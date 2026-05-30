Επεισόδια σημειώθηκαν στην Βουδαπέστη μεταξύ οπαδών της Παρί Σεν Ζερμέν και της Άρσεναλ την Παρασκευή και ενόψει του αποψινού τελικού του Champions League, που θα διεξαχθεί στην Puskas Arena

Ομάδες υποστηρικτών των δύο φιναλίστ συναντήθηκαν σε κεντρικά σημεία της ουγγρικής πρωτεύουσας, με την ένταση να κλιμακώνεται γρήγορα. Ακολούθησαν μικροσυμπλοκές, ενώ καταγράφηκαν και ρίψεις αντικειμένων μεταξύ των δύο πλευρών.

Η κατάσταση προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή, με τις αστυνομικές δυνάμεις να επεμβαίνουν για να αποτρέψουν περαιτέρω κλιμάκωση και να αποκαταστήσουν την τάξη. Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές για μικροτραυματισμούς, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τη σοβαρότητα των περιστατικών.

⚽🏆 UCL-Finale am 30.05.2026

🇫🇷 PSG – 🇬🇧 Arsenal, einen Abend vor dem Spiel in Budapest 🇭🇺 pic.twitter.com/5HXaxgLaf9 May 30, 2026

Το κλίμα στην πόλη είναι ιδιαίτερα φορτισμένο ενόψει του μεγάλου αγώνα, καθώς χιλιάδες φίλαθλοι έχουν ταξιδέψει στη Βουδαπέστη για να παρακολουθήσουν από κοντά τον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η κάτοχος του τροπαίου Παρί Σεν Ζερμέν θα επιδιώξει να διατηρήσει τα σκήπτρα της Ευρώπης, ενώ η Άρσεναλ βρίσκεται μπροστά σε μία ιστορική ευκαιρία, καθώς διεκδικεί το πρώτο Champions League της ιστορίας της, στη δεύτερη συμμετοχή της σε τελικό της διοργάνωσης.

the Arsenal fans in Budapest today ahead of the Champions League finalhttps://t.co/l71NmFqsI9 — Mr Matin (@MatinHush95869) May 30, 2026