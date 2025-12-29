Τρεις άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και μία ακόμη γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά, την ώρα που έκαναν σκι στα Πυρηναία Όρη στην Ισπανία.

Πιο συγκεκριμένα, οι τέσσερις άνθρωποι καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα, σύμφωνα με την ισπανική Πολιτοφυλακή, με αποτέλεσμα οι τρεις να σκοτωθούν και η μία σκιέρ να εντοπιστεί τραυματισμένη με υποθερμία.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, όλα ξεκίνησαν όταν μία γυναίκα ειδοποίησε τις αρχές περίπου στη 13:00 το μεσημέρι, όταν είδε από μακριά τη χιονοστιβάδα και τους τέσσερις ανθρώπους να κατεβαίνουν την πλαγιά στα Πυρηναία, κάνοντας σκι.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ομάδες διάσωσης, με την συνδρομή τουλάχιστον ενός ελικοπτέρου που αναπτύχθηκαν περιμετρικά της κορυφής Ταμπλάτο, κοντά στα Λουτρά της Παντικόσα. Εκεί, οι τοπικές αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν και να ανασύρουν τις σορούς των τριών σκιέρ και το τέταρτο άτομο διασώθηκε, ενώ ήταν σε κατάσταση υποθερμίας.

Ο πρόεδρος της περιφέρειας Χόρχε Αθκόν δήλωσε «σοκαρισμένος όταν έμαθε για το τραγικό δυστύχημα που έλαβε χώρα στα Πυρηναία και τόνισε πως θα μεταβή στην περιοχή.