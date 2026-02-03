Η εθνική ομάδα πόλο γυναικών πάλεψε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, όμως γνώρισε την ήττα–αποκλεισμό από την Ουγγαρία στη διαδικασία των πέναλτι, μετά από ένα δραματικό παιχνίδι που ολοκληρώθηκε 8-8 στην κανονική διάρκεια. Πλέον, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο στον μικρό τελικό της διοργάνωσης.

Το ματς ξεκίνησε με την Ουγγαρία να έχει την πρώτη επίθεση, όμως η Ιωάννα Σταματοπούλου δήλωσε παρούσα από νωρίς. Η Ελλάδα είχε την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ σε παίκτρια παραπάνω, αλλά ένα λάθος στην τελική πάσα χάλασε την προσπάθεια. Οι δύο τερματοφύλακες πρωταγωνίστησαν στο πρώτο οκτάλεπτο, με την Ουγγαρία να βρίσκει τελικά τον δρόμο προς τα δίχτυα με πέναλτι της Κέζτελι και στη συνέχεια με γκολ της Τίμπα για το 0-2. Η Ειρήνη Νίνου πέτυχε το πρώτο ελληνικό τέρμα, το οποίο κατοχυρώθηκε μετά από challenge, όμως η Γκάρντα διαμόρφωσε το 1-3 της πρώτης περιόδου.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο, η Ελλάδα συνέχισε να έχει προβλήματα στην αποτελεσματικότητα, χάνοντας και πέναλτι με τη Βασιλική Πλευρίτου. Παρ’ όλα αυτά, η άμυνα λειτούργησε εξαιρετικά και η Χριστίνα Σιούτη μείωσε σε 2-3, πριν η Σουμέγκι απαντήσει άμεσα για την Ουγγαρία. Η Ξενάκη με εντυπωσιακό σουτ έφερε το σκορ στο 3-4, αποτέλεσμα με το οποίο ολοκληρώθηκε το ημίχρονο, με την Ελλάδα να έχει χαμηλό ποσοστό ευστοχίας στην επίθεση.

Στην τρίτη περίοδο, οι Μαγυάρες προηγήθηκαν 3-5 στην κόντρα, όμως η ελληνική ομάδα αντέδρασε. Με υποδειγματική κυκλοφορία σε παίκτρια παραπάνω, η Μυριοκεφαλιτάκη και η Πλευρίτου έφεραν το ματς στα ίσα (5-5). Η Λεϊμέτερ έδωσε ξανά προβάδισμα στην Ουγγαρία, με την Ελλάδα να χάνει ακόμα μία ευκαιρία σε παίκτρια παραπάνω λίγο πριν το τέλος του οκταλέπτου.

Στην τελευταία περίοδο, η Ουγγαρία πήρε μικρό προβάδισμα δύο τερμάτων, όμως η Ελλάδα έδειξε χαρακτήρα. Η Ξενάκη ισοφάρισε σε 6-6, η Φάραγκο και η Τίμπα έκαναν το 6-8, αλλά με γκολ των Σιούτη και Ελευθερίας Πλευρίτου στα τελευταία δευτερόλεπτα, το παιχνίδι οδηγήθηκε στα πέναλτι.

Εκεί, η Ουγγαρία αποδείχθηκε πιο ψύχραιμη, επικρατώντας με 4-3 και παίρνοντας την πρόκριση στον τελικό, αφήνοντας την Ελλάδα να διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο.