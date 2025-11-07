Περίπου 12 χρόνια έχουν περάσει από την στιγμή που ο «θρύλος» της Formula 1, Μίκαελ Σουμάχερ υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι, κατά την διάρκεια που έκανε σκι στις Γαλλικές Άλπεις, με αποτέλεσμα να μπει σε κώμα για αρκετό καιρό, με τις πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του να παραμένουν περιορισμένες.

Πιο συγκεκριμένα, η σύζυγός του, Κορίνα Σουμάχερ, έχει επιλέξει από την πρώτη στιγμή να προστατεύσει την αξιοπρέπεια, καθώς και την ιδιωτικότητα του συζύγου της, περιορίζοντας σημαντικά οποιαδήποτε δημόσια ενημέρωση σχετικά με την πορεία της υγείας του.

Το μόνο που έχει ειπωθεί ανά διαστήματα από την μεριά της οικογένειας του «θρύλου» της F1, είναι ότι η κατάσταση της υγείας του παραμένη σταθερή, αλλά όχι σημαντικά βελτιωμένη, είδηση την οποία έχει φροντίσει να διαψεύσει αρκετές φορές.

Η Ελισαμπέτα Γκρεγκοράτσι, πρώην σύζυγος του Φλάβιο Μπριατόρε, είχε αποκαλύψει στο παρελθόν ότι ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας του Σουμάχερ με την οικογένειά του είναι με τα μάτια του. Κάτι τέτοιο δεν έχει επιβεβαιωθεί, ωστόσο οι ισχυρισμοί της θα μπορούσαν να θεωρηθούν βάσιμοι, μιας και ο πρώην σύζυγός της υπήρξε διευθυντής ομάδας στην Benetton Formula 1 και συνεργάστηκε με τον Σουμάχερ στο ξεκίνημα της καριέρας του.

Σύμφωνα με την Ε. Γκρεγκοράτσι, ο Σουμάχερ δεν έχει την δυνατότητα να μιλήσει ή να κινηθεί, ενώ η οικογένειά του έχει διαμορφώσει έναν πλήρη ιατρικό χώρο εντός του σπιτιού του πρώην πρωταθλητή, ώστε να καλύπτονται όλες οι ανάγκες του. «Μόνο τρία άτομα έχουν πρόσβαση στο δωμάτιό του και εγώ ξέρω ποια είναι», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Ενεργή η οικογένεια του Σουμάχερ

Παρά το γεγονός ότι οι κοντινοί άνθρωποι του Σουμάχερ διατηρούν την ιδιωτικότητα στο ζήτημα της κατάτασης της υγείας του πρωταθλητή της F1, η οικογένεια συνεχίζει να είναι ενεργή σε οποιοδήποτε άλλο φάσμα της κοινωνικής της ζωής.

Πρόσφατα, η κόρη του, Τζίνα-Μαρία Σουμάχερ, έφερε στον κόσμο την πρώτη της κόρη, την μικρή Μίλι, που γεννήθηκε τον Μάρτιο του 2025, κάνοντας τον Σουμάχερ παππού, σε μία σημαντική οικογενειακή εξέλιξη.

Τότε, άνθρωποι από όλο τον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού έσπευσαν να ευχηθούν στην Τζίνα για την σημαντική αυτή εξέλιξη στην ζωή της. Υπενθυμίζεται ότι η Τζίνα Σουμάχερ είναι ενεργή αθλήτρια στην ιππασία και μάλιστα κατεκτησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα που διεξήχθη στην Ελβετία το 2017.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Σουμάχερ με την βοήθεια της συζύγου του, υπέγραψε πριν μερικούς μήνες το κράνος που θα φορούσε ο Τζάκι Στιούαρτ για τον φιλανθρωπικό αγώνα Race Against Dementia, που έλαβε χώρα στο Bahrain Grand Prix τον Απρίλιο.

Οι διοργανωτές τόνισαν ότι και οι 20 εν ζωή παγκόσμιοι πρωταθλητές της Formula 1 υπέγραψαν το κράνος του τρις πρωταθλητή Στιούαρτ, με τον ίδιο να περιγράφει ότι «είναι υπέροχο που ο Μίκαελ κατάφερε να υπογράψει το κράνος για ένα τόσο σημαντικό λόγο και για μία ασθένεια στην οποία δεν υπάρχει θεραπεία».

