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Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στην φιλική αναμέτρηση της Γιουβέντους με την δεύτερη ομάδα των «μπιανκονέρι», με τον Φεντερίκο Γκάτι να τραυματίζεται από οπαδό!



Λίγες ημέρες πριν την πρεμιέρα της Serie A, η Γιουβέντους έδωσε την καθιερωμένη φιλική αναμέτρηση με την NextGen, σε ένα ματς που αποτελεί γιορτή για τους «μπιανκονέρι» πριν το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν.

Μετά το τέλος του φιλικού, οι οπαδοί της Γιουβέντους συνηθίζουν να εισβάλουν στον αγωνιστικό χώρο για να αγκαλιάσουν τους ποδοσφαιριστές των «μπιανκονέρι» και να τους εκδηλώσουν την αγάπη τους.

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Την φετινή σεζόν όμως το εορταστικό κλίμα μετατράπηκε σε μεγάλη ατυχία για τον Φεντερίκο Γκάτι, αφού οπαδός της Γιουβέντους γλίστρησε στο χορτάρι, έκανε… τάκλιν στον Ιταλό στόπερ και τον τραυμάτισε.

Um torcedor da Juventus invadiu o gramado após o jogo e lesionou o zagueiro Gatti dando um CARRINHO.



admita: você queria fazer isso no bagre do seu timepic.twitter.com/1AambciNf9 August 18, 2026

Έτσι, ο Γκάτι θα αναγκαστεί να χάσει το ξεκίνημα της σεζόν, μετά τον αδιανόητο τραυματισμό που αποκόμισε από το… τάκλιν του φίλου της Γιουβέντους, σε μια ιδιαίτερα άτυχη στιγμή για τον Ιταλό κεντρικό αμυντικό.

Πηγή: SDNA