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Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ για την 6η αγωνιστική το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2026 στις 19:30 στην ALLWYN Arena (Νέα Φιλαδέλφεια) στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Πριν την σέντρα του αγώνα, οι φίλοι της Ενωσης θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν έναν από τους πιο σημαντικούς και αγαπητούς ποδοσφαιριστές της ιστορίας της ομάδας, τον Χρήστο Αρδίζογλου, ο οποίος θα περιμένει τους φίλους της ΑΕΚ από τις 17.00 μέχρι 19.00 στον κοινόχρηστο χώρο εξωτερικά του AEK Store.

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Η ενημέρωση της ΑΕΚ:

«Ο Χρήστος Αρδίζογλου θα βρίσκεται το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στην ALLWYN Arena για να συναντηθεί με τους φίλους της ΑΕΚ, να φωτογραφηθεί μαζί τους και να υπογράψει αυτόγραφα.

Το «Meet and Greet the Legends» φιλοξενεί έναν από τους πιο σημαντικούς και αγαπητούς ποδοσφαιριστές της ιστορίας της ΑΕΚ, με μεγάλη καριέρα στην ομάδα μας από το 1974 έως το 1985 και με συμμετοχή σε κορυφαία αγωνιστικά επιτεύγματα, όπως το Νταμπλ του 1978, το Πρωτάθλημα του 1979 και το Κύπελλο Ελλάδας του 1983.

Θα περιμένει τους οπαδούς από τις 17.00 μέχρι 19.00 στον κοινόχρηστο χώρο εξωτερικά του AEK Store, πριν τον αγώνα πρωταθλήματος με τον ΟΦΗ».