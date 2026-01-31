Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε η εθνική ομάδα πόλο γυναικών τις υποχρεώσεις της στη Β΄ φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, που διεξάγεται στο Φουντσάλ, περνώντας με… άριστα το πρώτο μεγάλο τεστ απέναντι στην Ιταλία. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα κυριάρχησε από το ξεκίνημα της αναμέτρησης και έφτασε σε μια καθαρή και απόλυτα δίκαιη νίκη με 15-10, αποτέλεσμα που της εξασφάλισε από νωρίς την πρόκριση στα ημιτελικά, αλλά και ουσιαστικά την πρώτη θέση του Ε΄ ομίλου.

Η ομάδα του Χάρη Παυλίδη μπήκε στο παιχνίδι με τρομερή ένταση και συγκέντρωση, πραγματοποιώντας ένα εντυπωσιακό πρώτο οκτάλεπτο. Η άμυνα λειτούργησε υποδειγματικά, περιορίζοντας στο ελάχιστο τις επιθετικές επιλογές της «σετερόζα», ενώ στην επίθεση οι Ελληνίδες εκμεταλλεύτηκαν άριστα τα σουτ από την περιφέρεια. Το επιμέρους 6-1 της πρώτης περιόδου αποτύπωσε πλήρως την εικόνα της κυριαρχίας, με τις αδελφές Πλευρίτου και τη Νίνου να δίνουν από νωρίς τον τόνο.

Στη συνέχεια, η Ιταλία προσπάθησε να αντιδράσει, παίζοντας πιο σκληρά και μειώνοντας προσωρινά τη διαφορά, όμως η εθνική δεν έχασε τον έλεγχο. Παρά τη σωματική πίεση και το χτύπημα που δέχθηκε η Μυριοκεφαλιτάκη, η «γαλανόλευκη» διατήρησε την ψυχραιμία της και έκλεισε το πρώτο ημίχρονο στο 7-3, χάρη σε γκολ της Σιούτη στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Στο τρίτο οκτάλεπτο οι Ιταλίδες πλησίασαν απειλητικά, όμως οι επεμβάσεις της Σταματοπούλου –με αποκορύφωμα την απόκρουση πέναλτι– και τα καθοριστικά γκολ των Ξενάκη και Πλευρίτου επανέφεραν τη διαφορά σε ασφαλή επίπεδα. Από εκείνο το σημείο και μετά, το προβάδισμα αποδείχθηκε μη αναστρέψιμο, με την εθνική να διαχειρίζεται άψογα το παιχνίδι μέχρι το τελικό 15-10.

Πλέον, η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Κροατία την Κυριακή (1/2, 20:45), με το βλέμμα στραμμένο στον ημιτελικό της Τρίτης, όπου θα διεκδικήσει την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.