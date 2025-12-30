Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί εντυπωσιάζει στις πρώτες του συμμετοχές στο Copa Africa, με την φανέλα του Μαρόκου και ο Δεκέμβριος αποδεικνύεται πως είναι ο μήνας του, καθώς ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού έχει πετύχει ήδη τρία απίστευτα γκολ με ανάποδο ψαλίδι, τα οποία έχουν κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Ήδη, ένας αθλητικός δημοσιογράφος στο Μαρόκο τον έχει χαρακτηρίσει ως «Mr Ψαλιδάκι», λίγο μετά το γκολ που πέτυχε στην πρεμιέρα του Copa Africa, κόντρα στις Κομόρες. Χθες (29/12), κόντρα στην Ζάμπια, ο Μαροκινός πέτυχε δύο γκολ στη νίκη με 3-0 της ομάδας του, σκοράροντας ξανά με ανάποδο ψαλίδι, κάνοντας τον ποδοσφαιρικό πλανήτη να ασχοληθεί εκ νέου με τα κατορθώματά του.

Η γνωστή ποδοσφαιρική σελίδα στο Instagram «433» στάθηκε στον Μαροκινό στράικερ του Ολυμπιακού, θέτοντας ένα κρίσιμο ερώτημα στην λεζάντα: «Τι είναι καλύτερο από ένα ανάποδο ψαλίδι στο AFCON; Να σκοράρεις δύο γκολ με ανάποδο ψαλίδι», η χαρακτηριστική αναφορά της γνωστής σελίδας, η οποία έχει περισσότερους από 77 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram.

Ελ Καμπί: Του πάει ο Δεκέμβριος

Ο Μαροκινός φορ βρίσκεται σε απίστευτη φόρμα, καθώς μέσα στον Δεκέμβριο έχει σκοράρει έξι φορές, εκ των οποίων οι τρεις είναι με ανάποδο ψαλίδι. Η πρώτη φορά ήταν στην εντός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον ΟΦΗ, στις 6 Δεκεμβρίου, όπου άνοιξε το σκορ στο 33ο λεπτό, εκμεταλλευόμενος το γύρισμα της μπάλας από τον Πιρόλα με τακουνάκι, ανοίγοντας με αυτόν τον τρόπο το σκορ.

Οι άλλες δύο φορές έγιναν σε διάστημα μόλις οκτώ ημερών. Τόσο κόντρα στις Κομόρες, όσο και απέναντι στην Ζάμπια, ο Ελ Καμπί πέτυχε δύο εντυπωσιακά τέρματα με ανάποδο ψαλίδι, τα οποία έχουν κάνει τον γύρο του κόσμου, ενώ πολλά είναι τα σχόλια που έχουν κατακλύσει τα social media και αποθεώνουν τον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού.

Χιουμοριστικά βίντεο στο Instagram

Μεταξύ άλλων, αρκετά είναι και τα χιουμοριστικά βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στο Instagram, μετά τα επιτεύγματα του Μαροκινού φορ. Σε ένα από αυτά, φαίνεται ένας άνδρας ο οποίος βρίσκεται στο σπίτι του και παριστάνει πως είναι ο Ελ Καμπί, κάνοντας συνεχώς ψαλιδάκια, σε διάφορες στιγμές της καθημερινότητας: Με μία οδοντόβουρτσα στο στόμα, ενώ επεξεργάζεται ένα μήλο πριν το φάει, αλλά και την στιγμή που ετοιμάζεται να ξαπλώσει στο κρεβάτι.

Φυσικά αυτό δεν είναι το μοναδικό χιουμοριστικό βίντεο που κυκλοφορεί, καθώς διάφορα memes έχουν κάνει την εμφάνισή τους με πρωταγωνιστή τον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού. Άλλωστε, η είδηση για τα εντυπωσιακά τέρματα που πέτυχε στο Copa Africa έγινε γνωστή ευρέως από την πρώτη κιόλας στιγμή.