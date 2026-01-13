Ένταση και αναστάτωση προκλήθηκαν σε πτήση της Ryanair από Μαρακές προς Βαρκελώνη, όταν μια γυναίκα, εμφανώς μεθυσμένη και εκτός ελέγχου, δημιούργησε σοβαρό επεισόδιο κατά την απογείωση.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει επιβάτης της πτήσης στο instagram, ο κυβερνήτης, αδυνατώντας να την ελέγξει και εκτιμώντας ότι υπήρχε κίνδυνος για την ασφάλεια των επιβατών, αποφάσισε την αναγκαστική προσγείωση στο πλησιέστερο αεροδρόμιο, στο Φεζ.

Η επιβάτιδα συνελήφθη από τις τοπικές αρχές, ενώ η αεροπορική εταιρεία δέχθηκε κριτική για την αδυναμία της να εντοπίσει έγκαιρα την επικίνδυνη κατάσταση.

Το περιστατικό προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεδομένου ότι συνέβη σε χώρα όπου το αλκοόλ είναι απαγορευμένο, και θέτει ερωτήματα για την ασφάλεια και τους ελέγχους επιβίβασης. Με καθυστέρηση περίπου δύο ωρών, η πτήση κατάφερε τελικά να προσγειωθεί με κατεύθυνση τη Βαρκελώνη, ενώ οι επιβάτες περιγράφουν σκηνές πανικού και έντονης αναστάτωσης μέσα στο αεροσκάφος.