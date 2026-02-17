Η Λίντσεϊ Βον επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να συνεχίσει τη θεραπεία της, μετά το κάταγμα στο πόδι που υπέστη κατά τη διάρκεια της κατάβασης στο Χειμερινό Ολυμπιακό αγώνισμα.

«Δεν έχω σταθεί όρθια πάνω από μία εβδομάδα… βρίσκομαι σε νοσοκομειακό κρεβάτι, ακινητοποιημένη, από τη μέρα του αγώνα μου. Παρότι ακόμη δεν μπορώ να σταθώ όρθια, το να βρίσκομαι ξανά στην πατρίδα μου είναι απίστευτο συναίσθημα», έγραψε η Βον στο X, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με ένα emoji της αμερικανικής σημαίας. «Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους στην Ιταλία για τη φροντίδα και τη στήριξη που μου προσέφεραν», κατέληξε.

Advertisement

Advertisement

Haven’t stood on my feet in over a week… been in a hospital bed immobile since my race. And although I’m not yet able to stand, being back on home soil feels amazing ❤️🇺🇸 #imhome #BeLv



Huge thank you to everyone in Italy for taking good care of me🙏🏻 — lindsey vonn (@lindseyvonn) February 17, 2026

Όπως αναφέρεται και στο δημοσίευμα του Guardian, η 41χρονη αθλήτρια υπέστη πολύπλοκο κάταγμα κνήμης όταν έπεσε κατά την κατάβαση της διαδρομής της στις 8 Φεβρουαρίου. Αρχικά νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο στην Ιταλία, όπου υποβλήθηκε σε σειρά χειρουργικών επεμβάσεων στο τραυματισμένο πόδι της. Η ίδια έχει δηλώσει ότι θα χρειαστεί επιπλέον χειρουργική επέμβαση και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μόλις εννέα ημέρες πριν από την πτώση της στην Cortina d’Ampezzo, η Βον είχε υποστεί ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στο αριστερό της γόνατο σε άλλη πτώση στην Ελβετία. Ακόμη και πριν από αυτά τα ατυχήματα, είχε ήδη βρεθεί στο επίκεντρο της προσοχής ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων, λόγω της επιστροφής της στην ενεργό δράση έπειτα από σχεδόν έξι χρόνια αποχής.

Η ίδια έχει δηλώσει ότι δεν μετανιώνει για την απόφασή της να αγωνιστεί. «Το γεγονός ότι στάθηκα εκεί έχοντας μια πραγματική ευκαιρία να κερδίσω ήταν από μόνο του μια νίκη. Γνώριζα επίσης ότι το να αγωνιστώ ενείχε ρίσκο. Το άθλημα αυτό ήταν πάντα και θα είναι πάντα, εξαιρετικά επικίνδυνο», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την περασμένη εβδομάδα.

Στο πλευρό της στάθηκαν και οι συναθλήτριές της. «Είναι δική της επιλογή να αγωνιστεί», δήλωσε η Ιταλίδα Φεντερίκα Μπρινιόνε, η οποία έχει κατακτήσει δύο χρυσά μετάλλια στους φετινούς Αγώνες. «Όταν πρόκειται για το σώμα σου, εσύ αποφασίζεις τι θα κάνεις, αν θα αγωνιστείς ή όχι. Δεν ανήκει σε κανέναν άλλον αυτή η απόφαση».

Με πληροφορίες από The Guardian