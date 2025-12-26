Ο λόγος για τον οποίο θα διεξαχθεί μόνο ένας αγώνας της Premier League την Boxing Day έχει πλέον αποκαλυφθεί.

Η πρώτη ημέρα μετά τα Χριστούγεννα για τους οπαδούς του αγγλικού ποδοσφαίρου είναι παραδοσιακά μία από τις σημαντικότερες ημέρες του χρόνου, με σχεδόν όλες τις ομάδες από τη League Two έως την κορυφαία κατηγορία, την Premier League να αγωνίζονται.

Αν και η εορταστική περίοδος των Χριστουγέννων αρχίζει να τελειώνει, η 26η Δεκεμβρίου αποτελεί συνήθως την τέλεια δικαιολογία για να καθίσετε στον καναπέ σας μπροστά από την τηλεόραση και να απολαύσετε το όμορφο παιχνίδι. Ωστόσο, αυτό δεν θα συμβεί φέτος, καθώς θα μεταδοθεί μόνο ένας αγώνας: στις 10 μ.μ. στο Oλντ Τράφορντ, όπου η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φιλοξενεί τη Νιούκαστλ Γιουνάιτεντ.

Ο αγώνας αναμένεται θεαματικός, καθώς και οι δύο ομάδες έχουν παρουσιάσει ασταθή απόδοση τις τελευταίες εβδομάδες. Ωστόσο, πολλοί οπαδοί απορούν για το τι απέγινε στο ευρύτερο πρόγραμμα, καθώς οι υπόλοιποι αγώνες της Premier League είναι κατανεμημένοι σε τρεις ημέρες. Παραδοσιακά, η ημέρα μετά τα Χριστούγεννα είναι η πιο γεμάτη ημέρα του χρόνου για το ποδόσφαιρο, γεγονός που κάνει αυτή την απόκλιση από το συνηθισμένο ακόμα πιο μυστήρια.

Γιατί φέτος την Boxing Day θα διεξαχθεί μόνο ένας αγώνας στην Premier League για πρώτη φορά από την θέσπισή της πριν από 33 χρόνια

Η Boxing Day δεν θα είναι η ίδια για τους οπαδούς της Premier League φέτος, κυρίως λόγω της επέκτασης των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Το Champions League, το Europa League και το Conference League έχουν αυξηθεί σε 36 ομάδες, συμπιέζοντας σημαντικά το ποδοσφαιρικό ημερολόγιο. Με περισσότερα παιχνίδια να διεξάγονται μέσα στην εβδομάδα, η Premier League αναγκάστηκε να βρει εναλλακτικές ημερομηνίες για τους εγχώριους αγώνες της.

Ωστόσο, αυτός δεν είναι ο μόνος λόγος. Σύμφωνα με την εφημερίδα The Mirror, το γεγονός ότι η Boxing Day πέφτει Παρασκευή δημιουργεί επίσης προβλήματα στην τηλεοπτική μετάδοση. Επειδή η λίγκα έχει δεσμευτεί για έναν καθορισμένο αριθμό αγώνων το Σαββατοκύριακο, οι περισσότεροι αγώνες μετατέθηκαν στο Σάββατο και την Κυριακή, προκειμένου να διατηρηθεί το παραδοσιακό πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου.

Επιπλέον, νέες συμφωνίες με τους συλλόγους εγγυώνται ότι καμία ομάδα δεν θα παίξει δύο αγώνες εντός 60 ωρών κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου. Η κατανομή των αγώνων μεταξύ Παρασκευής, Σαββάτου και Κυριακής εξασφαλίζει ότι οι παίκτες των ομάδων θα έχουν τον απαιτούμενο χρόνο ξεκούρασης μεταξύ της 18ης και της 19ης αγωνιστικής. Με την κατάργηση των επαναληπτικών αγώνων του FA Cup, το Κύπελλο Αγγλίας έχει επίσης εξασφαλίσει αποκλειστικά Σαββατοκύριακα για τους γύρους των προημιτελικών, ημιτελικών και τελικών.

Τέλος, η Premier League ανανέωσε τη δέσμευσή της να διατηρήσει τους αγώνες του FA Cup σε αποκλειστικά Σαββατοκύριακα, προκειμένου να προστατεύσει το κύρος του διαγωνισμού. Αυτό περιορίζει περαιτέρω την ευελιξία του προγραμματισμού τον Δεκέμβριο, αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια για τη μεταφορά περισσότερων αγώνων στην αργία της Boxing Day.

Tι αναφέρει η ανακοίνωση της Premier League – Υποσχέται πως του χρόνου η Boxing Day θα έχει περισσότερα παιχνίδια

Σε ανακοίνωση της Premier League αναφέρονται τα εξής: «Η Premier League επιθυμεί να αναγνωρίσει τις συνθήκες που οδήγησαν στη μείωση του αριθμού των αγώνων την πρώτη ημέρα μετά τα Χριστούγεννα (Boxing Day) αυτή τη σεζόν, επηρεάζοντας μια σημαντική παράδοση του αγγλικού ποδοσφαίρου. Υπάρχουν πλέον αρκετές δυσκολίες για τον προγραμματισμό των αγώνων της Premier League, οι οποίες οφείλονται στην επέκταση των ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων – κάτι που οδήγησε σε αναθεώρηση στο εγχώριο καλεντάρι μας πριν από την περασμένη σεζόν, συμπεριλαμβανομένων αλλαγών στο FA Cup. «Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η Premier League να διεξαχθεί σε 33 εβδομάδες – λιγότερες από τις προηγούμενες σεζόν, παρά το γεγονός ότι από το 1995 ο αριθμός των αγώνων είναι συνολικά 380. Με λιγότερα Σαββατοκύριακα στη διάθεσή της, η λίγκα είναι περιορισμένη από το ημερολόγιο. Η λίγκα μπορεί να εγγυηθεί ότι την επόμενη σεζόν θα διεξαχθούν περισσότεροι αγώνες της Premier League την Boxing Day, καθώς η ημερομηνία αυτή πέφτει Σάββατο».



Η Premier League πρoσθέτει: «Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, και σύμφωνα με τη δέσμευσή μας προς τους συλλόγους, έχουν ληφθεί ειδικά μέτρα ώστε να υπάρχει περισσότερος χρόνος μεταξύ των αγώνων που διεξάγονται κατά τη διάρκεια των εορτών. Αυτό θα δώσει περισσότερο χρόνο στους παίκτες να ξεκουραστούν, καθώς οι περίοδοι ανάπαυσης μεταξύ των αγωνιστικών 18, 19 και 20 θα αυξηθούν, ώστε να διασφαλιστεί ότι κανένας σύλλογος δεν θα παίζει εντός 60 ωρών μετά από άλλο αγώνα».

Τι αγγλικό ποδόσφαιρο μπορείτε να παρακολουθήσετε την Boxing Day αντί για την Premier League

Το γεγονός ότι η κορυφαία κατηγορία της Αγγλίας δεν προσφέρει ποικιλία αγώνων φέτος δεν σημαίνει ότι το υπόλοιπο της χώρας ακολουθεί το παράδειγμά της. Για τους οπαδούς που θέλουν να ξεδιψάσουν με αγγλικό ποδόσφαιρο, η Μπέρμιγχαμ Σίτι αντιμετωπίζει τη Ντέρμπι Κάουντι στις 14:30 (COSMOTE SPORT 1). Στις 17:00 η Μίντλεσμπρο φιλοξενεί την Μπλάκμπερν επίσης για την Championship (COSMOTE Sport 1) και την ίδια ώρα η Τσέστερφιλντ παίζει με την Νοτς Κάουντι για την League 2 (COSMOTE Sport 2). Tέλος στις 19:30 διεξάγεται η αναμέτρηση Ρέξαμ – Σέφιλντ Γιουνάιτεντγια την Championship (COSMOTE Sport 1).

