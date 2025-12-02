Ο Αντρέα Τρινκιέρι επιστρέφει στην Παρτιζάν, αναλαμβάνοντας τη θέση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο της σερβικής ομάδας.

Σύμφωνα με το σερβικό μέσο “sportklub”, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε οριστική συμφωνία και απομένουν μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις.

Advertisement

Advertisement

Αρχικά, ο Ιταλός τεχνικός – που στο παρελθόν είχε διατελέσει ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Ανδρών της Ελλάδας – είχε απορρίψει την πρόταση της Παρτιζάν. Ο λόγος ήταν ότι δεν επιθυμούσε να διαδεχθεί άμεσα τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, ο οποίος είχε οδηγήσει τον σύλλογο στην κατάκτηση του Κυπέλλου Πρωταθλητριών το 1992 και είχε αγωνιστεί με τη φανέλα της ομάδας από το 1984 έως το 1991.

Η διοίκηση της Παρτιζάν όμως επανήλθε και τελικά οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία για όλους τους όρους της συνεργασίας.

Ο Τρινκιέρι ολοκλήρωσε τη θητεία του στη Ζαλγκίρις Κάουνας το περασμένο καλοκαίρι και από τότε αναζητούσε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Πριν από τη Ζαλγκίρις είχε εργαστεί στη Μπάγερν Μονάχου (2020–23).

Προηγουμένως, την περίοδο 2018–20, είχε καθίσει ξανά στον πάγκο της Παρτιζάν, με την οποία κατέκτησε το Super Cup της Αδριατικής Λίγκας το 2019 και δύο Κύπελλα Σερβίας (2019 και 2020).