Ο νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης μαζί με τους παίκτες της ομάδας μετά το τέλος του αγώνα με τον Αμβούργο

Ο Άρης κέρδισε χθες (8/10) το Αμβούργο στο κατάμεστο από κόσμο «Nick Galis Hall», στον πρώτο του εντός έδρας ευρωπαϊκό αγώνα για την φετινή σεζόν και όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στον νέο ιδιοκτήτη της ομάδας Ρίτσαρντ Σιάο.

Ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης και κολλητός φίλος του Γιάννη Αντετοκούνμπο ήταν πραγματικά ενθουσιασμένος από την ατμόσφαιρα που συνάντησε στο Παλέ. Ήδη, πολύ πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, φίλοι του Άρη συγκεντρώθηκαν έξω από το γήπεδο, επιφυλάσσοντας ζεστή υποδοχή στον Ασιάτη επιχειρηματία.

«Δεν έχω να πω τίποτα. Οι καλύτεροι φίλαθλοι στον κόσμο», σχολίασε ο Σιάο για τους οπαδούς του Άρη, οι οποίοι γέμισαν ασφυκτικά το γήπεδο, σε ένα sold out που ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ τρεις μέρες νωρίτερα.

Συνάντηση με τον Νίκο Γκάλη

Στο Παλέ βρέθηκε μεταξύ άλλων και ο θρυλικός Νίκος Γκάλης, τον οποίο συνάντησε ο Σιάο πριν από την έναρξη της αναμέτρησης. Το κλίμα ήταν από νωρίς καλό και η ατμόσφαιρα «καυτή», στην αγωνιστική αναγέννηση που προσπαθεί να φέρει ο Μπόγνταν Καράϊτσιτς.

Μάλιστα, ο νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης υποκλίθηκε στον «γκάνγκσερ» των ελληνικών γηπέδων και με το που τον αντιλήφθηκε στο γήπεδο έσπευσε αμέσως να τον χαιρετίσει.

Νίκος Γκάλης και Ρίτσαρντ Σιάο

Τόπο στα νιάτα ο Άρης

Ένας ακόμα σπουδαίο γεγονός από την χθεσινή βραδιά ήταν η συνύπαρξη στην ίδια πεντάδα, κατά την τελευταία περίοδο, για πέντε Έλληνες παίκτες. Μπορεί το παιχνίδι να είχε θεωρητικά κριθεί, ωστόσο οι νεαροί που πάτησαν παρκέ, τράβηξαν από τα «μαλλιά» την ευκαιρία που τους δόθηκε.

Οι Βασίλης Καζαμίας, Παναγιώτης Λέφας και Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου, γεννηθέντες το 2007 και το 2008 αντίστοιχα, ανταγωνίστηκαν σε υψηλό επίπεδο, σκόραραν όλοι και δεν δίστασαν να τα βάλουν με τα «θηρία» που είχε το Αμβούργο στην ρακέτα.

Από αριστερά προς τα δεξιά: Λέφας, Καζαμίας, Χατζηλάμπρου

Ο Λέφας πέτυχε 13 πόντους (1/1 δίποντο, 3/4 τρίποντα, 2/2 βολές), ο Καζαμίας πρόσθεσε 6 πόντους (2/2 δίποντα, 2/3 βολές) και ο Χατζηλάμπρου πέτυχε άλλους 5 πόντους (1/1 δίποντο, 1/3 τρίποντα). Το σημαντικό όμως είναι ότι ο Άρης δείχνει να εμπιστεύεται αυτά τα νέα παιδιά και η διοίκηση της ομάδας φαίνεται πως έχει θέσει ως στόχο την ανάδειξη νέων ταλέντων. Κοινώς, θέλει να δώσει τόπο στα νιάτα.

Εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στο «Nick Gallis Hall»

Οι φίλαθλοι του Άρη φρόντισαν για μια ακόμη φορά να δημιουργήσουν μια πραγματικά «καυτή» ατμόσφαιρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι και παίκτες από την αντίπαλη ομάδα, όπως ο Τούρουντις, έδειχναν να το απολαμβάνουν. Ο Γερμανός σέντερ «καρφώθηκε» στην ανακοίνωση των συνθέσεων για τις δύο ομάδες και πιάστηκε στην κάμερα να κουνάει το κεφάλι στον ρυθμό που τραγουδούσαν οι οπαδοί των «κιτρινόμαυρων».