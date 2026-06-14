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Το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες για το μεγαλύτερο ταυτόχρονο ζεϊμπέκικο κατέχει πλέον η Θεσσαλονίκη! Συνολικά 830 χορευτές κατέρριψαν το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ της Κύπρου (754 άτομα), χορεύοντας ταυτόχρονα για πάνω από πέντε λεπτά ζεϊμπέκικο υπό τους ήχους του τραγουδιού «Μια Θεσσαλονίκη» του Κωνσταντίνου Αργύρου.

Στο ρεκόρ Γκίνες το ζεϊμπέκικο στην πλατεία Αριστοτέλους με 830 χορευτές

Την επίσημη ανακοίνωση για το νέο ρεκόρ στο ζεϊμπέκικο την έκαναν οι εκπρόσωποι της οργάνωσης Γκίνες που βρέθηκαν στην πλατεία Αριστοτέλους, οι οποίοι τόνισαν ότι παρά τις αυστηρές προδιαγραφές οι συμμετέχοντες ήταν «επισήμως καταπληκτικοί».

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Οι συγκεντρωμένοι στο άκουσμα του ρεκόρ Γκίνες ξέσπασαν σε επιφωνήματα, χειροκροτήματα αλλά και χορό.

Για τον σκοπό της κάταρριψης του Ρεκόρ Γκίνες, κόσμος όλων των ηλικιών από Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές της χώρας όπως Κρήτη, Αθήνα, Θεσσαλία αλλά και από άλλες χώρες όπως Νορβηγία, Τουρκία, Βουλγαρία, Ρουμανία κ.α. ήρθαν να γίνουν μια ομάδα και να χορέψουν όλοι μαζί συγχρονισμένα μια ειδικά σχεδιασμένη χορογραφία.

Η εκδήλωση προετοιμάστηκε από την Alzheimer Ελλάς και το Σωματείο Φίλων της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Αλτσχάιμερ και Συγγενών Διαταραχών (ΕΕΝΑΣΔ) και σύμφωνα με τους διοργανωτές, μέσα από αυτή τη μεγάλη γιορτή στηρίζεται η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την άνοια και τη νόσο Alzheimer, προάγεται η συμμετοχή, η κίνηση και η ψυχική ευεξία, ενώ αναδεικνύεται η ελληνική πολιτιστική κληρονομιά.

Το εντυπωσιακότερο όμως ήταν η συμμετοχή ανθρώπων από την Τουρκία, την Κύπρο, αλλά και από υπερατλαντικούς προορισμούς, όπως το Πεκίνο και η Βοστώνη. Μεταξύ των συγκινητικών στιγμών της ημέρας ήταν η παρουσία μιας γυναίκας από τα Χανιά, η οποία, παρά το γεγονός ότι είχε σπασμένο πόδι, συμμετείχε ενεργά, δηλώνοντας με πάθος ότι η ψυχή είναι εκείνη που καθοδηγεί το σώμα και χορεύει από μόνη της.

Όπως εξήγησε ο δάσκαλος χορού Θέμης Παραστατίδης, η ιδέα γεννήθηκε έναν χρόνο νωρίτερα, όταν διαπίστωσε τη βαθιά αγάπη που τρέφουν για το ζεϊμπέκικο ακόμη και οι άνθρωποι στο εξωτερικό. Έτσι, αποφάσισε να συνδυάσει αυτή τη λαϊκή λατρεία με έναν ιερό σκοπό. Αν και η κατάκτηση ενός τέτοιου ρεκόρ δεν συνοδεύεται από κάποια οικονομική αμοιβή, η ηθική ανταμοιβή και η ικανοποίηση για τον σκοπό αυτό παραμένουν ανεκτίμητες, αποδεικνύοντας περίτρανα ότι η τέχνη του χορού έχει τη δύναμη να γεφυρώνει αποστάσεις και να προσφέρει ουσιαστική στήριξη στην κοινωνία.