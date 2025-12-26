Ένας παίκτης έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια αγώνα ποδοσφαίρου της δεύτερης κατηγορίας της χώρας, με τις συνθήκες του θανάτου του να συνδέονται με πρακτικές μαγείας. Όλα συνέβησαν, ειδικότερα, στο Μπουρουντί και στην αναμέτρηση Λε Γκουεπιέρς – Αμασίπρι.

In Burundi 🇧🇮, a player died during a match after a “witchcraft” practice went wrong.



He was playing with a coin in his mouth, which he accidentally swallowed. pic.twitter.com/WSmxXd8s4z December 24, 2025

Την ώρα του αγώνα, ο ποδοσφαιριστής των γηπεδούχων, Ιγκιρανέζα Γκερίκ, κατέρρευσε ξαφνικά στον αγωνιστικό χώρο, Παρά την άμεση μεταφορά του σε νοσοκομείο, ο ποδοσφαιριστής κατέληξε μέσα στο ασθενοφόρο. Όπως αποκαλύφθηκε, λοιπόν, από τοπικά ΜΜΕ, ο Γκερίκ είχε τοποθετήσει ένα κέρμα στο στόμα του, το οποίο κατάπιε κατά λάθος.