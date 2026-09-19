EUROKINISSI - Allwyn Arena - Στιγμιότυπο από τον αγώνα Champions League ανάμεσα σε ΑΕΚ και Λασκ

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Εντυπωσιακή είναι η παρουσία των φίλων της ΑΕΚ στα ευρωπαϊκά παιχνίδια της ομάδας, με την Allwyn Arena να συγκαταλέγεται στα γήπεδα με τα υψηλότερα ποσοστά πληρότητας στην Ευρώπη.

Πιο συγκεκριμένα, στα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια που έχει φιλοξενήσει μέχρι στιγμής η Allwyn Arena, η παρουσία του κόσμου ήταν ιδιαίτερα σημαντική. Σύμφωνα με στοιχεία της UEFA, η έδρα της ΑΕΚ βρίσκεται μέσα στην πρώτη δεκάδα των ευρωπαϊκών γηπέδων όσον αφορά την πληρότητα στο ξεκίνημα της σεζόν.

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Η σχετική καταγραφή της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας αφορά τον μέσο όρο πληρότητας των γηπέδων στα παιχνίδια των ευρωπαϊκών διοργανώσεων για τη σεζόν 2026/2027, με την ΑΕΚ να βρίσκεται ανάμεσα στις ομάδες που ξεχωρίζουν.

Στις αναμετρήσεις με Λέφσκι Σόφιας και ΛΑΣΚ, συνολικά 30.361 φίλοι της Ένωσης έδωσαν το «παρών» κατά μέσο όρο, με το ποσοστό πληρότητας να φτάνει το 97,6%. Έτσι, η Νέα Φιλαδέλφεια συνεχίζει να αποτελεί μία από τις πιο γεμάτες έδρες στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της ομάδας.

Με τη συγκεκριμένη επίδοση, η «Allwyn Arena» καταλαμβάνει την 9η θέση στη σχετική ευρωπαϊκή κατάταξη, όντας παράλληλα το μοναδικό ελληνικό γήπεδο που βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα.

Στις υπόλοιπες θέσεις της λίστας συναντώνται κατά σειρά οι Μπάγερν, Χράντετς Κράλοβε, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Αϊντχόφεν, Γιουβέντους, Παρί Σεν Ζερμέν, Πόρτο, Λίβερπουλ, ενώ τη δεκάδα συμπληρώνει η Ζαλγκίρις.

🏟️ Top 15 teams by average stadium fill in UEFA competitions 2026/27 (as of 19 Sep)



Teams in Top 15:



3️⃣ 🇨🇿

2️⃣ 🇩🇪 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

1️⃣ 🇳🇱 🇮🇹 🇫🇷 🇵🇹 🇬🇷 🇱🇹 🇦🇲 🇵🇱



*All attendance data from official UEFA reports. pic.twitter.com/lFdJ5oWF9F — Football Meets Data (@fmeetsdata) September 19, 2026