Απίστευτο περιστατικό κατά τη διάρκεια αγώνα της τρίτης ποδοσφαιρικής κατηγορίας

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Σοκαριστική είδηση από το Εκουαδόρ. Απίστευτο περιστατικό κατά τη διάρκεια αγώνα της τρίτης ποδοσφαιρικής κατηγορίας, με έναν βοηθό διαιτητή να σωριάζεται στον αγωνιστικό χώρο, από πέτρα που του πέταξε ένας ποδοσφαιριστής.

Η αναμέτρηση ανάμεσα στη Σιουδάδ ντε Γιαντσάσα και τη Ρίο Αγουαρίκο -τον Οκτώβριο που μας πέρασε- είχε φτάσει στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Τζον Περλάσα της πρώτης ομάδας -ο οποίος βρισκόταν στον πάγκο των αναπληρωματικών- πέταξε μία πέτρα προς τον βοηθό διαιτητή, Λενίν Τζιοβάνι Οχέδα Νούνιες, πετυχαίνοντάς τον στο πρόσωπο.

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🚨🚨 Jhon Perlaza 🇪🇨 a écopé DE 8 ANS DE SUSPENSION pour avoir lancé une pierre au visage d’un arbitre assistant en Équateur!!! 😱😱🟥



(@BBCSport) pic.twitter.com/xrnYArQbLw — BeFootball (@_BeFootball) November 19, 2026

Ο τραυματισμός του επόπτη ήταν ιδιαίτερα σοβαρός. Ο Νούνιες σωριάστηκε στον αγωνιστικό χώρο, το πρόσωπό του πρήστηκε και μελάνιασε, ενώ χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Εξαιτίας της επίθεσης, η αναμέτρηση διακόπηκε οριστικά.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Εκουαδόρ, στον διαιτητή του χορηγήθηκε αναρρωτική άδεια 60 ημερών.

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Εκουαδόρ εξέτασε την υπόθεση και έκρινε τον ποδοσφαιριστή υπεύθυνο για σωματική επίθεση σε αξιωματούχο αγώνα, επιβάλλοντάς του αποκλεισμό οκτώ ετών.

Η τιμωρία του Τζον Πελάστρα θα έχει ισχύ μέχρι τις 19 Οκτωβρίου 2034