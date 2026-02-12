Διά στόματος Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο Παναθηναϊκός «πυροδότησε» την βόμβα Χέιζ Ντέιβις, με τον παίκτη να φτάνει στην Αθήνα μέσα στις επόμενες μέρες προκειμένου να ολοκληρωθεί και τυπικά η σπουδαία συμφωνία.

Τα τελευταία 24ωρα ο παίκτης ήταν κοντά στην συμφωνία με την Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη, ωστόσο πληροφορίες που εμφανίζουν αβέβαιο το μέλλον του Έλληνα τεχνικού στον πάγκο των Ισραηλινών έβαλαν σκέψεις στο μυαλό του Αμερικανού περσινού MVP του Final-4 της Euroleague.

Γερό ήταν το μπάσιμο που έκανε και η Φενερμπαχτσέ, που ήθελε να φέρει ξανά στην Κωνσταντινούπολη τον άλλοτε παίκτη της, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες, οι Τούρκοι δεν ικανοποίησαν τα οικονομικά «θέλω» του Αμερικανού και φέρονται να έκαναν πίσω τις τελευταίες ώρες.

Από την άλλη μεριά, ο Παναθηναϊκός είχε καταθέσει μια τεράστια πρόταση στον Ντέιβις, με τον Δ. Γιαννακόπουλο να είχε προϊδεάσει τους φίλους του «τριφυλλιού» για αυτήν την εξέλιξη ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα, με τα δεδομένα τότε να είναι διαφορετικά, καθώς ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός τόνιζε πως αν και ο παίκτης είχε κλείσει στην ομάδα, αυτό δεν θα γινόταν για κάποιους άλλους λόγους, δίχως να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

Πλέον το deal ολοκληρώθηκε, ο Παναθηναϊκός φέρεται να έχει καταθέσει μια ασύλληπτη πρόταση για τα επόμενα 2,5 χρόνια και οι οπαδοί των «πρασίνων» θα περιμένουν πώς και πώς την άφιξη του Αμερικανού power forward στην Αθήνα, για μια μεταγραφή που ενισχύει σημαντικά την γραμμή των ψηλών στην Ευρώπη.

Η συγκεκριμένη συμφωνία έρχεται σε μία κρίσιμη χρονικά περίοδο για το «τριφύλλι», καθώς φτάνουμε στην τελική ευθεία της regural season στην Euroleague και οι «πράσινοι» έχουν στραμμένα τα βλέμματα και στα playoff, όπου προσπαθούν να εξασφαλίσουν από νωρίς μία θέση εκεί.

Ο Ντέιβις, MVP του περσινού Final-4 στο Άμπου Ντάμπι επιστρέφει με αυτόν τον τρόπο στην Ευρώπη, μετά από το σύντομο πέρασμά του στο NBA και συνολικά στην καριέρα του έχει μετρήσει 170 παιχνίδια Euroleague, έχοντας κατά μέσο όρο 10.4 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ.