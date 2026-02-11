Την παράσταση έκλεψε χθες (10/2) στο καλλιτεχνικό πατινάζ των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026 στην Ιταλία ο Γάλλος προπονητής και χορογράφος Benoit Richaud, όχι μόνο για τη χορογραφία του, αλλά και για τις συνεχείς αλλαγές μπουφάν εθνικών ομάδων μπροστά στις κάμερες.

Ο 38χρονος εμφανίστηκε να στηρίζει αθλητές φορώντας διαδοχικά μπουφάν της Γαλλίας και της Γεωργίας. Ο Richaud εργάζεται με 16 πατινέρ που εκπροσωπούν συνολικά 13 χώρες, γεγονός που τον αναγκάζει να κινείται διαρκώς ανάμεσα σε διαφορετικές ομάδες.

The busiest man at the Olympic Games! 👨‍💼🧑‍💼



French coach Benoit Richaud was seen wearing the jackets of multiple nations with different athletes during the figure skating… because he is working with 16 skaters from 13 different countries! 😅🌎 pic.twitter.com/HE2hPgsGg5 — TNT Sports (@tntsports) February 11, 2026

Επτά από τους αθλητές του συμμετείχαν στο σύντομο ανδρικό πρόγραμμα, παρότι η επίσημη ολυμπιακή ιστοσελίδα τον αναφέρει ως προπονητή μόνο για 4 , τον Max Naumov (ΗΠΑ), τον Stephen Gogolev (Καναδάς), τον Adam Siao Him Fa (Γαλλία) και τον Nika Egadze (Γεωργία).

Από τους 4 για τους οποίους αναφερόταν ως προπονητής στο coaching lineup, ο Max Naumov των ΗΠΑ ήταν 2ος στο πρόγραμμα και ο Stephen Gogolev του Καναδά 7ος. Ωστόσο, οι Adam Siao Him Fa της Γαλλίας και Nika Egadze της Γεωργίας ήταν διαδοχικοί, στην 25η και 26η θέση, οπότε ο Richaud έπρεπε να αλλάξει γρήγορα μπουφάν.

Ο Siao Him Fa μάλιστα βρίσκεται στην 3η θέση και διεκδικεί μετάλλιο πριν από το ελεύθερο πρόγραμμα της Παρασκευής.

Have you ever seen this before?! 😮



Figure skating coach Benoît Richaud spotted coaching both Georgia and Canada at the Winter Olympics…even changing uniforms in between! 🇬🇪🇨🇦 pic.twitter.com/zgEA9l2l6a — TNT Sports (@tntsports) February 8, 2026

Δεν ήταν λίγοι οι θεατές που πρόσεξαν ότι τον είδαν στις κερκίδες φορώντας μπουφάν της εθνικής Γεωργίας για να υποστηρίξει τον Egadze και λιγότερο από 15 λεπτά αργότερα ξανά – αυτή τη φορά με μπουφάν της ομάδας του Καναδά για να στηρίξει τον Gogolev.

Όπως δήλωσε στο BBC, «είναι πολύ απαιτητικό συναισθηματικά ανάλογα με το πώς πηγαίνουν τα πράγματα. Ας υποθέσουμε ότι όλα είναι καλά και όμορφα και όλοι πατινάρουν καλά, τότε είναι πολύ εύκολο. Αν ο ένας πατινάρει άσχημα και ο άλλος καλά, είναι πολύ δύσκολο να εκφράσεις τα έντονα συναισθήματα που νιώθεις γιατι πρέπει να είσαι κάθε φορά στο πλευρό του αθλητή σου».

🔥 The masterminds behind the magic. 🔥



Their brilliant choreography shaped standout moments – but only one will win Best Choreographer at the #ISUFigureSkatingAwards2025. ⛸️



Shae-Lynn Bourne

Stephane Lambiel

Benoit Richaud



Read the full list of nominees 👉… pic.twitter.com/hfn1lPRHkS — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) March 20, 2025

Όσον αφορά τα logistics, o Benoit Richaud δηλώνει ότι τα διαφορετικά μπουφάν φυλάσσονται στα καμαρίνια ή από τους υπευθύνους των εθνικών ομάδων, ώστε να είναι πάντα διαθέσιμα την κατάλληλη στιγμή.

Ο κανονισμός επιτρέπει στους προπονητές να συνεργάζονται με αθλητές από πολλές χώρες, ακόμη και όταν αυτοί αγωνίζονται ως αντίπαλοι ενώ στο καλλιτεχνικό πατινάζ συνήθως προπονούνται σε ατομικό επίπεδο και όχι αποκλειστικά ανά εθνική ομάδα.

(Με πληροφορίες από BBC)

