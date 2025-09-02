Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ της σειράς εποχής «House of Guinness», με την υπογραφή του Στίβεν Νάιτ, δημιουργού του «Peaky Blinders», που αφηγείται την ιστορία της οικογένειας Γκίνες, της πιο διάσημης δυναστείας ζυθοποιών στην Ευρώπη.

Η σειρά των οκτώ επεισοδίων αρχίζει με τον θάνατο του Μπέντζαμιν Γκίνες, του ανθρώπου στον οποίο πιστώνεται η τεράστια επιτυχία της ζυθοποιίας.

Και ναι μεν, ο θάνατος ενός γονέα μπορεί να είναι η πιο τραυματική στιγμή στη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά για τα τέσσερα αδέλφια που βρίσκονται στο επίκεντρο του House of Guinness, η απώλεια του πλούσιου πατέρα είναι μόνο η αρχή των προβλημάτων τους.

Τα πράγματα περιπλέκονται για τους απογόνους του αείμνηστου Sir Benjamin Guinness όταν διαβάζεται η διαθήκη του μεγιστάνα, η οποία καθορίζει την πορεία του πρωτότοκου Arthur (Άντονι Μπόιλ) – ο οποίος το μόνο που θέλει είναι να διασκεδάζει στο Λονδίνο-, του μικρότερου Edward (Λούις Πάρτριτζ), της Anne (Έμιλι Φέρν) και του Ben (Φίον Ο’Σέι).

Όπως δήλωσε ωστόσο, ο Στίβεν Νάιτ στο Tudum, «κανένας τους δεν είναι ευτυχισμένος».

Το καστ συμπληρώνουν οι Τζέιμς Νόρτον, Ντέρβλα Κίρβαν, Τζακ Γκλίσον, Νίαμ ΜακΚόρμακ, Ντανιέλ Γκάλιγκαν και Σέιμους Ο’Χάρα.

Τη σκηνοθεσία συνυπογράφουν οι Τομ Σάνκλαντ και Μούνια Ακλ. Η σειρά «House of Guinness» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 25 Σεπτεμβρίου.