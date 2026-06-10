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Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στο «Telekom Center Athens» τον Ολυμπιακό για το 4ο παιχνίδι της σειράς τους στο πλαίσιο των τελικών της GBL. Η ομάδα που θα φτάσει πρώτη στις τρεις νίκες παίρνει τον τίτλο. Μετά από τις τρεις πρώτες αναμετρήσεις, οι «ερυθρόλευκοι» προηγούνται με 2-1, επομένως αυτό μπορεί να είναι και το τελευταίο παιχνίδι των τελικών για τη σεζόν 2025-2026. Ειδάλλως, θα χρειαστεί ένα ακόμη ματς.

Πιο πρόσφατη μονομαχία τους ήταν τη Δευτέρα, όπου ο Ολυμπιακός επικράτησε με 102-92 εντός έδρας, νικώντας στα τρία από τα τέσσερα δεκάλεπτα: 27-21, 23-17, 32-30. Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε μόνο τη δεύτερη περίοδο, όπου βρέθηκε πίσω με 24-20.

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Ο Παναθηναϊκός αυτήν τη σεζόν δεν έκανε την πορεία που θα ήθελε και σύμφωνα με τις επενδύσεις που έγιναν. Ωστόσο, το πρωτάθλημα είναι η τελευταία του ευκαιρία για να τη σώσει προτού μπει σε μια περίοδο αλλαγών, όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ των ελληνικών ΜΜΕ. Μετράει μόλις 2 νίκες στις 11 τελευταίες συναντήσεις του με τον πρωταθλητή Ευρώπης.

Ο Ολυμπιακός, από τη μεριά του, ξέρει πως για να φύγει με το διπλό από την έδρα του Παναθηναϊκού, θα χρειαστεί να παίξει καλύτερα από ό,τι έκανε στο δεύτερο παιχνίδι των τελικών. Βέβαια, έχει και την εμπειρία και το ταλέντο και το αγωνιστικό πλάνο για να τα καταφέρει. Με τη νίκη του τη Δευτέρα, εξάλλου, έφτασε τις 18 νίκες στα 19 τελευταία του παιχνίδια.

Ο άσος του Παναθηναϊκού δίνεται στο 1.58** και το διπλό του Ολυμπιακού το συναντάμε στο 2.40** στην πλατφόρμα της Betsson. Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται το ενδεχόμενο της παράτασης. Παράλληλα, το Over 168.5 πόντοι εμφανίζεται στο 2.10** και το αντίστοιχο Under δίνεται στο 1.72**.

Ακόμη, το να πετύχει ο Παναθηναϊκός Over 84.5 πόντους τοποθετείται στο 1.82**, ενώ το Under 84.5 πόντοι των «πράσινων» ανέρχεται στο 1.88**. Αντίστοιχα, το να είναι οι συνολικοί πόντοι του Ολυμπιακού Over 82.5, δίνεται στο 2.00**, ενώ το Under 82.5 το βρίσκουμε στο 1.72**.

Ως προς το ποια ομάδα θα πάρει τον τίτλο, ο Ολυμπιακός τοποθετείται στο 1.18**, ενώ ο Παναθηναϊκός στέκεται στο 4.85**. Στα Μακροχρόνια Στοιχήματα, το να σημειωθεί 1 Break στη σειρά των τελικών προσφέρεται στο 1.52**, την ώρα που το να τελειώσει η σειρά χωρίς Break, το βλέπουμε στο 2.35**.

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Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις ξεχωρίζουν αρκετές ειδικές επιλογές για το μεγάλο ντέρμπι. Το να σημειώσει ο Τόμας Γουόκαπ Over 4.5 πόντους και ο Σάσα Βεζένκοφ Over 17.5 πόντους προσφέρεται σε απόδοση 3.85**, ενώ το ενδεχόμενο ο Τζέριαν Γκραντ να μοιράσει Over 11.5 ασίστ, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να ξεπεράσει τους 18.5 πόντους και ο Παναθηναϊκός να πάρει τη νίκη προσφέρεται στο 3.35**. Παράλληλα, το Over 165.5 συνολικοί πόντοι σε συνδυασμό με τους Over 4.5 πόντους του Γουόκαπ δίνεται στο 2.90**.

Ακόμη, το να έχουν οι Ματίας Λεσόρ και Νίκολα Μιλουτίνοφ Over 15.5 και Over 18.5 αντίστοιχα σε Πόντους + Ριμπάουντ + Ασίστ προσφέρεται στο 3.25**, ενώ το ενδεχόμενο ο Κώστας Μήτογλου να σημειώσει Over 5.5 πόντους και ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις Over 13.5 πόντους προσφέρεται στο 3.40**. Παράλληλα, το να μοιράσει ο Τζέριαν Γκραντ Over 11.5 ασίστ, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να ξεπεράσει τους 18.5 πόντους και ο Παναθηναϊκός να πάρει τη νίκη προσφέρεται στο 3.00**.

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Τέλος, το ενδεχόμενο ο Παναθηναϊκός να καταγράψει Over 18.5 ασίστ και ο Κέντρικ Ναν να ευστοχήσει σε Over 2.5 τρίποντα δίνεται στο 4.50**, αποτελώντας μία από τις πιο ενδιαφέρουσες επιλογές της ημέρας.

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*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

**Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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