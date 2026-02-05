Την τρίτη θέση στην Ευρώπη κατέλαβε η εθνική μας ομάδα πόλο Γυναικών που νίκησε στον μικρό τελικό με 15-8 την Ιταλία μετά από εξαιρετική εμφάνιση, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης που διεξάγεται στην Μαδέιρα της Πορτογαλίας.

Η ομάδα του Χάρη Παυλίδη δεν άφησε το παραμικρό περιθώριο αμφισβήτησης στην αντίπαλο της, τη διέλυσε από το πρώτο οκτάλεπτο (5-1), ενώ η διαφορά ανέβηκε στα 6 γκολ (10-4) στο ημίχρονο.

Η γαλανόλευκη δεν άφησε το πόδι από το γκάζι, ξεφεύγοντας με 15-6 στο τρίτο οκτάλεπτο και μετατρέποντας την τελευταία περίοδο του αγώνα σε διαδικαστική διαδικασία.

Στο τέταρτο οκτάλεπτο, τα κορίτσια του Χάρη Παυλίδη έσβησαν τις μηχανές, δεν σημείωσαν ούτε ένα γκολ, με την Ιταλία να βρίσκει την ευκαιρία να περιορίσει την έκταση της ήττας της.

Tα οκτάλεπτα: 5-1, 10-4, 15-6, 15-8.

Οι πανηγυρισμοί