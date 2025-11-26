Τουρκικές εταιρείες του χώρου της αμυντικής βιομηχανίας υπέγραψαν συμβόλαια ύψους 6,5 δισ. δολαρίων για την ανάπτυξη και ενίσχυση του εθνικού πολυεπίπεδου συστήματος αεράμυνας/ αντιαεροπορικής «ασπίδας» ονόματι Steel Dome (Ατσάλινος Θόλος), όπως ανακοινώθηκε την Τετάρτη από το διευθυντήριο αμυντικής βιομηχανίας της τουρκικής κυβέρνησης (SSB).

Η Τουρκία είχε ανακοινώσει τα σχέδιά της για ανάπτυξη του «Steel Dome» το 2024, σε φιλοσοφία αντίστοιχη αυτής του πολυεπίπεδου συστήματος αεράμυνας του Ισραήλ (μέρος του οποίου είναι και το διάσημο πλέον σύστημα μικρού βεληνεκούς «Iron Dome»), της ελληνικής «Ασπίδας του Αχιλλέα» και του «Golden Dome» που έχει αναγγείλει η κυβέρνηση Τραμπ για τις ΗΠΑ. Η Τουρκία, η οποία έχει αναπτύξει την αμυντική της βιομηχανία, μειώνοντας την εξάρτησή της από το εξωτερικό, επιδιώκει να αναπτύξει μια δική της «ασπίδα» αεράμυνας (αντιπυραυλικής, αντιαεροπορικής) με το όλο πρόγραμμα, όπως αναφέρει το Reuters, να αποτελείται από 47 στοιχεία- περιλαμβανομένων ραντάρ, πυραύλων, ηλεκτρο-οπτικών αισθητήρων, κέντρων διοικήσεως και ελέγχου και διαφόρων συστημάτων αεράμυνας διαφορετικών εμβελειών και δυνατοτήτων.

Σημειώνεται πως το τουρκικό σύστημα επίγειας αεράμυνας επί δεκαετίες εθεωρείτο μάλλον αδύναμο (συγκριτικά και με το αντίστοιχο ελληνικό, που περιλαμβάνει εδώ και πολλά χρόνια πυραύλους Patriot και άλλα συστήματα, διαφόρων εμβελειών και δυνατοτήτων), καθώς η Άγκυρα είχε επιδιώξει να επενδύσει πολύ περισσότερο στα μαχητικά αεροσκάφη για την αεράμυνά της. Η Τουρκία επιδιώκει να το αλλάξει αυτό εδώ και χρόνια, προμηθευόμενη ρωσικούς πυραύλους S-400 (αφού δεν έχει καταφέρει να προμηθευτεί δυτικής προέλευσης συστήματα με τους όρους που ήθελε, ενώ επίσης δεν είχαν αποδώσει καρπούς και οι κινήσεις για αγορά κινεζικών συστημάτων στο παρελθόν) και αναπτύσσοντας εγχώρια συστήματα.

Οι εξελίξεις των τελευταίων ετών στη Μέση Ανατολή έχουν ανησυχήσει την Άγκυρα, η οποία είδε την ισραηλινή αεροπορία (εξοπλισμένη με αμερικανικής προέλευσης μαχητικά F-16, F-15 και F-35) να κυριαρχεί στους ουρανούς της ευρύτερης περιοχής, δρώντας πρακτικά ανενόχλητη σε χώρες όπως το Ιράν, η Συρία, ο Λίβανος, η Υεμένη και το Κατάρ. Ως εκ τούτου, η Τουρκία επιδιώκει την ενίσχυση της αεράμυνάς της για την αντιμετώπιση των πιθανών απειλών- κάτι που εξελίσσεται σε ιδιαίτερα σημαντική προτεραιότητα, δεδομένων των δυσκολιών που αντιμετωπίζει όσον αφορά στην ενίσχυση/ εκσυγχρονισμό της πολεμικής της αεροπορίας (η συμφωνία για προμήθεια Eurofighter θεωρείται λύση ανάγκης, δεδομένης της εκδίωξής της από το πρόγραμμα του F-35, της «γήρανσης» του στόλου των F-16 και του ότι το εγχώριο μαχητικό Kaan βρίσκεται ακόμα χρόνια μακριά από την ένταξή του σε ενεργό υπηρεσία). Παρόλα αυτά, έχει κάνει μεγάλα βήματα στον χώρο των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, εξάγοντας drones σε πολλές χώρες.

Σε σχετική ανακοίνωση ο πρόεδρος του SSB, Χαλούκ Γκοργκούν, είπε ότι τα συμβόλαια περιλαμβάνουν συστήματα μάχης και ότι το «Steel Dome» θα αποτελείται πλήρως από εγχώρια συστήματα. Σύμφωνα με τον Γκοργκούν, τα συμβόλαια θα βοηθήσουν στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της Τουρκίας, συμβάλλοντας παράλληλα στις προσπάθειες για περαιτέρω εξέλιξη των συστημάτων μάχης της. Οι πρόεδροι των Aselsan και Roketsan είπαν πως τα συμβόλαια είναι «στρατηγικής σημασίας», προσθέτοντας πως περιλαμβάνουν διαστημικά συστήματα, συστήματα αεράμυνας, αλλά και αντιαρματικά και άλλα συστήματα.

Με επιπλέον πληροφορίες από Reuters