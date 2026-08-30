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Ο 22χρονος ποδοσφαιριστής αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο λίγο μετά την επίτευξη του πρώτου του γκολ με τη γερμανική ομάδα.

Οι φίλαθλοι του συλλόγου εκφράζουν μαζικά τη συμπαράστασή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ ο γερμανικός αθλητικός Τύπος καλύπτει εκτενώς το περιστατικό.

Η διοίκηση της ομάδας παρακολουθεί με προβληματισμό την κατάσταση του Έλληνα μεσοεπιθετικού, καθώς υπάρχει φόβος για πιθανή ρήξη χιαστού.

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Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει στη Ντόρτμουντ ο τραυματισμός του Γιάννη Κωνσταντέλια, με τους φίλους της γερμανικής ομάδας να κατακλύζουν τα social media με μηνύματα συμπαράστασης προς τον Έλληνα ποδοσφαιριστή.

Η ίδια η Ντόρτμουντ έστειλε τις ευχές της στον Κωνσταντέλια μετά τον τραυματισμό του στην αναμέτρηση με το Αμβούργο. Ωστόσο, το ενδιαφέρον και η στήριξη δεν περιορίστηκαν στους φίλους της γερμανικής ομάδας, καθώς ακόμη και οπαδοί άλλων συλλόγων σχολίασαν τη σχετική ανάρτηση, ευχόμενοι στον 22χρονο άσο γρήγορη ανάρρωση.

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Παρότι ο Κωνσταντέλιας βρίσκεται μόλις στην αρχή της παρουσίας του στη Ντόρτμουντ, φαίνεται πως έχει ήδη δημιουργήσει ισχυρό δεσμό με ένα σημαντικό μέρος των φιλάθλων. Οι εμφανίσεις του, το ταλέντο του και οι εντυπωσιακές ενέργειές του στον αγωνιστικό χώρο έχουν κερδίσει τις εντυπώσεις από τις πρώτες κιόλας παρουσίες του με την κιτρινόμαυρη φανέλα.

Την ώρα που στις τάξεις της Ντόρτμουντ επικρατεί αγωνία για την κατάσταση του Έλληνα μεσοεπιθετικού, καθώς υπάρχει φόβος ακόμη και για ρήξη χιαστού, οι φίλαθλοι εκφράζουν δημόσια τη στήριξή τους.

Ανάμεσα στα σχόλια που ξεχωρίζουν είναι μηνύματα όπως «περαστικά» και «εύχομαι να γίνεις σύντομα καλά, να επιστρέψεις υγιής και δυνατός», ενώ κάποιος φίλαθλος έγραψε χαρακτηριστικά: «Γιατί να συμβαίνει πάντα στον καλύτερο;».

Αίσθηση προκάλεσαν και πιο αιχμηρά σχόλια για τη φάση που προηγήθηκε του τραυματισμού. «Δίνω ευθύνη στον Γκιρασί, τι είδους πάσα ήταν αυτή;», ανέφερε ένας φίλαθλος, ενώ άλλος σχολίασε: «Χειρότερο από τον τραυματισμό του είναι ότι ο Κόβατς απλώς φέρνει τον Σάμπιτζερ για εκείνον».

Η αναφορά αφορά τον Μάρσελ Σάμπιτζερ, τον διεθνή Αυστριακό μέσο που αγωνίζεται στη Ντόρτμουντ από το 2023 και ενδέχεται πλέον να αποκτήσει ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο λόγω της απουσίας του Κωνσταντέλια. Το ενδεχόμενο αυτό, πάντως, φαίνεται πως δεν ενθουσιάζει ιδιαίτερα μερίδα των φίλων της γερμανικής ομάδας.

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Η κατάσταση του Γιάννη Κωνσταντέλια έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στη Ντόρτμουντ. Ο αθλητικός διευθυντής Όλε Μπουκ και ο γενικός διευθυντής του ποδοσφαιρικού τμήματος, Λαρς Ρίκεν, δεν έκρυψαν τον προβληματισμό τους στις δηλώσεις τους μετά το τέλος της αναμέτρησης στο «Σίγκναλ Ιντούνα Παρκ».

Το ενδιαφέρον γύρω από τον τραυματισμό του αποτυπώνεται και στον γερμανικό Τύπο. Το θέμα βρέθηκε άμεσα ψηλά στην επικαιρότητα κορυφαίων αθλητικών ιστοσελίδων της χώρας, όπως η Bild, η Welt, το γερμανικό Sky Sport και το Sport.de, ενώ εκτενείς αναφορές υπάρχουν και στο Kicker.

Η φάση που τραυμάτισε τον Κωνσταντέλια

Ο τραυματισμός σημειώθηκε στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Κωνσταντέλιας επιχείρησε να κλέψει την μπάλα από ποδοσφαιριστή του Αμβούργου στο αντίπαλο μισό, όμως κατά την προσπάθειά του το αριστερό γόνατό του γύρισε.

Ο Έλληνας άσος έπεσε αμέσως στον αγωνιστικό χώρο και το ιατρικό επιτελείο της Ντόρτμουντ έσπευσε κοντά του. Οι γιατροί προχώρησαν στον απαραίτητο έλεγχο, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση του γονάτου και των συνδέσμων.

Ο 22χρονος παρέμεινε στο έδαφος για περίπου δύο λεπτά και στη συνέχεια σηκώθηκε, όμως ήταν ξεκάθαρο ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει. Με τη βοήθεια και την υποστήριξη μελών του ιατρικού επιτελείου αποχώρησε περπατώντας από τον αγωνιστικό χώρο, εικόνα που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την ανησυχία για τη σοβαρότητα του τραυματισμού.

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Η εξέλιξη ήταν ακόμη πιο οδυνηρή, δεδομένου ότι λίγο νωρίτερα ο Κωνσταντέλιας είχε πετύχει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Ντόρτμουντ. Το ντεμπούτο του στην Bundesliga εξελισσόταν με τον ιδανικότερο τρόπο, καθώς είχε καταφέρει να σκοράρει και να τραβήξει όλα τα βλέμματα πάνω του, προτού ο τραυματισμός επισκιάσει τη μεγάλη του εμφάνιση.

Μάλιστα, μετά την άτυχη εξέλιξη δεν έλειψαν και οι αναφορές σε… «μάτι», καθώς ο Έλληνας ποδοσφαιριστής βρισκόταν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα πάνω του λόγω της εξαιρετικής εκκίνησης στο ντεμπούτο του στη Bundesliga.

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