Το τελευταίο χρονικό διάστημα διέρρευσαν πληροφορίες πως άνδρες σκιέρ έχουν κάνει ενέσεις στα γεννητικά όργανα, σε μια προσπάθεια να βελτιώσουν τις αθλητικές επιδόσεις τους. Τον Ιανουάριο, η γερμανική εφημερίδα Bild ανέφερε ότι κάποιοι αθλητές έκαναν ενέσεις υαλουρονικού οξέος στο πέος τους πριν την μέτρηση των στολών τους, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντι-Ντόπινγκ να προειδοποιεί για εκτεταμένες έρευνες εφόσον προκύψουν στοιχεία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, το υαλουρονικό οξύ, το οποίο δεν απαγορεύεται στον αθλητισμό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αυξήσει την περιφέρεια του πέους κατά ένα ή δύο εκατοστά. Κάτι τέτοιο θα αύξανε την επιφάνεια της στολής κατά την διάρκεια του αγώνα, με την FIS, την παγκόσμια ομοσπονδία σκι να υποστηρίζει ότι αυτό θα βοηθούσε σε καλύτερες πτήσεις στον αέρα.

«Κάθε επιπλέον εκατοστό σε μία στολή μετράει. Αν η στολή σου έχει 5% μεγαλύτερη επιφάνεια, πετάς πιο μακριά», τόνισε ο Σάντρο Περτίλε, διευθυντής στην παγκόσμια ομοσπονδία σκι. Από την άλλη μεριά, ο γενικός διευθυντής της Wada Ολιβιέ Νιγκλί, δήλωσε άγνοια σχετικά με το πώς η επιφάνεια μίας στολής μπορεί να βελτιώσει το άλμα ενός αθλητή.

«Εάν κάτι έρθει στην επιφάνεια, θα το εξετάσουμε και θα δούμε εάν σχετίζεται με ντόπινγκ. Για την ώρα δεν ασχολούμαστε με άλλα μέσα ενίσχυσης της απόδοσης», πρόσθεσε. Ο Μπρούνο Σάσι, διευθυντής επικοινωνίας της FSI, δήλωσε στο BBC ότι δεν υπήρξε ποτέ μέχρι τώρα κάποια ένδειξη ή μάλλον απόδειξη ότι κάποιος αθλητής έχει κάνει ενέσεις υαλουρονικού οξέος για να γίνει πιο ανταγωνιστικός.

Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, πριν από κάθε σεζόν, οι αθλητές του σκι άλματος μετρώνται με την βοήθεια 3D σαρωτών σώματος και κατά την διαδικασία πρέπει να φορούν μόνο ελαστικά, εφαρμοστά εσώρουχα. Οι κανόνες ορίζουν ότι οι στολές πρέπει να έχουν περιθώρια μόλις 2-4 εκατοστών.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το υαλουρονικό οξύ, στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί, μπορεί να διαρκέσει ακόμα και 18 μήνες. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα, υπήρξαν περιπτώσεις παρατυπίας, καθώς οι Νορβηγοί Ολυμπιονίκες, Μάριους Λίντβικ και Γιόχαν Φορφάνγκ δέχτηκαν τρίμηνη τιμωρία για παραβάσεις στις στολές τους, κατά την διάρκεια του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Σκι στο Τροντχαϊμ της Νορβηγίας, τον Μάρτιο του 2025.

Οι αθλητές υποστήριξαν ότι δεν γνώριζαν για τις παρατυπίες, αλλά σύμφωνα με την FIS η ομάδα τους ήξερε και επιχείρησε να «εξαπατήσει το σύστημα». Οι συγκεκριμένοι αθλητές θα συμμετάσχουν κανονικά στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στην Ιταλία, που θα διεξαχθούν από τις 6 έως τις 22 Φεβρουαρίου.

Πηγή: BBC