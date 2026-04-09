Ο Ολυμπιακός απέδειξε ξανά γιατί βρίσκεται στην κορυφή της Euroleague, περνώντας νικηφόρα και από τη Σόφια με 89-85 απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση της κανονικής περιόδου μία αγωνιστική πριν το φινάλε. Σε μια ατμόσφαιρα που θύμιζε ΣΕΦ, με χιλιάδες φίλους του να δημιουργούν «ερυθρόλευκο» σκηνικό, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα άντεξε την πίεση και έβγαλε αντίδραση μεγάλης ομάδας.

Το παιχνίδι ξεκίνησε πολύ άσχημα για τον Ολυμπιακό, που μπήκε στο ματς πολύ άστοχος και χωρίς συγκέντρωση. Από την άλλη, η Χάποελ παρουσιάστηκε διαβασμένη και με ενέργεια, ξεκινώντας τον αγώνα με 8-0 σερί στα πρώτα δύο λεπτά, αναγκάζοντας τον Γιώργο Μπαρτζώκα να καλέσει τάιμ άουτ, όμως δεν άλλαξε κάτι άμεσα στην εικόνα των Πειραιωτών. Η Χάποελ προηγήθηκε με 11-0 και 14-2 λίγο πριν τα μισά της πρώτης περιόδου, με τους “ερυθρόλευκους” να μην έχουν κανένα εύστοχο σουτ, σχεδόν πέντε λεπτά μετά το τζάμπολ. Στη συνέχεια, οι παίκτες του Ολυμπιακού ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους και στις δύο πλευρές του παρκέ και σ’ αυτό βοήθησε η είσοδος των Χολ και Γουόρντ στο ματς. Μετά το 16-5, οι Πειραιώτες έκαναν σερί 15-0 σε λιγότερο από τέσσερα λεπτά κι έκλεισαν στο +4 (22-18) το δεκάλεπτο.

Στη δεύτερη περίοδο οι άμυνες… εξαφανίστηκαν και ο Ολυμπιακός “πληγώθηκε” από την ευστοχία της Χάποελ στα μακρινά σουτ. Οι παίκτες του Δημήτρη Ιτούδη ευστόχησαν σε έξι τρίποντα σ’ αυτό το δεκάλεπτο, με το δίδυμο των Τζόουνς και Μπλέικνι να κάνει “ζημιά” στην “ερυθρόλευκη” άμυνα. Γι’ αυτό και οι πρωταθλητές Ελλάδος δεν μπόρεσαν να “χτίσουν” μία διαφορά, παρά το γεγονός ότι είχαν πολλούς τρόπους να σκοράρουν, με τον Τζόσεφ να δίνει λύσεις, ενώ και ο Πίτερς έγινε παράγοντας του αγώνα, αξιοποιώντας τις πάσες του Φαλ, ο οποίος επέστρεψε στη δράση, 308 ημέρες μετά τον τραυματισμό του. Το παιχνίδι είχε πολλές εναλλαγές στο προβάδισμα και η Χάποελ βρέθηκε στο +3 (48-45), αλλά ο Ολυμπιακός βρήκε έξι πόντους στα τελευταία έξι δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου. Ένα τρίποντο και φάουλ από τον Ντόρσεϊ κι ένα κάρφωμα του Χολ από επαναφορά στα 0.4” έστειλαν τον Ολυμπιακό με 51-48 στην ανάπαυλα.

Μετά το ημίχρονο, ο Ολυμπιακός είδε και το μεγάλο του “όπλο” να… ενεργοποιείται. Ο Βεζένκοφ ήταν άποντος στο ημίχρονο, αλλά έβαλε το πρώτο σουτ της τρίτης περιόδου και πήρε μπροστά, ξεσηκώνοντας το κοινό στην “Arena 8888” της Σόφιας. Ο Βούλγαρος πάουερ φόργουορντ των Πειραιωτών έκανε τη διαφορά, μαζί με την “ερυθρόλευκη” άμυνα, η οποία επέστρεψε στα στάνταρ της πρώτης περιόδου. Έτσι, ο Ολυμπιακός δεν έχασε ποτέ το προβάδισμα, κατά τη διάρκεια του τρίτου δεκαλέπτου και διπλασίασε τη διαφορά που είχε στο ημίχρονο. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βρέθηκε στο +6 (73-67), έπειτα από 30 λεπτά αγώνα, κερδίζοντας με επιμέρους 22-19 την τρίτη περίοδο της αναμέτρησης, με τον Βεζένκοφ να βάζει δέκα πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 48-51, 67-73, 85-89