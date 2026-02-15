Αν το ποδόσφαιρο ήταν παιχνίδι εντυπώσεων και όχι ουσίας, το ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ για την κορυφή του πρωταθλήματος θα είχε προσφέρει σκορ… μπάσκετ. Ωστόσο, η μοίρα της αναμέτρησης στην Τούμπα γράφτηκε με ένα «στείρο» αλλά γεμάτο αδρεναλίνη 0-0, που αφήνει και τους δύο μονομάχους με την αίσθηση της χαμένης ευκαιρίας.

Το «όχι» του Στρακόσα και η ορμή του ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ του Ραζβάν Λουτσέσκου μπήκε στον αγωνιστικό χώρο με το πόδι πατημένο στο γκάζι. Παρά τις σημαντικές απουσίες (Κωνσταντέλιας, Πέλκας, Ντεσπόντοφ), οι «ασπρόμαυροι» κυριάρχησαν απόλυτα στο πρώτο εικοσάλεπτο, πιέζοντας ασφυκτικά την κυκλοφορία της ΑΕΚ. Η πίεση αυτή καρποφόρησε μόλις στο 10’, όταν ο Μουκουντί υπέπεσε σε γκάφα ολκής ανατρέποντας τον Ζαφείρη εντός περιοχής.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης έστησε τη μπάλα στην άσπρη βούλα στο 12’, όμως ο Θωμάς Στρακόσα είχε άλλη άποψη. Με μια εντυπωσιακή εκτίναξη στην αριστερή του γωνία, ο Αλβανός γκολκίπερ εξουδετέρωσε την εκτέλεση, κρατώντας το μηδέν και αλλάζοντας τις ψυχολογικές ισορροπίες της βραδιάς. Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να ελέγχει τον ρυθμό με τους Μεϊτέ και Ζαφείρη, αλλά η αδυναμία του να μετουσιώσει την υπεροχή του σε γκολ αποδείχθηκε καθοριστική.

Η αντεπίθεση της ΑΕΚ και τα «σημαδεμένα» δοκάρια

Μετά το 25’, η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς άρχισε να βρίσκει τα πατήματά της. Με τον Πινέδα να μετατρέπεται σε «ορχήστρα» στη μεσαία γραμμή, η Ένωση άρχισε να απειλεί στις μεταβάσεις. Η μεγαλύτερη στιγμή του πρώτου μέρους ανήκε στους φιλοξενούμενους, όταν στο 40’ ο Κοϊτά εξαπέλυσε έναν «κεραυνό» έξω από την περιοχή, με τη μπάλα να τραντάζει το οριζόντιο δοκάρι του Παβλένκα.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η τακτική πειθαρχία πήρε τα ηνία. Ο ΠΑΟΚ έχασε τον Μεϊτέ λόγω τραυματισμού, γεγονός που ανάγκασε τον Λουτσέσκου σε εσωτερικές αλλαγές. Ο Οζντόεφ σπατάλησε μια σπουδαία ευκαιρία στο 68’, στέλνοντας τη μπάλα άουτ από πλεονεκτική θέση, ενώ ο Μαντί Καμαρά, αν και δραστήριος, αποδείχθηκε ο μοιραίος παίκτης των γηπεδούχων στο φινάλε, αστοχώντας σε κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι στο 87’.

Το θρίλερ των καθυστερήσεων

Το παιχνίδι επιφύλασσε το απόλυτο δράμα για τις καθυστερήσεις. Στο 90+3’, ο Λούκα Γιόβιτς, που έδωσε ομηρικές μάχες με τον Κεντζιόρα όλο το βράδυ, βρέθηκε σε θέση βολής. Το τελείωμά του ήταν εξαιρετικό, όμως η τύχη του γύρισε την πλάτη, καθώς η μπάλα χτύπησε στο κάθετο δοκάρι, στερώντας από την ΑΕΚ ένα «χρυσό» τρίποντο τίτλου.

Το ταμείο της βραδιάς

Το τελικό σφύριγμα του Γερμανού Χαρμ Όσμερς βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες, σε μια «αετομαχία» που τα είχε όλα εκτός από νικητή. Ο ΠΑΟΚ κρατά την κυριαρχική του εμφάνιση στο ξεκίνημα, αλλά προβληματίζεται για την αποτελεσματικότητά του. Η ΑΕΚ, από την άλλη, επιβεβαίωσε πως έχει το μέταλλο να αντέχει σε δύσκολες έδρες, φεύγοντας από τη Θεσσαλονίκη με έναν βαθμό που ίσως αποδειχθεί πολύτιμος στη συνέχεια.

Το πρωτάθλημα παραμένει «φωτιά», με τους δύο Δικεφάλους να συνεχίζουν χέρι-χέρι, περιμένοντας το επόμενο λάθος του αντιπάλου.