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Η επαγγελματική του πορεία ξεκίνησε από τη Νάπολη και το Μιλάνο, ενώ η αναγνωρισιμότητά του εκτοξεύτηκε μέσω της έντονης δραστηριότητάς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ρομάνο διατηρεί ένα τεράστιο δίκτυο επαφών με ατζέντηδες και παράγοντες, αφιερώνοντας καθημερινά πολλές ώρες στην επικοινωνία για την άμεση ενημέρωση του κοινού.

Η επιρροή του εκτείνεται πλέον σε παγκόσμιο επίπεδο, καλύπτοντας σημαντικές μεταγραφικές εξελίξεις σε πολλά πρωταθλήματα, συμπεριλαμβανομένου και του ελληνικού.

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«Here we go». Τρεις λέξεις που έχουν γίνει συνώνυμο της ολοκλήρωσης μιας μεγάλης μεταγραφής. Μια φράση που περιμένουν να ακούσουν ποδοσφαιριστές, προπονητές, πρόεδροι, ατζέντηδες και τεχνικοί διευθυντές, παρότι ο άνθρωπος που την καθιέρωσε δεν βρίσκεται μέσα στα γραφεία των διαπραγματεύσεων.

Ο λόγος για τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, τον Ιταλό δημοσιογράφο που μέσα σε λιγότερο από 15 χρόνια κατάφερε να συνδέσει το όνομά του με τη μεταγραφική αγορά, την ταχύτητα και την άμεση ενημέρωση.

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Από τα πρώτα του βήματα στη δημοσιογραφία μέχρι την εποχή των εκατομμυρίων ακολούθων, η πορεία του ακολούθησε έναν συγκεκριμένο στόχο: να βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στις μεγάλες συμφωνίες του ποδοσφαίρου. Σήμερα, το όνομα Ρομάνο αποτελεί από μόνο του ένα παγκόσμιο brand.

Από τη Νάπολη στο Μιλάνο

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο γεννήθηκε το 1993 στη Νάπολη. Από μικρός είχε πάθος με το ποδόσφαιρο και άρχισε να γράφει για το άθλημα, δημιουργώντας μάλιστα δικά του blogs προκειμένου να εξασκήσει τις δημοσιογραφικές του ικανότητες.

Σε νεαρή ηλικία μετακόμισε στο Μιλάνο, μια πόλη που αποτελεί σημαντικό σημείο συνάντησης για ανθρώπους του ποδοσφαίρου και, κυρίως, για μεγάλους ατζέντηδες που συμμετέχουν σε σημαντικές μεταγραφικές διαπραγματεύσεις.

Από νωρίς ο Ρομάνο άρχισε να δημιουργεί επαφές και να αποκτά πρόσβαση σε έναν χώρο που σύντομα θα γινόταν το αντικείμενο της επαγγελματικής του ζωής.

Η μεταγραφή που του άλλαξε την πορεία

Τον Ιανουάριο του 2011, σε ηλικία μόλις 18 ετών, ο Ρομάνο έκανε μια αποκάλυψη που τον έβαλε στον χάρτη της ιταλικής μεταγραφικής δημοσιογραφίας.

Η είδηση δεν αφορούσε κάποιο από τα μεγάλα κλαμπ της Ιταλίας. Ήταν ο επικείμενος δανεισμός του Μάουρο Ικάρντι από τη δεύτερη ομάδα της Μπαρτσελόνα στη Σαμπντόρια.

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Η συνέχεια της καριέρας του Αργεντινού επιθετικού έκανε την αποκάλυψη ακόμη πιο σημαντική. Ο Ικάρντι πραγματοποίησε εντυπωσιακές εμφανίσεις με τη Σαμπντόρια, η οποία στη συνέχεια τον απέκτησε από την Μπαρτσελόνα και, δύο σεζόν αργότερα, τον πούλησε στην Ίντερ.

Ο Αργεντινός παρέμεινε στο Μιλάνο για επτά χρόνια, πριν μετακομίσει στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο ίδιος ο Ρομάνο έχει εξηγήσει ότι η συγκεκριμένη πληροφορία προέκυψε μέσω ενός ατζέντη, ο οποίος προσπαθούσε τότε να ολοκληρώσει δύο μεταγραφές παικτών από τη δεύτερη ομάδα της Μπαρτσελόνα: του Ικάρντι και του Ζεράρ Ντεουλοφέου.

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Ήταν η αρχή μιας πορείας που θα τον οδηγούσε στην κορυφή της μεταγραφικής δημοσιογραφίας.

Εκατομμύρια ακόλουθοι

Με τα χρόνια, ο Ρομάνο άρχισε να διευρύνει συνεχώς το δίκτυο των επαφών του και να συνεργάζεται με μεγάλα διεθνή μέσα, μεταξύ των οποίων το Tuttomercato, το Sky Sports, το CBS και ο Guardian.

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Ωστόσο, η προσωπική του παρουσία στα social media ήταν εκείνη που άλλαξε τα δεδομένα.

Μέσω του πρώην Twitter και νυν X, ο Ιταλός δημοσιογράφος άρχισε να δημοσιεύει διαρκώς πληροφορίες για διαπραγματεύσεις, επαφές και συμφωνίες. Οι αναρτήσεις του αφορούσαν μεγάλες ομάδες, γνωστούς ποδοσφαιριστές, ατζέντηδες και τεχνικούς διευθυντές.

Ο λογαριασμός του αυξήθηκε με ταχύτατους ρυθμούς και πλέον διαθέτει εκατομμύρια ακολούθους σε κάθε πλατφόρμα:

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X: περισσότεροι από 29 εκατομμύρια

περισσότεροι από 29 εκατομμύρια Instagram: περίπου 51 εκατομμύρια

περίπου 51 εκατομμύρια Facebook: περισσότερα από 35 εκατομμύρια

περισσότερα από 35 εκατομμύρια YouTube: πάνω από 3,3 εκατομμύρια

Η απήχηση μεγαλώνει ακόμη περισσότερο κατά τη διάρκεια των μεταγραφικών περιόδων, όταν η ζήτηση για πληροφορίες γύρω από συμφωνίες και διαπραγματεύσεις αυξάνεται κατακόρυφα.

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Το «Here we go»

Η φράση που ταυτίστηκε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο είναι το «Here we go».

Σε ελεύθερη απόδοση, σημαίνει «πάμε» ή «εδώ είμαστε» και χρησιμοποιείται από τον ίδιο όταν μια μεταγραφή έχει φτάσει ουσιαστικά στο τελικό στάδιο, λίγο πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις. Σε αρκετές περιπτώσεις, όπως έχει αναφέρει, έχουν ήδη πέσει και οι υπογραφές.

Ο Ρομάνο άρχισε να χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη φράση περίπου το 2017-2018. Η δημοτικότητά της εκτοξεύτηκε, ωστόσο, στα τέλη Ιανουαρίου του 2020, όταν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συμφώνησε με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας για την απόκτηση του Μπρούνο Φερνάντες έναντι 65 εκατομμυρίων ευρώ.

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Εκείνη την περίοδο ο Ρομάνο παρακολουθούσε στενά τις εξελίξεις και επέμενε ότι ο Πορτογάλος θα μετακόμιζε στην Αγγλία. Η επιβεβαίωση της συμφωνίας ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη σύνδεση του ονόματός του με τη φράση «Here we go».

Βέβαια, ακόμη και μια συμφωνία που μοιάζει οριστική μπορεί να ανατραπεί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η περίπτωση του Λιονέλ Μέσι και του νέου συμβολαίου του με την Μπαρτσελόνα. Παρότι, σύμφωνα με τον Ρομάνο, οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει, τα προβλήματα του καταλανικού συλλόγου με τη La Liga δεν επέτρεψαν τελικά την ολοκλήρωση της συμφωνίας και ο Αργεντινός κατέληξε στην Ίντερ Μαϊάμι.

Πέντε ώρες ύπνου και 16-17 ώρες στο τηλέφωνο

Η διαρκής παρακολούθηση των μεταγραφικών εξελίξεων απαιτεί έντονους ρυθμούς. Ο Ρομάνο έχει περιγράψει τη δική του καθημερινότητα ως μια διαρκή διαδικασία επικοινωνίας, με αμέτρητα μηνύματα και τηλεφωνικές συνομιλίες.

Όπως έχει αποκαλύψει, κοιμάται περίπου πέντε ώρες την ημέρα, ενώ περνά 16 έως 17 ώρες καθημερινά μιλώντας στο τηλέφωνο ή ανταλλάσσοντας μηνύματα.

Παράλληλα, έχει αναφέρει ότι χρειάζεται να φορτίζει το κινητό του αρκετές φορές μέσα στην ημέρα, λόγω της συνεχούς χρήσης.

Εκτός από τα ιταλικά, μιλά αγγλικά, ισπανικά και πορτογαλικά, γεγονός που διευκολύνει την επικοινωνία του με ανθρώπους από διαφορετικές ποδοσφαιρικές αγορές.

«Δεν είναι εύκολο να είσαι δημοσιογράφος αυτού του είδους»

Ο Ρομάνο έχει δηλώσει ότι προσπαθεί να προστατεύει τη δημοσιογραφική του ιδιότητα και δεν εμφανίζεται συχνά ως συνεντευξιαζόμενος.

Σε συνέντευξή του στο Bleacher Report, είχε περιγράψει τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου ρεπορτάζ:

«Δεν είναι εύκολο να είσαι δημοσιογράφος αυτού του είδους. Ο κόσμος ζητάει ειδήσεις ή προσπαθεί να τις επιβεβαιώσει. Θέλω να σέβομαι τους άλλους δημοσιογράφους. Γι’ αυτό λέω απλώς ό,τι γνωρίζω. Δεν θέλω να χαρακτηρίζω τις ειδήσεις ως ψευδείς».

Για τις αλλαγές στη μεταγραφική αγορά, είχε σημειώσει ότι παλαιότερα οι επαφές με ανθρώπους του χώρου και μάνατζερ γίνονταν κυρίως τηλεφωνικά, ενώ πλέον τα social media έχουν αλλάξει σημαντικά τον τρόπο επικοινωνίας.

«Πρέπει να είμαι πάντα σε ετοιμότητα», είχε πει χαρακτηριστικά.

Σε άλλη αναφορά του, όταν ρωτήθηκε ποια ομάδα υποστήριζε μικρός, είχε απαντήσει πως αυτό δεν είναι το σημαντικό για τη δουλειά του. Όπως είχε εξηγήσει, τον ενδιαφέρει περισσότερο ο τρόπος με τον οποίο οι μεταγραφές δημιουργούν ενδιαφέρον γύρω από το ποδόσφαιρο.

Ο Ρομάνο έχει επίσης μιλήσει με ιδιαίτερα θετικά λόγια για τον Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, τον Ιταλό δημοσιογράφο που ασχολείται επίσης με τις μεταγραφές, αναγνωρίζοντας τη βοήθεια και όσα έμαθε δίπλα του.

Η ελληνική αγορά

Η δραστηριότητα του Ρομάνο δεν περιορίζεται στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Παρακολουθεί μεταγραφικές εξελίξεις από πολλές διαφορετικές αγορές, μεταξύ των οποίων και η ελληνική.

Κατά καιρούς έχει μεταδώσει ειδήσεις που αφορούν την Ελλάδα, ιδιαίτερα όταν εμπλέκονται ποδοσφαιριστές με διεθνή αναγνωρισιμότητα, όπως ο Χάμες Ροντρίγκες, ο Μίκαελ Εσιέν, ο Μαρσέλο και ο Αντονί Μαρσιάλ.

Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ έχουν βρεθεί κατά καιρούς στο επίκεντρο του μεταγραφικού του ενδιαφέροντος.

Από τη δημοσιογραφία στις μεγάλες συμφωνίες

Ο Ρομάνο συνεχίζει να συνεργάζεται με μέσα ενημέρωσης σε ολόκληρο τον κόσμο, ενώ παράλληλα έχει αναπτύξει εμπορικές συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με το ποδόσφαιρο.

Η παρουσία του έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια της παραδοσιακής δημοσιογραφίας. Ατζέντηδες του στέλνουν αποκλειστικό υλικό, ακόμη και φωτογραφίες από ιδιωτικά αεροσκάφη κατά τη διάρκεια ταξιδιών ποδοσφαιριστών που οδεύουν προς μια νέα ομάδα.

Ακόμη και εκτός μεταγραφικής περιόδου, η δραστηριότητά του συνεχίζεται. Μπορεί να δημοσιεύσει μια εξέλιξη γύρω από έναν μεγάλο ποδοσφαιριστή, ένα σημαντικό αποτέλεσμα, μια αλλαγή τεχνικού διευθυντή ή μια επιχειρηματική εξέλιξη σε μεγάλο σύλλογο.

Παράλληλα, προσκλήσεις σε μεγάλα γήπεδα και κορυφαίες διοργανώσεις, όπως το Champions League, του δίνουν τη δυνατότητα να διατηρεί προσωπικές επαφές με ανθρώπους του χώρου.

Exclusive. Zinedine Zidane has decided to LEAVE Real Madrid with immediate effect. ⚪️🚨 #RealMadrid #Zidane — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 26, 2021

Η περίπτωση του Φαμπρίτσιο Ρομάνο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η ψηφιακή εποχή μπορεί να αλλάξει τη σχέση μεταξύ δημοσιογράφου, κοινού και αθλητικής αγοράς.

Από έναν νεαρό που έγραφε για το ποδόσφαιρο στη Νάπολη, εξελίχθηκε σε έναν δημοσιογράφο με παγκόσμια παρουσία και εκατομμύρια ακολούθους.

Και όλα αυτά έχοντας συνδέσει το όνομά του με τρεις λέξεις που πλέον γνωρίζει ολόκληρος ο ποδοσφαιρικός κόσμος:

«Here we go».