Η σπουδαία ΑΕΚ «κέρασε» με τέσσερα γκολ τον Πανσερραϊκό στην 20η αγωνιστική της Super League στο δημοτικό γήπεδο στις Σέρρες – που θύμιζε Νέα Φιλαδέλφεια καθώς έδωσαν το παρών περισσότεροι από 4.000 φίλοι της «Ένωσης» – και πέρασε στην κορυφή της βαθμολογίας, περιμένοντας τα αποτελέσματα των ντέρμπι Άρης – ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός. Βάργκα, Μαρίν και Γκρούγιτς οι σκόρερ των «κιτρινόμαυρων» που βρήκαν τέσσερα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο.

Το παιχνίδι:

Στο 23′ η ΑΕΚ δημιούργησε την πρώτη σημαντική στιγμή στην αναμέτρηση, όταν μετά από φάση διαρκείας η μπάλα έφτασε στον Ελίασον, ο οποίος έπιασε μια αδύναμη κεφαλιά που μπλόκαρε εύκολα ο Τσομπανίδης. Στην συγκεκριμένη φάση, ο Μουκουντί διαμαρτυρήθηκε για πέναλτι, καθώς βρέθηκε στο έδαφος μετά από μία επαφή με τον Λύραντζη.

Η κλειστή άμυνα του Πανσερραϊκού δυσκόλεψε την «Ένωση» στην τελική προσπάθεια και στο 34′ ο Ζίνι με ένα μακρινό σουτ επιχείρησε να απειλήσει τον Τσομπανίδη, με την μπάλα να περνάει άουτ.

Βρήκε γκολ με τον Βάργκα η ΑΕΚ

Η «Ένωση» βρήκε το «πολυπόθητο» γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, όταν μετά από εκτέλεση φάουλ του Μάριν, η μπάλα έφτασε στον Βάργκα, με τον επιθετικό της ΑΕΚ να βρίσκεται στο κατάλληλο σημείο, κάνοντας το 0-1 για την ομάδα του (55′). Η φάση εξετάστηκε για ώρα από το VAR, με τον διαιτητή της αναμέτρησης να δείχνει τελικά σέντρα, ξεσηκώνοντας τους περίπου 4.000 φίλους της ΑΕΚ που βρέθηκαν στις εξέδρες.

Η «Ένωση» συνέχισε να πιέζει την άμυνα του Πανσερραϊκού και στο 74′ ο Κοϊτά έφερε ωραία την μπάλα στην περιοχή των γηπεδούχων, πιάνοντας ένα δυνατό σουτ από διαγώνια θέση, με την μπάλα να φεύγει λίγο δίπλα από την εστία του Τσομπανίδη.

«Κλείδωσε» τη νίκη ο Μαρίν με εύστοχο πέναλτι – Θρίαμβος στις Σέρρες

Στο 86′ ο ιδιαίτερα δραστήριος Κοϊτά δέχτηκε ένα αντικανονικό χτύπημα μέσα στην περιοχή του Πανσερραϊκού, με αποτέλεσμα το VAR να φωνάξει τον διαιτητή Τζήλο για να ξαναδει την φάση. Ο διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα, την εκτέλεση ανέλαβε ο Μαρίν και ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-2 της ομάδας του, μέσα σε κλίμα αποθέωσης.

Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Γκρούγιτς ο οποίος μόλις πέρασε στο ματς στη θέση του Κοϊτά, έπιασε την κεφαλιά στην μικρή περιοχή του Πανσερραϊκού, κέρδισε τον Τσομπανίδη και έκανε το 0-3.

Στο τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού, η ΑΕΚ βρήκε και τέταρτο γκολ με τον Βάργκα, το δεύτερο προσωπικό στο παιχνίδι, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στην εκτός έδρας νίκη της ομάδας του. Η ΑΕΚ με αυτόν τον τρόπο πέρασε ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας, περιμένοντας τα αποτελέσματα από τα ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Άρη και του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό.

Οι συνθέσεις:

Πανσερραϊκός: (Χέραρντ Σαραγόσα) Τσομπανίδης, Γκελασβίλι (Καρέλης 69′), Ριέρα (Μπιλε 64′), Τεϊσέιρα, Τσαούσης, Μασκανάκης (Μπεν Σαλαμ 64′), Λύραντζης, Δοϊρανλής, Φέλτες, Ομεονγκά, Κάλινιν

ΑΕΚ: (Μάρκο Νίκολιτς) Στρακόσια, Ρότα, Πενράις (Πήλιος 46′), Βίντα, Μουκουντί, Μάριν, Πινέδα (Μάνταλος 54′), Ελίασον (Ζοάο Μάριο 70′), Κοϊτά (Γκρούγιτς 90+1), Ζίνι (Γκατσίνοβιτς 70′), Βάργκα