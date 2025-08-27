Το νέο τουρκικό σύστημα αεράμυνας «Steel Dome» βρίσκεται στο προσκήνιο την Τετάρτη (27/8) καθώς ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εμφανίστηκε να το «αποθεώνει», κατά την παράδοση δεκάδων συστημάτων και πλατφόρμων από την γιγάντια αμυντική βιομηχανία Aselsan.

Ο «τουρκικός θόλος» βρίσκεται σε ανάπτυξη εδώ και αρκετά χρόνια και έχει ως βασικό στόχο να παρέχει προστασία απέναντι σε απειλές χαμηλών, μεσαίων και υψηλών υψομέτρων, μέσω πλατφόρμων και οχημάτων που αναπτύχθηκαν από την εγχώρια αμυντική βιομηχανία.

Advertisement

Advertisement

«Σήμερα παραδίδουμε τα συστήματα Sky Dome, που περιλαμβάνουν συνολικά 47 οχήματα και έχουν αξία 460 εκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία θα εμπνέουν εμπιστοσύνη στους συμμάχους και φόβο στους αντιπάλους», δήλωσε ο Ερντογάν από την Άγκυρα.

«Οι σημερινές παραδόσεις αποτελούν την πιο απτή απόδειξη ότι ο αγώνας δεν πήγε χαμένος», πρόσθεσε ο Τούρκος Πρόεδρος, χαρακτηρίζοντας την Aselsan ως την «καρδιά» της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας.

Φωτογραφία από σύστημα αεράμυνας που διαφημίζεται στην ιστοσελίδα της τουρκικής Aselsan

Τι θα περιλαμβάνει ο «τουρκικός θόλος»

Ο «τουρκικός θόλος» συνιστά ένα από τα πιο «καυτά« θέματα στη γειτονική μας χώρα και έρχεται σε μία περίοδο γεωπολιτικής κρίσης, με ολοένα και αυξανόμενες εντάσεις-συγκρούσεις σε Μέση Ανατολή, Ουκρανία, Ρωσία κλπ.

Η Άγκυρα έχει εκφράσει αρκετές φορές στο παρελθόν την επιθυμία της για ενίσχυση των μέτρων που στοχεύουν στην προστασία του εναέριου χώρου, καθώς και των χερσαίων συνόρων της.

Ο ανανεωμένος «τουρκικός θόλος» περιλαμβάνει τα συστήματα αεράμυνας Hisar O 100 και Siper, τα ραντάρ ALP 100-G και 100-G, τα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου Puhu και Redet, καθώς και τα οχήματα βραχείας εμβέλειας αεράμυνας Korkut.

Advertisement

Το τουρκικό σύστημα αεράμυνας ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2024 και σε αυτό έχουν ενσωματωθεί μπαταρίες πυραύλων κατασκευασμένες στην Τουρκία, ραντάρ, αισθητήρες και συστήματα επικοινωνίας. Ο Ερντογάν μίλησε μόνο για συστήματα τουρκικής κατασκευής, χωρίς να αναφερθεί σε τυχόν προσθήκες που έχει ή θα ήθελε να κάνει η χώρα του σε αυτό το επίπεδο.

Φωτογραφία από σύστημα αεράμυνας που διαφημίζεται στην ιστοσελίδα της τουρκικής Aselsan

Η Τουρκία θέλει να μειώσει την εξάρτησή της από «ξένα» οπλικά συστήματα – Διθυραμβικά σχόλια ο Ερντογάν

Αρκετές ήταν οι αναφορές του Τούρκου Προέδρου στη νέα σελίδα που διαγράφει η χώρα του στο κομμάτι της αμυντικής βιομηχανίας. Άλλωστε, ένας από τους διαχρονικούς στόχους της Άγκυρας είναι η μείωση της εξάρτησης στα οπλικά συστήματα που προέρχονται από το εξωτερικό.

Advertisement

Κατά τον Ερντογάν, η Τουρκία «μπαίνει σε μια νέα φάση στην αεράμυνα», ενώ άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι η Άγκυρα έχει μειώσει την εξάρτησή της σε ξένο εξοπλισμό κάτω από 20%, την στιγμή που το 2000 το ποσοστό αυτό ανερχόταν στο 80%.

Εδώ και αρκετά χρόνια, η Τουρκία έχει εκφράσει την δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι οι δυτικοί της σύμμαχοι αδυνατούν να της παρέχουν επαρκή προστασία έναντι πυραυλικών απειλών, παρά το ότι συνιστά μέλος του ΝΑΤΟ.

Τον Ιούνιο, ο Τούρκος Πρόεδρος υπογράμμισε ότι η χώρα θα αυξήσει σημαντικά την αμυντική της ικανότητα σε τέτοιο επίπεδο ώστε «κανείς να μην τολμήσει να σκεφτεί να της κάνει επίθεση». Σύμφωνα με τον Ερντογάν, τα συστήματα της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας θα είναι διαθέσιμα σε φίλους και συμμάχους, κάτι που αποσκοπεί στην ενίσχυση της διπλωματικής της αποτελεσματικότητας.

Advertisement

Πηγή: Daily Sabah