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Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο 20χρονος Νίκος Νίτσος με δυνατό δεξί σουτ στο 51ο λεπτό.

Παρά την έντονη πίεση που άσκησε ο ΟΦΗ μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, η ΑΕΛ διατήρησε το προβάδισμά της και εξασφάλισε τη νίκη.

Οι φιλοξενούμενοι απώλεσαν σημαντικές ευκαιρίες κατά τη διάρκεια του αγώνα, με κορυφαία τη φάση του 18ου λεπτού όταν η κεφαλιά του Κωστούλα σταμάτησε στο δοκάρι.

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Την πρώτη της νίκη στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας πέτυχε η ΑΕΛ, επικρατώντας με 1-0 του ΟΦΗ, ο οποίος είναι ο κάτοχος του τροπαίου.

Οι «βυσσινί» παρουσιάστηκαν αρκετά ανταγωνιστικοί και έφτασαν στη νίκη χάρη στο πρώτο επαγγελματικό γκολ του 20χρονου Νίκου Νίτσου.

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Το παιχνίδι:

Ο ΟΦΗ ήταν πιο δραστήριος επιθετικά στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς όμως να καταφέρει να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες του. Μόλις στο 4′ και στο 5′, οι Θεοδοσουλάκης και Γκονθάλεθ δοκίμασαν τα σουτ τους, χωρίς να βρουν στόχο. Η σημαντικότερη στιγμή για τους Κρητικούς ήρθε στο 18′, όταν, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, ο Κωστούλας πήρε την κεφαλιά, με την μπάλα να σταματά στο οριζόντιο δοκάρι.

Στο 31′ ο Χατζηγιοβάνης επιχείρησε να απειλήσει με μακρινό σουτ, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει. Δύο λεπτά αργότερα, η ΑΕΛ έκανε αισθητή την παρουσία της στην αντίπαλη περιοχή, με τον Ζτούπη να δοκιμάζει το πόδι του και να κερδίζει το πρώτο κόρνερ των γηπεδούχων.

Η καλύτερη ευκαιρία της θεσσαλικής ομάδας πριν από την ανάπαυλα καταγράφηκε λίγο πριν από τη λήξη του πρώτου μέρους. Ο Λίλο απέκρουσε την προσπάθεια του Ζτούπη, ενώ ο Παρράς δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί την επαναφορά και να απειλήσει εκ νέου.

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο Χρήστος Κόντης προχώρησε σε δύο αλλαγές, περνώντας στον αγωνιστικό χώρο τους Αθανασίου και Νους. Στο 48′, ο ΟΦΗ δημιούργησε την πρώτη του απειλή μετά την ανάπαυλα, με τον Κόντρο να σουτάρει και τον Μελίσσα να διώχνει την μπάλα σε κόρνερ.

Τρία λεπτά αργότερα, όμως, η ΑΕΛ κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Η πίεση των γηπεδούχων οδήγησε σε λανθασμένη απομάκρυνση του Γκονθάλεθ, με την μπάλα να κοντράρει στον Παρρά. Ο Νίτσος επωφελήθηκε, πήρε την κατοχή μέσα στην περιοχή και με ένα εξαιρετικό δεξί σουτ νίκησε τον Λίλο για το 1-0. Αυτό ήταν το πρώτο επαγγελματικό τέρμα του 20χρονου με τη φανέλα της ΑΕΛ.

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Στη συνέχεια, ο τεχνικός του ΟΦΗ έδωσε ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην επίθεση, αναζητώντας το γκολ της ισοφάρισης, ώστε να αποφύγει την πρώτη ήττα της ομάδας του στη συγκεκριμένη φάση του Κυπέλλου. Στο 69′ ο Κωστούλας προσπάθησε να απειλήσει, ενώ στο 83′ ο Νους αστόχησε σε σουτ.

Δύο λεπτά αργότερα, οι φιλοξενούμενοι πλησίασαν ξανά στην ισοφάριση. Μετά από κόρνερ του Αϊτόρ, ο Κωστούλας πήρε την πρώτη κεφαλιά, αλλά ο Νους, που έγινε αποδέκτης της μπάλας, έστειλε με νέα κεφαλιά την μπάλα εκτός εστίας.

Ο ΟΦΗ αύξησε την πίεσή του όσο πλησίαζε το τέλος, προσπαθώντας να βρει το γκολ που θα του έδινε τον βαθμό. Η ΑΕΛ, ωστόσο, άντεξε στην πίεση των Κρητικών, διατήρησε το προβάδισμά της μέχρι το τελευταίο σφύριγμα και πανηγύρισε μια σημαντική νίκη με 1-0.

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ΑΕΛ (Σωκράτης Οφρυδόπουλος): Μελίσσας, Γκρόζος, Τσελεπίδης, Καραγιαννίδης (66′ Ρισβάνης), Αγαπάκης (78′ Σάκιτς), Λέλεκας, Ζτούπης, Παπαγεωργίου (61′ Τσιγγάρας), Αντράντα (61′ Κωνσταντακόπουλος), Παρράς, Νίτσος (66′ λ.τρ. Νταμπίζας)

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Κωστούλας, Νικολάου, Γκονθάλεθ (74′ Ανδρούτσος), Καινουργιάκης (78′ Αϊτόρ), Κανελλόπουλος (46′ Αθανασίου), Καραχάλιος, Αποστολάκης, Θεοδοσουλάκης (46′ Νους), Χατζηγιοβάνης (61′ Φούντας), Κόντρο

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