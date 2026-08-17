Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Μια καφετέρια που λειτουργεί αποκλειστικά από ανθρωποειδές ρομπότ άνοιξε στο Πεκίνο, προσφέροντας φρεσκοαλεσμένο καφέ με χρόνο αναμονής λιγότερο από τριάντα δευτερόλεπτα.

Το ρομπότ εκτελεί ολόκληρη τη διαδικασία παρασκευής και σερβιρίσματος, ενώ οι πελάτες προσαρμόζουν τη γλυκύτητα και την ένταση του ροφήματος μέσω συστήματος αυτοεξυπηρέτησης.

Το κατάστημα κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες σερβίροντας διακόσια δύο φλιτζάνια καφέ μέσα σε μία ώρα κατά την ημέρα των εγκαινίων του.

Η εταιρεία JD.com δημιούργησε την αυτοματοποιημένη καφετέρια 7Fresh, στοχεύοντας στην ενίσχυση της αποδοτικότητας και της ευκολίας για τους καταναλωτές στον κλάδο των τροφίμων.

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Ένα ρομπότ-μπαρίστας που έσπασε κάθε ρεκόρ, έθεσε νέα ερωτήματα σχετικά με το πόσες ακόμη θέσεις εργασίας θα μπορούσαν να καταλάβουν σταδιακά οι μηχανές στο μέλλον.

Την Κυριακή, άνοιξε στο Πεκίνο μία καφετέρια που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο και το οποίο διευθύνεται εξ ολοκλήρου από ένα ανθρωποειδές ρομπότ, προσφέροντας φρεσκοαλεσμένο καφέ με μέσο χρόνο αναμονής λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα ανά φλιτζάνι.

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The world’s first 24‑hour unmanned 7FRESH Coffee shop has opened in Beijing.



Robots make coffee end‑to‑end in just 20 seconds.



It broke the Guinness World Record by serving 202 cups in one hour.

Drink sweetness and strength are adjustable from 1%‑100%. pic.twitter.com/jaSkTsmmMU — распад и неуважение (@VictorKvert2008) August 17, 2026

Την ημέρα των εγκαινίων του, το κατάστημα κατέκτησε το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες για τον μεγαλύτερο αριθμό φλιτζανιών καφέ που σερβίρονται από ένα κατάστημα που λειτουργεί με ρομπότ σε μία ώρα, με 202 φλιτζάνια να παρασκευάζονται και να σερβίρονται.

Μέσα στο κατάστημα, ένα μόνο ρομπότ αναλαμβάνει ολόκληρη τη διαδικασία, από το άλεσμα, την παρασκευή και την ανάμειξη έως το σερβίρισμα. Οι πελάτες μπορούν να κάνουν τις παραγγελίες τους μέσω ενός συστήματος αυτοεξυπηρέτησης και να προσαρμόσουν τη γλυκύτητα και την ένταση του καφέ.Το ρομπότ φτιάχνει και κρύο και ζεστό καφέ.

A 24-hour coffee shop run entirely by a single robot opened in Beijing on Sunday, offering coffee with an average wait time of less than 30 seconds per cup.



On its opening day, the shop served 202 cups of coffee in one hour, setting a Guinness World Record for the most cups of… pic.twitter.com/kenGNAgiJ7 — CBS News (@CBSNews) August 16, 2026

Η JD.com Inc., μια κινεζική εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου και τεχνολογίας, ανακοίνωσε στις 14 Αυγούστου την έναρξη λειτουργίας της πρώτης πλήρως αυτοματοποιημένη καφετέρια, σύμφωνα με το GuruFocus News.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πλήρως ρομποτική εμπειρία του 7Fresh Coffee αντανακλά μια αναδυόμενη τάση στον κλάδο των τροφίμων και ποτών, η οποία εστιάζει στην αποδοτικότητα και την ευκολία για τον καταναλωτή.