότε θα μάθουμε εάν υπάρχει εξωγήινη ζωή;

Το 2030 αναμένεται να φτάσει στον Δία το Europa Clipper και το 2031 το JUICE. Τα δεδομένα τους θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε αν οι παγωμένοι δορυφόροι είναι κατοικήσιμοι.

Η επιβεβαίωση ζωής μπορεί να απαιτήσει μελλοντικές αποστολές προσεδάφισης, ανάλυσης δειγμάτων ή εξερεύνησης κάτω από τον πάγο. Η διάτρηση πάγου πάχους πολλών χιλιομέτρων σε τέτοια απόσταση από τη Γη αποτελεί τεράστια τεχνολογική πρόκληση.

Το ερώτημα που μπορεί να αλλάξει την εικόνα μας για το Σύμπαν

Για αιώνες αναρωτιόμαστε εάν είμαστε μόνοι στο Σύμπαν. Τώρα γνωρίζουμε ότι και παγωμένοι κόσμοι, με υγρούς ωκεανούς στο εσωτερικό τους, μπορεί να προσφέρουν περιβάλλοντα κατάλληλα για ζωή.

Ίσως το πρώτο εξωγήινο πλάσμα που θα ανακαλύψει η ανθρωπότητα να μη βρίσκεται στην επιφάνεια κάποιου πλανήτη, αλλά στο απόλυτο σκοτάδι, κάτω από χιλιόμετρα πάγου.

Το ερώτημα δεν είναι πλέον μόνο εάν υπάρχει νερό πέρα από τη Γη. Είναι εάν αυτό το νερό φιλοξενεί ζωή. Πηγές: ESA, NASA, Jet Propulsion Laboratory (JPL).