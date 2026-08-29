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Η νέα σεζόν της Bundesliga ξεκινά με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς η Ντόρτμουντ αντιμετωπίζει το Αμβούργο στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, έχοντας δύο Έλληνες στο αρχικό της σχήμα.

Ο Νίκο Κόβατς επέλεξε να ξεκινήσει βασικούς τόσο τον Κωνσταντίνο Καρέτσα όσο και τον Γιάννη Κωνσταντέλια, δείχνοντας από νωρίς την εμπιστοσύνη του στους δύο ποδοσφαιριστές.

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Ο Καρέτσας κέρδισε τη θέση του στην ενδεκάδα χάρη στις εμφανίσεις του κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, όπου ξεχώρισε στα φιλικά της γερμανικής ομάδας. Από την πλευρά του, ο Κωνσταντέλιας είχε θετική παρουσία στο γερμανικό Super Cup, παρότι είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή.

Η ενδεκάδα της Ντόρτμουντ: Κόμπελ, Γκαντού, Άντον, Μανέ – Ριέρσον, Μπέλιγχαμ, Ενμέτσα, Σβένσον – Κωνσταντέλιας, Καρέτσας, Γκιρασί.