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Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε η περιπέτεια του Γιάννη Κωνσταντέλια στη Bundesliga, όμως ολοκληρώθηκε με αγωνία. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός πέτυχε γκολ στο ντεμπούτο του με τη Ντόρτμουντ, αλλά τραυματίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης με το Αμβούργο και αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο.

Ο Κωνσταντέλιας ήταν από τους πρωταγωνιστές της Ντόρτμουντ στο πρώτο ημίχρονο, καθώς στο 2-0 των Βεστφαλών ήταν εκείνος που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας ιδανικό ξεκίνημα στην παρουσία του στο γερμανικό πρωτάθλημα.

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Ωστόσο, η χαρά μετατράπηκε γρήγορα σε ανησυχία.

Γύρισε το πόδι του και έγινε αλλαγή

Στο 51ο λεπτό, ο Έλληνας διεθνής προσπάθησε να κλέψει την μπάλα, όμως στην προσπάθειά του γύρισε το πόδι του και έπεσε στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Κωνσταντέλιας δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει και αντικαταστάθηκε, αποχωρώντας κουτσαίνοντας από το γήπεδο.

Η εικόνα του προκάλεσε ανησυχία στους ανθρώπους της Ντόρτμουντ, καθώς δεν αποκλείεται ο τραυματισμός να είναι πολύ σοβαρός. Στις τάξεις της Μποροσούσια υπάρχουν φόβοι για ρήξη χιαστού του Ντέλια! Το μέγεθος του τραυματισμού θα ξεκαθαρίσει με τη μαγνητική που θα υποβληθεί είτε την Κυριακή είτε την Δευτέρα.

Έτσι, ένα βράδυ που έμοιαζε ιδανικό για τον 23χρονο μεσοεπιθετικό, με γκολ στο πρώτο του παιχνίδι στη Bundesliga, σημαδεύτηκε τελικά από την αγωνία για την κατάσταση της υγείας του.