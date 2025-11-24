Η Ροζάριο Σεντράλ κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Αργεντινή μετά από 38 ολόκληρα χρόνια, αλλά η Εστουδιάντες αρνήθηκε να την τιμήσει στο μεταξύ τους παιχνίδι, με το καθιερωμένο pasillo.

Estudiantes were forced by the AFA to give Rosario Central a guard of honor after this tweet, and they gave one today by TURNING THEIR BACK AGAINST the 'champions'. Unprecedented scenes!pic.twitter.com/y83JGJ0eMJ https://t.co/uMrcrSsM1m Advertisement Advertisement November 23, 2025

Με μία απόφαση της πλειοψηφίας των ομάδων της Αργεντινής, επανήλθε φέτος ο συνολικός τίτλος των Κλαουσούρα και Απερτούρα, με τη Ροζάριο Σεντράλ του Άνχελ Ντι Μαρία να πανηγυρίζει το τρόπαιο της νέας πρωταθλήτριας της σεζόν, αλλά να δέχεται ένα προσβλητικό pasillo από την Εστουδιάντες.

Η τελευταία υποστήριξε ότι η ομοσπονδία είπε ψέματα για τη σχετική ψηφοφορία των ομάδων και διαμαρτυρήθηκε έτσι, κατά την είσοδο της Ροζάριο στον αγωνιστικό χώρο, για το μεταξύ τους ματς. Οι παίκτες της αναγκάστηκαν να πάρουν θέση για την υποδοχή των πρωταθλητών, αλλά γύρισαν την πλάτη τους κατά τη διάρκεια του pasillo, δείχνοντας τη διαμαρτυρία τους.