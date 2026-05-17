Ο Στίβεν Μπάτλερ δεν περίμενε ποτέ ότι μια απλή μετακόμιση θα τον οδηγούσε πίσω στην παιδική του ηλικία. Μέσα σε ένα ξεχασμένο κουτί στη σοφίτα βρήκε αντικείμενα από τα σχολικά του χρόνια, μαζί και ένα άλμπουμ Panini από το Μουντιάλ του 1970, τότε που ήταν μόλις 13 ετών και ζούσε στο Λάνκασαϊρ. Το άλμπουμ αυτό είχε μείνει ημιτελές για δεκαετίες, κρυμμένο και σχεδόν ξεχασμένο.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1970 είχε χαραχτεί βαθιά στη μνήμη του. Ήταν η πρώτη φορά που έβλεπε ποδόσφαιρο σε έγχρωμη τηλεόραση, με εικόνες από το Μεξικό να φέρνουν τον κόσμο στο σπίτι του. Η Αγγλία, πρωταθλήτρια από το 1966, πρόσθετε ακόμη περισσότερο ενθουσιασμό, ενώ παίκτες όπως ο Πελέ και ο Ζαϊρζίνιο έμοιαζαν σχεδόν μυθικοί στα μάτια του.

A partir de 2030, a Panini deixará de ser a distribuidora oficial dos cromos da FIFA, isto porque a entidade que tutela o futebol mundial decidiu terminar um vínculo que se mantinha desde o Mundial de 1970



Saiba mais em https://t.co/7FSRvoi76o pic.twitter.com/b6zTI5M5qv — Jornal Económico (@ojeconomico) May 10, 2026

Για χρόνια, το άλμπουμ έμενε ημιτελές εξαιτίας ενός μοναδικού χαρτιού: της Χιλής. Δεν ήταν ποδοσφαιριστής, αλλά χώρα, και τότε δεν είχε καταφέρει να το βρει. Έτσι, το άλμπουμ έμεινε κλειστό, μαζί με τις παιδικές του αναμνήσεις.

Πριν λίγους μήνες, ακούγοντας ότι η συνεργασία Panini και FIFA πλησιάζει στο τέλος της, αποφάσισε να το ολοκληρώσει. Έπειτα από αναζήτηση στο διαδίκτυο, βρήκε το χαρτάκι και το αγόρασε για 150 λίρες, κλείνοντας επιτέλους έναν κύκλο σχεδόν εξήντα χρόνων.

Παρότι η αξία ολόκληρου του άλμπουμ εκτιμάται σε χιλιάδες λίρες, ο ίδιος δεν σκέφτεται να το πουλήσει. Για εκείνον, δεν είναι συλλεκτικό αντικείμενο αλλά κομμάτι της ζωής του, γεμάτο εικόνες, στιγμές και συναισθήματα που δεν αποτιμώνται σε χρήμα.

Με πληροφορίες από τον Guardian