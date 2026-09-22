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Ο σύλλογος αναμένεται να επιστρέψει στην έδρα του τον Ιανουάριο του 2028, καθώς απαιτείται η εγκατάσταση της οροφής στις εγκαταστάσεις.

Τα μέλη της ομάδας ενέκριναν νέο δάνειο ύψους 510 εκατομμυρίων ευρώ για την κάλυψη των εξόδων του έργου της ανακατασκευής.

Το συνολικό χρέος του συλλόγου ξεπερνά πλέον τα δύο δισεκατομμύρια ευρώ και ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω λόγω των τόκων αποπληρωμής.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η ομάδα θα χρησιμοποιεί για τους αγώνες της το στάδιο Μονζουίκ στη Βαρκελώνη.

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Η Μπαρτσελόνα που τον περασμένο Νοέμβριο επέστρεψε στο Καμπ Νου μετά από απουσία σχεδόν 2.5 χρόνων θα χρειαστεί να εγκαταλείψει ξανά το ιστορικό γήπεδο για την ολοκλήρωση των εργασιών.

Αυτό το γεγονός αποτελούσε εξ’ αρχής μέρος του σχεδιασμού, όμως πλέον έγινε γνωστό ότι η Μπαρτσελόνα μετά την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν θα αποχωρήσει από το Καμπ Νου, πιθανότατα μέχρι τον Ιανουάριο του 2028.

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Στη Γενική Συνέλευση των μελών ο αντιπρόεδρος της ομάδας, Φεράν Ολιβέ, ζήτησε από τα μέλη του συλλόγου να εγκρίνουν νέο μεγάλο δάνειο ύψους 510.000.000 ευρώ για να ολοκληρωθούν οι εργασίες, με την πρόταση να εγκρίνεται και πλέον το χρέος των Καταλανών να ξεπερνά τα 2.000.000.000 ευρώ.

Οι προβλέψεις αναφέρουν ότι ανάλογα με τις ημερομηνίες αποπληρωμής και τους τόκους το χρέος μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 2.600.000.000 ευρώ.

Η νέα αποχώρηση και η επιστροφή τον Ιανουάριο του 2028

Η Μπαρτσελόνα τον Μάιο του 2023 έφυγε από το Καμπ Νου για να ξεκινήσουν τα έργα ανακατασκευής και επέστρεψε τον Νοέμβριο του 2025, έπειτα από πολλές καθυστερήσεις οι οποίες πήγαν πίσω την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου των έργων κατά ένα χρόνο.

Οι εργασίες δεν έχουν σταματήσει μέχρι και σήμερα, όμως δεν αποτελούν πρόβλημα για τη χρήση του γηπέδου, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει χωρητικότητα 62.000 θέσεων με το πρώτο και το δεύτερο διάζωμα να είναι απόλυτα έτοιμα. Ο αριθμός των θέσεων θα αυξηθεί, καθώς το τρίτο διάζωμα θα αρχίσει να ανοίγει σταδιακά με το νέο έτος.

Η αποχώρηση της Μπαρτσελόνα θα γίνει διότι θα πρέπει να εγκατασταθεί η οροφή και να ολοκληρωθεί πλήρως το έργο, κάτι που δεν μπορεί να συμβεί με τους μπλαουγκράνα να αγωνίζονται στο ιστορικό γήπεδο.

Έτσι, η Μπαρτσελόνα τουλάχιστον τη μισή σεζόν 2027/28 θα επιστρέψει στο Μονζουίκ, που είναι το στάδιο που φιλοξένησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1992 στη Βαρκελώνη και έχει απόσταση περίπου 6 χιλιομέτρων από το Καμπ Νου.